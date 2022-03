El 82 % de los hogares en Colombia asegura no tener posibilidades de ahorro: DANE

Las cifras del DANE indican que entre más numeroso es el hogar menos probabilidades hay de ahorrar. Foto: Pyxabay

Lo dicen los expertos en finanzas personales, el ahorro es un mecanismo indispensable para gozar de salud y estabilidad financiera. No obstante, preocupa que el 82 % de los hogares colombianos asegura no tener posibilidades de ahorro.

Así lo dio a conocer la más reciente encuesta de Pulso Social desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la cual reveló que, en febrero, el 75,1 % de los 10.532 hogares encuestados dijo no tener posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mientras que otro 6,9 % aseguró no recibir ingresos.

Si se compara este panorama con el consolidado en el mismo mes de 2021, se evidencia que hubo un crecimiento del 8,6 % en los hogares que dice sí tener un margen de sus ingresos para destinarlos al ahorro, pero también creció la cifra de los que dicen no tener ese espacio (2,2 %). No obstante, también se muestra una disminución del 10,9 % en los que aseguran no recibir ingresos.

Como lo explicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, esta mejoría obedece a la paulatina corrección que ha tenido el desempleo en el país tras el coletazo económico de la pandemia. Aunque también podría interpretarse que muchos de estos hogares, cuyos integrantes han recuperado sus puestos de trabajo, se están estabilizando tras las implicaciones económicas de la emergencia sanitaria.

Llama la atención que, en febrero, el 20 % de los hogares con jefatura masculina aseguró tener un margen de sus ingresos para destinarlos al ahorro, mientras que el 16,2 % de los núcleos familiares con jefatura femenina dijo lo mismo. Las cifras también reflejan que, entre más pequeño es el hogar, más posibilidades hay de que se practique el ahorro. Es así como el 28,2 % de los hogares unipersonales aseguró disponer de este margen, mientras que lo mismo respondió el 22,9 % de los hogares con dos personas, el 17 % de los hogares con tres personas y el 13,6 % de los hogares con cuatro o más personas.

Otro de los aspectos que revela esta encuesta es la asignación presupuestal que tienen los hogares colombianos para el tema vacacional. Es así como el 15,1 % de estos asegura que algún integrante del núcleo familiar tendrá dinero disponible para salir de vacaciones en los próximos 12 meses, mientras que el grueso (84,9 %) dice que no.

En este aspecto, el 17,8 % de los hogares con jefatura masculina asegura contar con dinero para salir de vacaciones, mientras que en los hogares con jefatura femenina esta respuesta se repite en el 13,1 %.

Nuevamente, el número de integrantes por hogar parece incidir en esta probabilidad, pues el 25,2 % de los hogares unipersonales dijo que sí contará con recursos para salir de vacaciones, mientras que lo mismo respondió el 19,5 % de los hogares con dos personas, el 15,2 % de los hogares con tres personas y el 10,5 % de los hogares con cuatro o más personas.