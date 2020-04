Dominio .co seguirá siendo operado por el actual administrador

Redacción Economía.

.CO Internet SAS obtuvo el mejor puntaje en el proceso de selección adelantado por el Mintic. Operará este activo de la nación durante cinco años.

En 10 años, la Nación ha recibido más de $40.000 millones en contraprestaciones por registros del dominio .co.

En 10 años, la Nación ha recibido más de $40.000 millones en contraprestaciones por registros del dominio .co. Getty Images.

El dominio .co, la forma de identificar a Colombia en internet, será operado durante los próximos cinco años por el actual administrador: .CO Internet SAS, compañía subsidiaria de la multinacional estadounidense Neustar.

Este fue el resultado del proceso de selección cuya audiencia de adjudicación se llevó a cabo de manera virtual este 3 de abril. En el proceso finalmente quedaron solo dos proponentes: .CO Internet SAS y el consorcio Dotco, conformado por tres empresas, una alemana, una inglesa y una colombiana.

Ambas compañías recibieron el mismo puntaje por apoyo a la industria nacional (10 puntos) y por apoyo a trabajadores con discapacidad (cero puntos). Lo que marcó la diferencia fue la propuesta económica: mientras Dotco propuso, en sobre sellado que se abrió durante la audiencia, un factor de participación de la empresa de 36 %, .CO Internet SAS propuso 19 %, es decir, más beneficioso para la Nación. En otras palabras, según el Mintic: "el porcentaje que percibirá el país por la administración del dominio será del 81 %, un valor ampliamente superior al que recibía en el modelo de concesión anterior, que estaba entre un 6 y 7 %".

La propuesta de Nominet (del Reino Unido), el tercero en la carrera, fue rechazada y sus representantes no hicieron presencia durante la audiencia de adjudicación.

.CO Internet SAS desde 2009 hasta ahora venía con la responsabilidad de administrar el dominio .co (con el que se encuentran registrados más de 2,2, millones de sitios web en el mundo), por cuenta de un contrato a 10 años, que no ha estado exento de críticas, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia desde 2018 una acción popular en contra del Mintic por cuenta del contrato firmado en 2009.

El nuevo contrato deberá estar firmado en los próximos 15 días hábiles. Vale la pena recordar que en enero pasado .CO Internet SAS y el Mintic firmaron un otrosí al contrato actual para garantizar un proceso de transición entre el administrador actual y el nuevo operador. Por tratarse de la misma empresa, el plazo de la transición es de 240 (menor a los 365 días contemplados en caso de que el ganador hubiera sido otra empresa).

Lea más sobre esto en: Mintic y administrador del dominio .co acuerdan periodo de transición para nueva operación

A partir de los cambios en la normatividad, la adjudicación contempla un periodo de cinco años (y no de 10, como el contrato que vence este año). El argumento para reducir este lapso está relacionado con el rápido desarrollo de la industria de internet. Asimismo, la figura de "administrador" cambia por la de "operador" para mantener en el Estado colombiano mayor poder de decisión sobre el curso de un activo tan valioso para la Nación, que en 10 años ha dejado más de $40.000 millones en contraprestaciones para el país.

Por otro lado, .CO Internet SAS y Neustar emprendieron acciones legales internacionales en contra del Estado colombiano, pues, a pesar de que participó en la licitación, nunca estuvo de acuerdo con que esta se iniciara. Estas empresas consideran que con base en el contrato y la ley colombiana tenían derecho a una prórroga del contrato firmado en 2009. De lo contrario, sostienen se estaría llevando a cabo una "expropiación" en su contra y en contra del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por eso, solicitaron medidas cautelares al Consejo de Estado, pretensión que fue rechazada por el alto tribunal, que les recordó que en Colombia, en el sector de telecomunicaciones, no existen prórrogas automáticas de contratos.

El Mintic, por su parte, adelantó este proceso con la convicción de que era necesario para encontrar la mejor propuesta posible. El resultado de la audiencia de hoy demostró que la mejor propuesta fue la de .CO Internet SAS. Así las cosas, será necesario ver qué ocurre con el proceso de arbitraje internacional iniciado por ese empresa y su casa matriz, así como con los otros procesos judiciales que en torno a este tema cursan en el país.

"Durante la última década, .CO Internet ha posicionado con éxito el ccTLD (dominio) de Colombia en una de las plataformas de dominio más grandes y exitosas del mundo, logrando incrementar el número de dominios de 28.000 que en 2010 estaban registrados localmente, a en el 2020 tener más de 2,3 millones de nombres de dominio registrados y utilizados por individuos, empresas y marcas en aproximadamente 200 países y territorios", resaltó el operador ganador.