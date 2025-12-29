Ecopetrol inicia proceso de comercialización de gas importado a través de Coveñas

Sede de Ecopetrol. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

Este lunes 29 de diciembre, el Grupo Ecopetrol inició el proceso de comercialización del gas natural que será importado a través del Terminal Marítimo de Coveñas. Se trata de una cantidad de 110 GBTUD (gigabritish thermal units por día) y con vigencia de 10 años.

Este gas será entregado a través del sistema Coveñas – Ayacucho, que se conectará al gasoducto Ballena – Barrancabermeja, en el Sistema Nacional de Transporte (SNT), a partir del primer trimestre de 2027.

Los contratos derivados de este proceso se ofrecerán bajo la modalidad Firme Sujeto a Condiciones, de acuerdo con la regulación vigente. Según la evolución de los proyectos de gas natural de costa afuera, en el Caribe Sur, los contratos contarán con la flexibilidad para modificar la fuente y/o punto de entrega y se priorizará el gas nacional para la atención de la demanda.

Este proceso comercial culminará con la firma de contratos durante la tercera semana de febrero de 2026.

Ecopetrol asegura que, junto con la Transportadora de Gas Internacional (TGI), avanzan para realizar la conexión al Sistema Nacional de Transporte, lo que permitirá garantizar la entrega de estos volúmenes a los usuarios del interior del país, beneficiando la demanda de la zona.

“El inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación por Coveñas constituye un hito estratégico para la seguridad energética de Colombia, tanto en el mediano como en el largo plazo y soporta la creciente integración de energías renovables”, indicó Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

El proyecto para importar gas en Coveñas

En octubre, la empresa informó que su filial Cenit adecuará la infraestructura offshore existente en el Terminal Marítimo de Coveñas para usarla en la importación de gas en Colombia.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Dicha infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día.

El desarrollo del proyecto asegura un suministro confiable y eficiente de gas natural, esencial para el bienestar de las familias colombianas, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico, de acuerdo con la compañía.

El gas es un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, pues es clave para el funcionamiento de las plantas térmicas.

