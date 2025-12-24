Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

El Gobierno Petro tiene “serios problemas de planeación fiscal”, según análisis del CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que hay inconsistencias entre el Marco de Gasto, que el Gobierno publicó el 4 de diciembre, y el Marco Fiscal. Estos son los cuatro puntos que preocupan al organismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
24 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que hay cuatro aspectos del Marco de Gasto de Mediano Plazo que preocupan. Este es un instrumento clave para la planeación financiera del país.

El Gobierno publicó el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 el pasado 4 de diciembre. De entrada, como el Congreso de la República archivó la ley de financiamiento este mes, y las metas fiscales se mantienen sin modificaciones, el escenario de gasto ya está desactualizado.

Esta semana, el Gobierno decretó emergencia económica. En este momento, el país está a la espera de los nuevos impuestos que vendrán con el estado de excepción.

Le recomendamos: Las justificaciones de la emergencia económica de Petro: ¿alcanza el pelo para la moña?

El CARF advirtió que preocupan los “crecientes problemas de planeación financiera pública y su posible implicación en la confianza”. Para el Comité, Colombia ha sobresalido por la fortaleza de su institucionalidad fiscal. Esa fortaleza reposa, en buena medida, “en la credibilidad en sus instrumentos de planeación”.

Las cuatro preocupaciones del CARF

  • La primera preocupación es que, de acuerdo con el CARF, el escenario fiscal de 2026 no coincide con los techos de gasto presentados en el documento para esa vigencia.

El déficit primario de 2026, según el Marco de Gasto, es 1,4 % del PIB. Esta es la misma cifra que se estableció en el Marco Fiscal, pero es distinta a la que definió el CONFIS cuando se radicó en el Congreso el Presupuesto de 2026.

En cambio, el techo de gasto primario coincide con el presupuesto de 2026 (20,6 % del PIB), pero es superior a la del Marco Fiscal.

  • La segunda preocupación es que la senda de gasto primario de mediano plazo sería sustancialmente superior a la establecida en el Marco Fiscal de 2025.

El CARF estima que los techos de gasto primario del Marco de Gasto para el periodo 2026-2029 son, en promedio, 0,6 puntos porcentuales del PIB superiores a los del Marco Fiscal. Esta situación “refleja serios problemas de planeación fiscal”.

“Estas discrepancias significativas desdibujan el rol del Marco Fiscal como instrumento principal de programación fiscal en el país y pueden afectar la credibilidad de la política fiscal y su institucionalidad”, dijo el Comité.

  • La tercera preocupación es que los desvíos entre la senda de gasto de mediano plazo del Marco de Gasto frente al Marco Fiscal son atípicos.

El techo de gasto de 2025 presentado en el Marco de Gasto de 2024 fue dos puntos porcentuales del PIB superior al programado en el Marco Fiscal de 2024. Esta es, según el CARF, “una discrepancia significativa”.

El Comité advierte que hay diferencias sistemáticas en todo el horizonte de proyección.

A juicio del CARF, el Marco de Gasto, publicado en 2025, plantea un escenario fiscal que, en la práctica, reemplaza al del Marco Fiscal.

  • La cuarta preocupación es que el Marco de Gasto debería ser un insumo principal para la elaboración del proyecto de presupuesto, no al revés.

Para el CARF, sería conveniente revisar “la oportunidad con la que se publica el documento del Marco de Gasto”, para que sirva de insumo para la discusión pública del Gobierno, el Congreso y de todos los actores de la sociedad civil que participan en la discusión del presupuesto nacional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Comité Autónomo de la Regla Fiscal

Economía

CARF

 

cesarc655(66636)Hace 8 minutos
Tan juiciosos los "técnicos" prepagos por dueños de grandes capitales y los grupos empresariales. Cuando se legisla a favor de ellos todo está bien, cuando beneficia al pueblo es un exabrupto. Votemos por el Pacto Histórico para el congreso y para presidente.
Lalo Parrarro(70277)Hace 13 minutos
A estos del CARF el gobierno ya les había desbaratado su "análisis" sobre la desfinanciación de la reforma de la salud. EE, como vocero oficioso y oficial de la oposición, vuelve a tenerlo como fuente única e infalible en un asunto sujeto a controversia, de la cual excluyen maliciosamente la voz del gobierno.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 49 minutos
El presidente Petro tiene que buscar alternativas a los mezquinos bloqueos de la derecha cuando tiene creciendo el país, fomentando el agro e industrializando a Colombia
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 53 minutos
Al gobierno Petro le han tumbado las leyes de financiamiento, el responsable del desastre fiscal y económico fue Iván Duque un personaje perverso y mezquino a más no poder. El amor de Uribe por Colombia se vio reflejado al embutirle a los colombianos este personaje minúsculo y palurdo. Los colombianos debemos estar atentos para que a la presidencia no vuelva un gañán de esa categoría, un ser humano pusilánime.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.