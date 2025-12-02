El 98% de la operación nacional aérea quedará restablecida hoy: Mintransporte

La ministra aclaró que los 19 aviones restantes requirieron un trabajo en taller y no solo la actualización de software remota. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

Una alerta emitida por Airbus generó que aerolíneas de todo el mundo experimenten afectaciones importantes en sus operaciones. El fabricante de aeronaves europeo, luego de analizar un avión de la familia A320, determinó que la exposición a radiación solar intensa podría interferir en información crítica para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Para mitigar el riesgo se ordenó una actualización en el software de las aeronaves, situación que obligó a las aerolíneas a mantener en tierra su flota de aviones A320 hasta finalizar este proceso.

El más reciente reporte que dio la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, es que en el país quedan 19 aviones por actualizar, de los 130 que resultaron afectados. También señaló que, según lo previsto, las operaciones serán restablecidas antes del 8 de diciembre.

La ministra aclaró que los 19 aviones restantes requirieron un trabajo en taller y no solo la actualización de software remota.

Para este martes se espera que la operación nacional aérea quede restablecida en un 98 %, según lo reportado por el Ministerio de Transporte.

Desde la Aerocivil se ha informado que este avance se ha logrado gracias al trabajo técnico que han realizado las aerolíneas junto con el acompañamiento directo que ha brindado Airbus.

Ayer se habían recuperado 102 aeronaves. Hoy la cifra asciende a 106 aviones actualizados, mientras nueve aeronaves adicionales están en proceso de recuperación y quedarán listas mañana en la mañana. Con ello, el país alcanzará 115 aviones operativos de los 124, quedando únicamente seis pendientes de finalizar el procedimiento.

Con este avance se podrá seguir trabajando en la reacomodación de los pasajeros afectados, mitigar los atrasos y mover al país hacia una operación más regular.

“En cuanto a la operación internacional, hoy solo se proyectan cuatro cancelaciones, pasando de un escenario previo de 60 a 80 vuelos afectados a uno casi normalizado. Solamente un vuelo deberá ser reprogramado para el día siguiente”, detalló el ministerio.

“Hemos trabajado día y noche para que Colombia recupere su operación aérea. A los pasajeros les decimos que mañana el país volverá a la normalidad en más del 98% de sus vuelos y que el miércoles tendremos la flota completamente operativa. Esta es una respuesta rápida, responsable y en equipo para proteger la movilidad de millones de viajeros”, concluyó la ministra María Fernanda Rojas.

