Ecopetrol eligió junta directiva: estos son los tres nuevos miembros

Imagen de referencia. Foto: archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de Ecopetrol para elegir a los miembros de la junta directiva para lo que resta del período 2025-2029. La convocatoria fue solicitada por la Nación, a través del Ministerio de Hacienda.

La junta directiva de la empresa más grande del país tenía dos sillas vacías tras las renuncias de Mónica de Greiff, quien habría dejado la junta por desacuerdos frente a decisiones de la compañía, y Guillermo García Realpe, quien argumentó motivos personales.

Esta es la primera vez que la junta directiva de Ecopetrol cuenta con un representante de los trabajadores. En noviembre, en asamblea extraordinaria, los accionistas aprobaron un cambio en los estatutos para que un trabajador o trabajadora de la compañía tenga una silla en el órgano directivo. En enero, fue elegido Cesar Eduardo Loza, en un proceso que no estuvo exento de críticas.

Germán Ávila Plaza, ministro de Hacienda y presidente de la asamblea extraordinaria de accionistas, destacó la decisión de asegurarle una silla a los empleados y el “ejercicio democrático” para elegir al representante. “Está en la línea de la democratización de la empresa, de la participación inclusiva de los trabajadores y de la sociedad en general”, dijo.

Varios accionistas destacaron la llegada de César Loza a la junta como representante de los trabajadores y lo calificaron como un “hecho histórico”. Otros manifestaron desacuerdo con el rumbo que está tomando Ecopetrol.

También hubo reparos a la plancha. Por ejemplo, Juan Nicolás Poveda Jiménez, en representación de Colfondos, dejó constancia del voto negativo: “a nuestro juicio, algunos de los candidatos incluidos en la plancha no acreditan de manera suficiente las calidades técnicas, el conocimiento especializado ni la experiencia profesional requerida para el adecuado desempeño del cargo de miembro de junta directiva de una compañía de la complejidad, dimensión y relevancia estratégica de Ecopetrol”.

William Caraballo, representante de fondos y cesantías Porvenir, también dejó constancia de su voto negativo a la plancha, entre otras cosas argumentó que hubo falta de información y de perfiles adecuados para integrar la junta y que no se contó con las hojas de vida de los postulados de forma detallada. También advirtió que la eliminación de uno de los miembros independientes es inconveniente y debilita la estructura de gobierno corporativo, al reducir contrapesos y mecanismos de control destinados a proteger a los accionistas minoritarios.

Finalmente, dijo que la recategorización de Hildebrando Vélez Galeano, de miembro patrimonial a miembro independiente, es desfavorable porque se puede interpretar como una “flexibilización indebida de los requisitos para acreditar la condición de independiente. Ajustes de esta naturaleza generan señales de riesgo institucional y pueden afectar negativamente la confianza de los inversionistas”.

Ávila dijo que el Gobierno de Gustavo Petro busca la evolución “progresiva y razonable” de Ecopetrol para que aporte a la transición energética.

¿Quiénes entraron a la junta directiva de Ecopetrol?

César Eduardo Loza: primer representante de los trabajadores. Economista de Uniciencia y tecnólogo en sistemas, está estudiando una maestría en regulación minero-energética en la Universidad Externado. Es supervisor A en Ecopetrol y fue presidente de la Unión Sindical Obrera en tres oportunidades.

Carolina Arias Hurtado: administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia) y Doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Investigadora en extractivismo y transición energética justa de la línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental y asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente.

Juan Gonzalo Castaño: ingeniero de petróleos y Master of Science en ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas Gubkin (Rusia), magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Representante legal y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Nuevo Liceo Antioqueño; asesor, consultor y experto independiente en temas energéticos con énfasis en el sector de hidrocarburos. Trabajó por más de 20 años en Ecopetrol, hasta 2021.

¿Quiénes se mantienen en la junta directiva de Ecopetrol?

Ángela María Robledo: miembro independiente desde marzo de 2024 y presidenta de la junta directiva. Psicóloga y magíster en política social de la Universidad Javeriana. Fue representante a la Cámara y asesora de la Rectoría para Asuntos de Paz y Género de la Universidad Pedagógica Nacional.

Hildebrando Vélez Galeano: miembro desde marzo de 2025, independiente desde enero de 2026, antes no independiente. Ingeniero químico de la Universidad Nacional y Doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Fue director de Censat Agua Viva y asesor de la Universidad Nacional.

Tatiana Roa: miembro no independiente desde marzo de 2024. Ingeniera de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito) y doctora en Humanidades de la Universidad de Ámsterdam. Fue viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en temas socioambientales, energéticos y territoriales.

Alberto José Merlano: miembro no independiente desde marzo de 2025. Es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT de Medellín y Magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle. Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y profesor de la Universidad del Norte de las facultades de Administración y Derecho.

Ricardo Rodríguez Yee: miembro independiente desde marzo de 2025. Ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en gestión de organizaciones de la Université du Québec à Chicoutimi y candidato a Doctor de la Università degli Studi di Palermo en el programa de Model Based Public Planning, Policy Design and Management. Fue contralor delegado para el sector de minas y energía, vicecontralor y director de la Unidad de Planeación Minero-Energética.

Luis Felipe Henao: miembro independiente desde marzo de 2025. Abogado de la Universidad del Rosario y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Miembro de las juntas directivas de EPM y Banco AV Villas y representante legal de Lambda Soluciones Consultoría. Fue ministro de Vivienda.

¿Quién salió de la junta directiva de Ecopetrol?

Álvaro Torres: miembro independiente desde marzo de 2024. Es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en transporte de energía eléctrica del Institute National Polytechnique de Lorraine de Nancy (Francia), tiene una maestría en ingeniería de energía eléctrica y en ingeniería computación y de sistemas del Rensselaer Polytechnic Institute (Estados Unidos) y es doctor en ingeniería eléctrica de la misma institución. Se desempeña como CEO de Electryon Power Inc. de Canadá.

¿Cómo quedaron los votos?

La votación por la plancha propuesta para el periodo 2025-2029 quedó así:

Sí: 95,179490 %

No: 4,81940 %

Me abstengo: 0,001 %

Voto en blanco: 0,000006 %

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.