Ecopetrol invertirá USD 100 millones para importar gas por Coveñas (Sucre)

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía. Foto: Ecopetrol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, informó que la empresa invertirá USD 170 millones en proyectos de transporte entre 2026 y 2028. La mayor parte de los recursos se destinarán al proyecto de regasificación en Coveñas.

“Queremos hacer presencia internacional en el segmento de transporte, pero mientras tanto estamos haciendo inversiones para volver más eficiente la infraestructura”, dijo Roa.

De los USD 170 millones, USD 100 millones se destinarán a la adecuación de la infraestructura para importar gas en Coveñas, USD 50 millones para la terminal de abastecimiento operativo de JET A1 en El Dorado y USD 20 millones para eliminar interferencias con el proyecto férreo Regiotram.

El proyecto para importar gas en Coveñas

En octubre, la empresa informó que su filial Cenit adecuará la infraestructura offshore existente en el Terminal Marítimo de Coveñas para poder usarla para la importación de gas en Colombia. La empresa estima que en la primera fase se podrán importar 110 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) por día. Estos comenzarán a comercializarse durante el primer trimestre de 2027.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 40 millones de pies cúbicos están disponibles porque las plantas térmicas no los necesitan. Esa es la cantidad que se está usando para hogares, comercios e industrias.

Para este punto es evidente que el país seguirá necesitando importar y cada año más (todavía hay debate sobre las cifras), al menos hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius. Para aumentar la capacidad de importación, Ecopetrol avanza en la regasificadora del Pacífico, con la contratación de servicios de recibo y almacenamiento en Buenaventura y regasificación en Buga, con capacidad de 60 millones de pies cúbicos por día. La capacidad estará disponible desde el segundo trimestre del próximo año.

El segundo proyecto para aumentar la capacidad de importación es el de Coveñas. Todavía no se descarta la opción de adelantar un proyecto de regasificación en Ballenas (La Guajira), que según TGI, filial de Grupo Energía de Bogotá, es la mejor opción.

Roa aseguró que hay 40 empresas interesadas en realizar el proyecto en Coveñas.

Otros mensajes de Ecopetrol

Durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, Roa aseguró que aunque Ecopetrol quiere aumentar las inversiones en energías limpias, como lo han hecho grandes empresas del sector, “no se ha dormido la actividad exploratoria”. Si bien el Gobierno decidió no asignar nuevas áreas para exploración, Ecopetrol defiende que ha aprovechado los terrenos que ya estaban asignados. La tasa de éxito exploratorio está en 36 %.

Roa reconoció que han caído las utilidades de la empresa (en el tercer trimestre las utilidades llegaron a COP 7,5 billones, una baja de 32 % frente al reporte del mismo periodo de 2024), pero defendió que se debe a factores externos, principalmente a la caída en el precio del petróleo Brent y al fortalecimiento del peso.

Lea: Las utilidades de Ecopetrol siguen cayendo: ¿qué está pasando en la petrolera?

El presidente destacó que ya se cerró la “vena rota” del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), pues aunque la diferencia entre el precio nacional y el internacional de la gasolina y el diésel (este último todavía no se ha ajustado) se financiaba con recursos del presupuesto, mientras el Gobierno hacía el pago se afectaba el flujo de caja de Ecopetrol. Roa estima que el FEPC cerrará el año con una deuda de COP 3 billones, mucho menor a la de años anteriores. El déficit total del fondo en los últimos años sumó más de COP 70 billones.

El presidente reconoció que en el camino hay otros retos, como el cobro de IVA por importación de combustibles en el que insiste la DIAN.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.