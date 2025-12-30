El desempleo continúa a la baja en Colombia: así se movió el mercado laboral en noviembre

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este martes se conoció el dato de desempleo en Colombia correspondiente a noviembre, un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que permite evaluar cuántas personas lograron emplearse, cómo se comportó la informalidad y qué tan desiguales siguen siendo las oportunidades laborales entre hombres y mujeres.

Según el DANE, en noviembre de 2025 la tasa de desocupación en el total nacional fue de 7 %, lo que significa una caída de 1,2 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024, cuando se ubicó en 8,2 %.

Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del DANE, señaló que, al comparar la evolución mensual desde 2018, todos los meses de 2025, entre enero y noviembre, han registrado las tasas de desocupación más bajas para cada mes en la serie histórica.

La población ocupada en Colombia llegó a 24,5 millones de personas en noviembre de 2025. Esto representó un aumento de 993.000 ocupados frente al mismo mes de 2024, lo que equivale a un crecimiento anual del 4,2 %.

En total, la fuerza laboral del país (es decir, las personas ocupadas y aquellas que se encontraban buscando empleo) estuvo compuesta por cerca de 26,3 millones de personas, según el DANE. Dentro de ese grupo, el número de desocupados se ubicó alrededor de 1,8 millones.

El mayor descenso se registró en los centros poblados y el área rural dispersa, donde la tasa de desocupación pasó de 6,5 % a 4,3 %, lo que representó una reducción de 2,2 puntos porcentuales, siendo el dominio que más aportó a la caída del indicador a nivel nacional.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo se redujo de 8,0 % a 7,3 %, una disminución de 0,8 puntos porcentuales, mientras que en las otras cabeceras el indicador bajó de 9,0 % a 8,1 %, con una caída de 0,9 puntos porcentuales.

Por su parte, en el grupo de las 10 principales ciudades, la tasa de desocupación descendió de 11,3 % a 9,2 %, una reducción de 2,1 puntos porcentuales, lo que confirma que la mejora del mercado laboral no se concentró en un solo tipo de territorio.

El dato de desempleo de noviembre de 2025 se conoce después de que el mercado laboral colombiano cerrara octubre con uno de sus mejores resultados históricos. En ese mes, la tasa de desocupación (8,2 %) fue una de las más bajas de toda la serie del DANE y solo superada por la registrada en octubre de 2014.

Los sectores que más impulsaron el empleo en noviembre

Los mayores aumentos en el número de ocupados se concentraron en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 312.000 personas más frente a noviembre de 2024.

También se destacaron alojamiento y servicios de comida, que sumaron 247.000 nuevos ocupados, y el sector de construcción, con un incremento de 184.000 personas en su planta laboral.

En contraste, no todos los sectores mostraron un comportamiento positivo. Según el informe, las industrias manufactureras registraron una disminución de 102.000 ocupados frente al mismo mes del año anterior, siendo la rama con la mayor caída.

La brecha de género se reduce, pero persiste

En noviembre de 2025, el mercado laboral colombiano también mostró avances en la reducción de la brecha de género, aunque esta sigue siendo significativa.

Según el DANE, la tasa de desocupación para los hombres se ubicó en 5,5 %, mientras que en el caso de las mujeres fue de 9,1 %, diferencias que corresponden a disminuciones estadísticamente significativas frente al mismo mes del año anterior.

Esta diferencia se tradujo en una brecha de 3,5 puntos porcentuales, la más baja registrada en toda la serie histórica, aspecto que fue resaltado este martes por Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del DANE.

La informalidad sigue siendo un reto

Pese a la mejora en los indicadores de empleo, la informalidad continúa ocupando un lugar central en el mercado laboral colombiano.

De acuerdo con el DANE, en noviembre de 2025 la proporción de población ocupada informal en el total nacional se ubicó en 55,4 %, lo que representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Esto significa que más de la mitad de las personas que tienen un empleo en el país trabajan en condiciones de informalidad, es decir, sin acceso a prestaciones como afiliación plena a salud, pensión o riesgos laborales.

