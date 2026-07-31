El desempleo se mantuvo en 8 % en junio: así está el mercado laboral en Colombia

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El desempleo permaneció sin cambios entre mayo y junio de 2026, pues se sostuvo en el 8 %, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato sí representa una mejoría de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) si se compara el periodo con el de junio del año pasado, cuando registró 8,6 %. Así ha evolucionado la medición en el último año:

En junio de 2026, la población desocupada a nivel nacional disminuyó 87.000 personas, con una variación estadísticamente significativa del -3,9 %. Esta disminución se presentó principalmente en Otras cabeceras con -15,1 %, seguido de 13 ciudades y áreas metropolitanas (-3,8 %).

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En el mismo periodo, presentando variaciones estadísticamente significativas, la Tasa de Ocupación (TO) registró un incremento de 0,9 p.p., pasando de 58,4 % a 59,4 % de un año a otro.

Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) aumentó 0,6 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 63,9 % a 64,5 %.

¿Cómo avanza la brecha de género?

La brecha de género registró una reducción de 0,7 p.p. al pasar de 3,9 p.p. en junio de 2025, a 3,3 p.p. en junio de 2026. El dato se sostuvo frente a lo registrado el mes pasado, en mayo.

Para el total nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,9 % para las mujeres, y en 6,6 % para los hombres.

¿En qué trabajan los colombianos?

A nivel nacional, la población ocupada incrementó en 706.000 personas en el total nacional, con una variación del 3 % respecto al mismo mes de 2025.

Este crecimiento se explica por incrementos estadísticamente significativos en los dominios geográficos de Otras cabeceras (6,0 %), con una contribución de 1,6 p.p., Centros poblados y rural disperso (3,8 %), con una contribución de 0,8 p.p.; 13 ciudades y áreas metropolitanas (0,8 %).

Por ramas de actividad económica estos fueron los que más empleo generaron:

Alojamiento y servicios de comida (289.000 personas)

Construcción (146.000 personas)

Actividades Transporte y almacenamiento (145.000 personas)

En contraste, se registró disminución en: Industrias manufactureras con 125 mil personas menos en el número de ocupados.

¿En qué ciudades hay más desempleo e informalidad laboral?

El DANE apunta a que las mayores tasas de desocupación se registraron en Quibdó (23,3 %), Cartagena (13,2 %). Estas dos ciudades presentaron variaciones estadísticamente significativas, seguidas por Ibagué (12,8 %).

En contraste, las menores tasas de desocupación se observaron en Medellín A.M. (7,1 %), Pereira A.M. (7,2 %) y Villavicencio (7,9 %).

En junio de 2026 la proporción de población ocupada informal se mantuvo en 55,1 % para el total nacional, en Centros poblados y rural disperso de registró un incremento de 0,8 p.p., al pasar de 83,3% en 2025 a 84,1 % en 2026.

Por su parte, en 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción disminuyó 1,1 p.p., ubicándose en 42,2 %, mientras que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas también presentó una reducción de 1,1 p.p., hasta alcanzar 41,0 %.

Finalmente, en el último trimestre (abril – junio de 2026) la tasa de desocupación de la población joven se ubicó en 14,7 %. Las mayores tasas para este segmento se registraron en

Quibdó (33,9 %) Sincelejo (24,5 %) Cartagena (23,0 %).

Por el contrario, las menores tasas de desocupación juvenil se observaron en:

Pereira A.M. (12,5 %) Neiva (12,7 %) Medellín A.M. (12,9 %).

Respecto a la informalidad laboral, así se ha comportado en el último mes, frente al mismo periodo de 2025:

Miles de personas Junio 2025 Junio 2026 Variación absoluta Población ocupada 23.753 24.459 +706 Informal 13.080 13.472 +391 Formal 10.673 10.987 4 +314

Las ciudades con mayor porcentaje de trabajadores informales son:

Sincelejo (65,7 %) Riohacha (62,4 %) Valledupar (60,7 %) Cúcuta (60,6 %) Montería (58,8 %)

En contraste, las ciudades con menor informalidad laboral son: Bogotá (33,3 %), Tunja (35,1 %), Manizales (35,4 %) Medellín (38,1 %) y Armenia (40,1 %).

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