El hueco en las finanzas públicas es mayor al que admite el gobierno Petro: Fedesarrollo

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La semana pasada, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, un documento en el que el Gobierno -a grandes rasgos- expone sus proyecciones de ingresos, gastos y deuda para la próxima década. Este jueves, Fedesarrollo publicó un análisis en el que reconoce el esfuerzo institucional del documento, pero advierte que el ajuste fiscal que viene tendrá que ser más profundo de lo que el Gobierno admite.

Lo que proyecta el Gobierno para la economía

Según el Marco Fiscal, el déficit fiscal de Colombia, es decir, la diferencia entre lo que el Gobierno gasta y lo que ingresa, cerraría 2026 en 5,3 % del PIB. Aunque esa cifra es preocupante, el Ministerio de Hacienda la presenta como una mejora frente a 2025, cuando el déficit fue aún mayor.

Para los próximos años, el Gobierno proyecta una reducción gradual, con la meta de que desde 2030 los ingresos superen a los gastos. Para lograrlo, calcula que necesitaría un ajuste en los ingresos tributarios equivalente a 1,6 % del PIB, lo que estabilizaría la deuda pública en niveles cercanos al 58 % del PIB.

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Las dudas de Fedesarrollo sobre el Marco Fiscal

Fedesarrollo reconoce que los supuestos macroeconómicos del Gobierno son “en general, razonables y congruentes” con la situación económica actual, pero identifica cinco puntos en los que las proyecciones se quedan cortas.

El primero tiene que ver con el gasto. El Marco Fiscal proyecta una reducción del gasto primario de 1,7 % del PIB frente a 2025, pero no explica cómo se logrará ni cómo se mantendrá en el tiempo. Parte de ese ajuste depende de recortes al Presupuesto General de la Nación por la no aprobación de la reforma tributaria, sin que exista, según Fedesarrollo, “una estrategia de conocimiento público sobre este recorte”.

El segundo punto es que la senda fiscal de mediano plazo supone aumentos en el recaudo y reducciones adicionales del gasto que el documento no explica. Ese hueco implicaría un ajuste adicional de entre 1 % y 1,5 % del PIB sin precisar de dónde vendría.

“En este sentido, es un fundamental que el proyecto de presupuesto próximo a presentarse recoja el espíritu de austeridad fiscal expuesto en el Marco Fiscal”, indicó el centro de pensamiento.

El tercero es el precio de los combustibles. El Marco Fiscal proyecta una reducción de las presiones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el fondo que cubre la diferencia cuando la gasolina local cuesta menos que en los mercados internacionales, pero no detalla cómo se cerraría esa brecha.

Según Fedesarrollo, el FEPC registraría un déficit de 0,3 % del PIB en 2026, después de incorporar aportes de la Nación por 0,2 % del PIB.

Hasta la fecha persiste una brecha entre los precios locales e internacionales de la gasolina motor corriente y el diésel, y las rebajas de febrero y marzo “aún no se han revertido completamente”. Si no se avanza en el cierre de esos diferenciales, advierte Fedesarrollo, las presiones de gasto trasladadas a 2027 serían mayores y “el ajuste fiscal requerido estaría subestimado”.

Los otros dos factores son deudas que el Gobierno tiene pendientes. Por un lado, las obligaciones acumuladas en salud y energía, que según Fedesarrollo “elevan el punto de partida efectivo de la deuda pública” y que, una vez esos pagos se reconozcan o se financien con deuda, el esfuerzo fiscal requerido será mayor.

Por otro lado, las presiones que generará la reforma al Sistema General de Participaciones, que transfiere más recursos a regiones. Fedesarrollo advierte que cerca del 40 % de cualquier aumento en el recaudo tributario se iría automáticamente a departamentos y municipios, lo que reduciría el dinero disponible para sanear las cuentas del Gobierno central en alrededor de 0,8 % del PIB. A eso se suma que la estabilización del sistema de salud “muy probablemente requerirá un incremento permanente en el gasto” del Gobierno Nacional.

La herencia fiscal para el próximo gobierno

Fedesarrollo concluye que el Marco Fiscal ratifica la necesidad de un ajuste fiscal significativo, complementado con medidas que contengan el crecimiento del gasto, una discusión profunda sobre la ley que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024 (la reforma constitucional que aumenta las transferencias de la Nación a departamentos y municipios), y “una ejecución ordenada y debidamente comunicada de las medidas para recuperar la credibilidad ante los financiadores” del Gobierno.

Para el centro de investigaciones, el próximo gobierno enfrentará el reto de materializar dicho ajuste en un contexto fiscal exigente” y lograrlo “requerirá un amplio debate y la búsqueda de consensos entre los distintos actores de la sociedad para alcanzar unas finanzas públicas sostenibles”.

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