El banco de desarrollo CAF dona USD 500.000 a Colombia tras el terremoto

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CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció este lunes una donación de USD 500.000 para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias derivadas de la emergencia provocada por el terremoto afectó el centro y el occidente del país.
Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en este momento.
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La respuesta del banco se enmarca en su compromiso de apoyar a sus países miembros ante desastres y situaciones de emergencia, movilizando recursos para contribuir a la protección de las poblaciones afectadas y a los procesos de recuperación.
“Se trata de un primer aporte financiero de CAF para responder a las necesidades más urgentes tras el terremoto, que podría preceder a más apoyos a través de nuevos instrumentos financieros”, indicó el organismo en un comunicado.
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