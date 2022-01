Durante este puente se movilizarían 2´848.000 vehículos por el país

Este lunes 10 de enero entra a regir el pico y placa para entrar a Bogotá: las placas pares pueden ingresar de 12 pm a 4 pm; y las placas impares de 4 pm a 8 pm. Foto: Cortesía

El Ministerio de Transporte estima que durante este puente festivo de Reyes Magos se movilizarán alrededor 2´848.000 vehículos en las diferentes carreteras del país. Tan solo en Cundinamarca se tendrá una movilidad aproximada de 566.000 vehículos.

También se proyecta que se movilicen 1.546.236 pasajeros por medio de las 49 terminales terrestres y 532.432 pasajeros por las 185 terminales aéreas del país.

Habrá restricciones para los vehículos de carga: comienzan este viernes desde las 3 pm hasta las 11 p.m.; el sábado será de 6 a.m. a 5 p.m.; el domingo no aplica y el lunes será de 10 a.m. a 11 p.m.

Se recomienda a los ciudadanos consultar en tiempo real el estado de las vías a través del #767, redes sociales de las concesiones viales, el portal y redes del INVÍAS o la línea de WhatsApp (+57) 17426767.

La Ministra de Transporte Ángela María Orozco, hizo un llamado especial a los viajeros: “Durante este puente festivo de Reyes, quiero invitar a los viajeros a adoptar buenas prácticas a la hora de movilizarse por los diferentes modos de transporte que van desde la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad y la responsabilidad vial para evitar siniestros viales. Para brindar seguridad de los viajeros en este primer puente festivo del año, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la policía se han dispuesto cerca de 6.100 uniformados mediante 110 puestos de control”.

Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial invitó los conductores para que realicen una revisión preoperacional de sus vehículos. Se recomienda revisar los frenos, llantas, luces y líquidos. También se debe comprobar que el extintor esté vigente y que cuenten con el equipo de carretera adecuado.

Es importante tener en cuenta que este lunes 10 de enero entra a regir el pico y placa para entrar a Bogotá: las placas pares pueden ingresar de 12 pm a 4 pm; y las placas impares de 4 pm a 8 pm.