Avianca volverá a vender tiquetes desde el 5 de diciembre, tras actualización de sus aviones

Un modelo del A320 en una de las instalaciones del fabricante Airbus en Blagnac, sur de Francia. Foto: EFE - FREDERIC SCHEIBER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras varios días de incertidumbre para miles de viajeros, Avianca comenzó a salir de la contingencia provocada por la actualización de software en los aviones A320 de Airbus.

Este lunes, 1 de diciembre, la aerolínea informó que ya ha actualizado el software de cerca del 90 % de su flota afectada y confirmó que reabrirá la venta de tiquetes desde el viernes 5 de diciembre, luego de haberlas suspendido inicialmente hasta el 8 de diciembre para facilitar la reubicación de pasajeros.

A corte de este lunes, Avianca reportó que la situación ha impactado 233 vuelos y 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a viajeros en Colombia.

Balance tras la crisis global de aviones A320

La contingencia se presentó luego de que Airbus ordenara la inmovilización temporal de cerca de 6.000 aviones de la familia A320 en todo el mundo para reemplazar un programa de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares.

La decisión se tomó tras un incidente ocurrido a finales de octubre en un vuelo de JetBlue, que cubría la ruta Cancún–Newark, en el que la aeronave perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida.

De acuerdo con el fabricante europeo, este lunes quedaban menos de 100 aeronaves pendientes por actualizar, lo que marca el cierre gradual del proceso técnico. Airbus indicó que “la gran mayoría” de los aviones ya fue modificada y reiteró sus disculpas a aerolíneas y pasajeros por las afectaciones en la operación, al tiempo que enfatizó que la seguridad sigue siendo su prioridad.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión comercial más vendido del mundo. Esta familia de aeronaves (que incluye también los modelos A318, A319 y A321) supera las 12.000 unidades entregadas a nivel global, lo que explica el impacto operativo que tuvo la inmovilización temporal de miles de aviones mientras se realizaban las actualizaciones técnicas exigidas por el fabricante.

En Colombia, según el balance de Avianca, todos los usuarios afectados han sido protegidos con alternativas como reubicación en otros vuelos de la aerolínea, reubicación en vuelos de compañías con las que tiene relación comercial y reembolsos de los trayectos no utilizados.

Como parte del plan de contingencia, la empresa también activó un esquema especial de atención, que incluyó el incremento de personal en aeropuertos, la habilitación de espacios para personas de la tercera edad, viajeros con niños o con alguna discapacidad, y el refuerzo de los equipos de Contact Center y reembolsos. Además, implementó nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar a los usuarios sobre irregularidades en los itinerarios y las alternativas disponibles.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.