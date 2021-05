El mandatario dijo que el Gobierno redactará un nuevo texto por medio de consensos con varios sectores y reiteró que la reforma busca proteger a los más vulnerables, estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia que tiene Colombia.

Este viernes, durante el programa “Prevención y acción”, el presidente Iván Duque anunció que le dio instrucciones al Ministerio de Hacienda para que en el trámite legislativo de la reforma tributaria se construya un nuevo texto del proyecto.

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado”, aseguró el presidente Duque.

El mandatario afirmó que en el nuevo documento “no habrá IVA a los servicios públicos, no habrá IVA a la gasolina, sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país, eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certeza a la ciudadanía que ahí no habrá ningún tipo de preocupación”.

Agregó que en lo relacionado con el impuesto de renta, “las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir no se va a ampliar la base: que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares”.

Duque aseguró que se concentrarán en trabajar “entre todos con propósitos muy claros: mantener el Ingreso Solidario, que ha beneficiado a 3,4 millones de hogares, la devolución del IVA para proteger a los más vulnerables”.

La reforma tributaria, según explicó el mandatario, busca estabilizar las finanzas públicas y proteger la calificación crediticia que tiene Colombia.

“No se busca actitud de tener líneas rojas ni de llegar a la discusión con arrogancias. Que podamos construir en el Congreso, en el trámite legislativo, el nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país. La invitación es a que obremos creando esos grandes consensos y que no esté esta discusión con debates políticos y que todos podamos contribuir a que nuestro país salga adelante”, agregó Duque.

Vale la pena aclarar que reunión de Gobierno y congresistas ponentes, último intento para salvar la reforma tributaria el equipo económico del Ministerio de Hacienda, junto con los coordinadores y ponentes que preparan la ponencia, han programado una reunión para el próximo lunes en la mañana.

En comunicación enviada a los presidentes de las comisiones económicas del Congreso, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda dice que: “…en aras de poder continuar con los programas sociales necesarios para la superar la pandemia me permito informarle que, el equipo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza del ministro Alberto Carrasquilla, se encuentra presto a iniciar en la mayor brevedad las reuniones de trabajo con los coordinadores y ponentes”.