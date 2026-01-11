El Día de la Familia desaparece en 2026: hasta cuándo se puede pedir

El Día de la Familia es un beneficio laboral creado por la Ley 1857 de 2017, que obliga a los empleadores a facilitar a sus trabajadores una jornada al semestre destinada a compartir con su núcleo familiar. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - evgenyatamanenko

El Día de la Familia dejará de ser obligatorio a partir de este año, cuando entre en plena vigencia la jornada laboral de 42 horas semanales establecida por la Ley 2101 de 2021.

¿Qué es el Día de la Familia?

El Día de la Familia es un beneficio laboral creado por la Ley 1857 de 2017, que obliga a los empleadores a facilitar a sus trabajadores una jornada al semestre destinada a compartir con su núcleo familiar, en actividades de integración, recreación o cultura.

La norma establece que este espacio debe otorgarse sin afectar el salario del trabajador y sin exigir la reposición de las horas, y deja en manos del empleador la forma en que se cumple la obligación.

De acuerdo con la ley, las empresas pueden cumplir el Día de la Familia de tres maneras:

Organizando directamente la jornada o actividad de integración familiar.

Coordinando la actividad a través de una caja de compensación familiar.

Concediendo un día libre remunerado, cuando no sea posible realizar las dos opciones anteriores.

Este beneficio aplica a trabajadores del sector privado y también a entidades públicas cuyos vínculos laborales estén regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, siempre que se trate de empleo formal.

¿Por qué dejará de ser obligatorio en 2026?

La Ley 2101 de 2021 dispuso una reducción gradual de la jornada laboral semanal en Colombia, pasando de 48 horas inicialmente hacia 42 horas semanales, sin disminuir el salario de los trabajadores.

Este proceso de transición se ha venido implementando de manera progresiva en los últimos años:

Desde el 15 de julio de 2023 la jornada pasó a 47 horas semanales.

Desde el 15 de julio de 2024 bajó a 46 horas.

Desde el 15 de julio de 2025 quedó en 44 horas.

Finalmente, a partir del 15 de julio de 2026 la jornada será de 42 horas semanales de forma definitiva.

El artículo 6 de la Ley 2101 establece que esta reducción exonerará al empleador de la obligación de otorgar el Día de la Familia prevista en la Ley 1857 de 2017, lo que implica que una vez alcanzadas las 42 horas, este beneficio dejará de aplicarse de forma obligatoria.

¿Hasta cuándo se puede pedir?

Mientras la jornada laboral no esté reducida a 42 horas semanales, el Día de la Familia sigue vigente y los trabajadores en Colombia pueden solicitarlo.

Esto es hasta el 15 de julio de 2026 para quienes estén bajo la jornada de 44 horas (actual).

El trabajador debe acordar con su empleador la fecha del disfrute del beneficio, normalmente mediante la correspondiente solicitud formal y el consenso entre ambas partes.

A partir del 15 de julio de 2026, las empresas estarán exoneradas de la obligación legal de conceder el Día de la Familia, aunque en algunos casos podrían ofrecer días libres o actividades similares de forma voluntaria o pactada internamente con sus trabajadores.

