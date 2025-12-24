El Gobierno Petro tiene “serios problemas de planeación fiscal”, según análisis del CARF

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que hay cuatro aspectos del Marco de Gasto de Mediano Plazo que preocupan. Este es un instrumento clave para la planeación financiera del país.

El Gobierno publicó el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 el pasado 4 de diciembre. De entrada, como el Congreso de la República archivó la ley de financiamiento este mes, y las metas fiscales se mantienen sin modificaciones, el escenario de gasto ya está desactualizado.

Esta semana, el Gobierno decretó emergencia económica. En este momento, el país está a la espera de los nuevos impuestos que vendrán con el estado de excepción.

El CARF advirtió que preocupan los “crecientes problemas de planeación financiera pública y su posible implicación en la confianza”. Para el Comité, Colombia ha sobresalido por la fortaleza de su institucionalidad fiscal. Esa fortaleza reposa, en buena medida, “en la credibilidad en sus instrumentos de planeación”.

Las cuatro preocupaciones del CARF

La primera preocupación es que, de acuerdo con el CARF, el escenario fiscal de 2026 no coincide con los techos de gasto presentados en el documento para esa vigencia.

El déficit primario de 2026, según el Marco de Gasto, es 1,4 % del PIB. Esta es la misma cifra que se estableció en el Marco Fiscal, pero es distinta a la que definió el CONFIS cuando se radicó en el Congreso el Presupuesto de 2026.

En cambio, el techo de gasto primario coincide con el presupuesto de 2026 (20,6 % del PIB), pero es superior a la del Marco Fiscal.

La segunda preocupación es que la senda de gasto primario de mediano plazo sería sustancialmente superior a la establecida en el Marco Fiscal de 2025.

El CARF estima que los techos de gasto primario del Marco de Gasto para el periodo 2026-2029 son, en promedio, 0,6 puntos porcentuales del PIB superiores a los del Marco Fiscal. Esta situación “refleja serios problemas de planeación fiscal”.

“Estas discrepancias significativas desdibujan el rol del Marco Fiscal como instrumento principal de programación fiscal en el país y pueden afectar la credibilidad de la política fiscal y su institucionalidad”, dijo el Comité.

La tercera preocupación es que los desvíos entre la senda de gasto de mediano plazo del Marco de Gasto frente al Marco Fiscal son atípicos.

El techo de gasto de 2025 presentado en el Marco de Gasto de 2024 fue dos puntos porcentuales del PIB superior al programado en el Marco Fiscal de 2024. Esta es, según el CARF, “una discrepancia significativa”.

El Comité advierte que hay diferencias sistemáticas en todo el horizonte de proyección.

A juicio del CARF, el Marco de Gasto, publicado en 2025, plantea un escenario fiscal que, en la práctica, reemplaza al del Marco Fiscal.

La cuarta preocupación es que el Marco de Gasto debería ser un insumo principal para la elaboración del proyecto de presupuesto, no al revés.

Para el CARF, sería conveniente revisar “la oportunidad con la que se publica el documento del Marco de Gasto”, para que sirva de insumo para la discusión pública del Gobierno, el Congreso y de todos los actores de la sociedad civil que participan en la discusión del presupuesto nacional.

