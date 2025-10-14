Mónica de Greiff renunció a junta directiva de Ecopetrol: esto es lo que se sabe

Resume e infórmame rápido

Mónica de Greiff dejó su lugar, como miembro y presidenta, en la junta directiva de Ecopetrol mediante una carta que fue conocida por Blu Radio este martes. Aunque, hasta ahora, la empresa no se ha pronunciado al respecto.

El documento va dirigido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y a los integrantes de la junta.

En la carta, pide que se le apartara del cargo de forma inmediata. De Greiff ya había renunciado a finales de mayo, aunque suspendió dicha solicitud en su momento, por solicitud unánime de los demás integrantes del órgano directivo.

La razón por la que se quedó en la petrolera fue que su ausencia representaba un obstáculo jurídico para las reuniones de la Junta, dado que incumplirían el número mínimo requerido de mujeres, pues las disposiciones legales y estatutarias de Ecopetrol indica que la participación femenina debe ser, por lo menos, del 30 %.

Sin embargo, este 14 de octubre insistió en renunciar debido a que no se resolvieron los desacuerdos que la llevaron a tomar la decisión meses atrás, aunque no detalla de cuáles se trataba.

¿Quién es Mónica de Greiff?

Mónica de Greiff hacía parte de la junta desde octubre de 2022. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, cuando pasó a ser independiente. También presidió la Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo de Energía de Bogotá.

La directiva es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo.

Entre sus cargos anteriores figuran ministra y viceministra de Justicia, secretaria general del Ministerio de Minas y Energía, embajadora en Kenia, representante ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, y consejera presidencial para asuntos internacionales.

