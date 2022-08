El 87 % de los colombianos no tiene ingresos suficientes para ahorrar

El 80,7 % de los encuestados afirma que no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8 % dijo que no tenía ingresos. - Imagen de referencia Foto: Pyxabay

El Indicador de Confianza del Consumidor en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 34,8 % en julio de este año. La confianza bajó frente al mes anterior, tal como lo indicó en rueda de prensa Julieth Solano, subdirectora general (e) del DANE. El descenso fue de 3,6 puntos frente a la cifra registrada en junio. Además, las mujeres tienen menor confianza (36,41) que los hombres (33,74).

El análisis del trimestre mayo-julio de 2022 muestra que el Indicador de Confianza del Consumidor fue de 36,2 %. Vale recordar que todos los resultados por debajo de 50 puntos indican un escenario de pesimismo, como en este caso.

En el análisis por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana presenta la cifra más alta, con 48,0%, en otras palabras, es la ciudad menos pesimista. Mientras que Cartagena es la más pesimista, con 17,7 %, una tendencia que se ha mantenido en los últimos reportes.

Confianza del consumidor

Para el 43,4 % de las personas jefes de hogar y sus cónyuges, la situación económica de su hogar fue peor en julio frente a hace un año; para el 38,0 % se mantiene igual.

Respecto a pregunta sobre la situación económica del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual, el 39,1 % afirmó que será igual, el 24,4 % considera que será mejor y el 21,7 % estima que será peor.

Sobre la situación económica del país, el 56,3 % dijo que era peor con respecto a julio de 2021 y para el 9,3 % era mucho peor. Hacia el futuro, el 34,7 % asegura que la situación económica del país dentro de 12 meses será igual, el 22,7 % dice que será mejor y el 24,7 % que será peor.

El 64,9 % de los y las jefes de hogar aseguró que en julio no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc. Frente a la situación económica de hace un año, el 28,5 % tenía las mismas posibilidades y el 6,6 % tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Del mismo modo, el 78,6 % dijo que tenía menores posibilidades de que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos electrónicos; el 19,8 % reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,5 % que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

El 85,7 % de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que no tendrá dinero disponible para salir de vacaciones en los próximos 12 meses (ni tampoco alguno de los miembros del hogar). Otro dato del análisis indica que el 80,7 % afirmó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,8 % dijo que no tenía ingresos.

Respecto a la pregunta de cómo cree que se comportarán los precios en el país en 12 meses, frente a los 12 meses anteriores, la mayoría (el 49,4 % de las y los jefes de hogar) contestó que aumentarán mucho, mientras que 25,2 % dijo que aumentarán igual.

Respecto a la pregunta de cómo cree que se comportara el empleo en los próximos 12 meses, el 37,7 % contestó que permanecerá igual, el 26,4 % dijo que disminuirá mucho y el 17,3 % que aumentará poco.

Mercado laboral

Respecto a la pregunta de en qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada, más de la mitad (el 51,4 % de los jefes de hogar) contestó que estaba trabajando, el 34,9 % que estaban dedicados a oficios del hogar. El 91,7% afirmó que durante la última semana no estaban trabajando remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa). El 23,8 % que trabajó remotamente lo hizo 42 horas o más.

Según el Dane, el 87,6 % de los jefes de hogar indicaron que en el siguiente mes quisieran continuar trabajando remotamente desde la casa. Para el 53,9 % después de la pandemia la frecuencia con la que quisieran trabajar remotamente sería cinco o más días por semana.

Por otra parte, el 50,3 % de los jefes de hogar considera que las actividades de trabajo que realiza no están relacionadas con su formación educativa, mientras el 50,8 % dice que la educación que recibió en el pasado es adecuada para lograr sus aspiraciones laborales.

Sobre los beneficios de trabajar remotamente, el 49,1 % de los jefes de hogar manifestaron que tiene más tiempo libre y el 28,4 % que tienen un mejor ambiente laboral.

Para ir al trabajo, el 22 % utiliza el bus urbano tradicional, el 19,2 % el transporte masivo articulado, el 13,9 % va a pie, el 17,1 % en automóvil particular y el 19,5 % en moto particular. En promedio, en julio los jefes de hogar se demoraron 43,9 minutos para ir al trabajo; la distribución fue de 42,0 minutos para los hombres y de 46,5 minutos para las mujeres.

Pobreza y desigualdad

Actualmente en Colombia hay desigualdad en el ingreso entre pobres y ricos, esta es la opinión que tiene el 93,7 % de los jefes de hogar. El 49,7 % cree que el Estado tiene mucha responsabilidad en reducir las diferencias en ingresos, el 27,4 % que la responsabilidad es principalmente de empresas privadas y el 21,6 % lo atribuye a las personas de altos ingresos.

Comparado el nivel de vida con el de sus padres cuando tenían la misma edad, el 51,3 % considera que era casi igual, el 26,9 % más rico y el 14,3 % más pobre. Ahora bien, comparado el nivel de vida que cree que tendrán sus hijos cuando tengan su edad, el 33,8 % indicaron que sería casi igual, el 38,2 % más rico y 5,1 % más pobre.

Frente a la pregunta de si se considera pobre, el 43,4 % contestó que sí, para los hombres fue el 41,8 % y para las mujeres el 44,5 %.

En planificación y menstruación, el 12,5 % de las mujeres entre los 10 y 55 años en las 23 ciudades o áreas metropolitanas, respondieron que sí tuvieron dificultades económicas para adquirir elementos necesarios para atender su periodo menstrual. En Ibagué el porcentaje fue de 34,5 %.

Respecto a la pregunta de qué tan seguro se siente caminando solo en su barrio de noche, el 17,5 % contestó que se siente muy inseguro y el 37,0 % inseguro.

En julio, el 14,8 % de las personas que conformaban la jefatura del hogar dijo que se sentía más sobrecargado con las tareas del hogar; para las mujeres fue 17,7 % y para los hombres, 10,7 %.

Además, durante los siete días previos a la encuesta, el 36,3 % de las personas sintió preocupación o nerviosismo, el 26,9 % cansancio, el 21,6 % dolores de cabeza o estomacales y el 17,6 % dificultades para dormir.

Finalmente, el 75,7 % de los hogares reportaron estar consumiendo tres comidas o más, un aumento de 6,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2021, cuando este porcentaje fue de 68,8 %. Los que reportaron estar comiendo dos comidas disminuyeron 6,8 puntos porcentuales y para los que indicaron consumir una comida al día, la disminución fue del -0,1.

