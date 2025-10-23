El Dorado suspende operaciones por densa niebla que cubre la Sabana

Imagen de referencia. El Dorado mueve más de 120.000 pasajeros por día en promedio.

Bogotá amaneció envuelta en una manta espesa que borró el horizonte. La densa niebla convirtió al Aeropuerto Internacional El Dorado en una pista a ciegas. Desde las cinco y media de la mañana de este jueves 23 de octubre, las operaciones de aterrizaje y despegue quedaron suspendidas por condiciones de baja visibilidad en toda la Sabana.

A esta hora, el tráfico aéreo empezó a desviarse hacia aeropuertos alternos. Algunas aeronaves fueron redirigidas a Medellín, Cali y Bucaramanga. Otras tuvieron que esperar en el aire hasta que los sistemas de navegación autorizaran una aproximación segura.

Según la Aeronáutica Civil, el fenómeno meteorológico afectó el funcionamiento normal de la terminal y obligó a suspender operaciones por precaución. Aunque las autoridades prevén reanudar vuelos hacia las 8:00 a.m., advirtieron que los itinerarios podrían registrar retrasos durante todo el día.

Los controladores aéreos trabajan con sus equipos técnicos para garantizar una operación segura y ordenada, mientras el personal de tierra intenta reorganizar conexiones y embarques.

Con más de 59 aerolíneas en su portafolio, El Dorado se levanta como el más transitado de la región: más de 45,8 millones de pasajeros del año pasado y los 29,6 millones a corte de agosto de 2025. A nivel nacional, el aeropuerto abarca el 45 % del mercado.

La Sabana, con su altitud de 2.600 metros, su humedad alta y los cambios bruscos de temperatura al amanecer, forma el escenario perfecto para que este fenómeno se repita, especialmente en octubre, el mes más lluvioso del año.

Latam Airlines fue la primera en comunicar la situación: “#Atenciónpasajeros: debido a la baja visibilidad en el aeropuerto El Dorado, algunas operaciones podrían presentar demoras o ajustes. Revisa el estado de tu vuelo en Latam.com”, publicó la compañía.

El llamado a los usuarios es concreto: verificar directamente con la aerolínea el estado de los vuelos antes de desplazarse hasta el aeropuerto. En días como este, llegar temprano no garantiza despegar pronto.

El Dorado no solo es la principal terminal del país: es el tercer aeropuerto con mayor tráfico de carga en América Latina, con más de 523 millones de carga movilizada en 2025 (73 % del mercado nacional). Su ubicación estratégica, sin embargo, también es su talón de Aquiles.

Cada año, los cierres parciales por niebla o tormentas suman decenas de horas de operación interrumpida. Aunque los sistemas modernos han reducido el impacto, la infraestructura todavía depende de ventanas de clima favorable.

