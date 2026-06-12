A días de las elecciones, esta es la visión de la economía que tiene el gobierno Petro

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Este viernes, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), un documento clave en el que se expone la visión que el Gobierno tiene de la economía nacional no sólo para este momento, sino para los próximos 10 años. El Marco actualiza las cifras del Plan Financiero, que fue presentado a principios de año.

El documento también fue radicado ante las comisiones económicas del Congreso de la República.

En grandes rasgos, el Ministerio de Hacienda espera que 2026 acabe con un crecimiento del PIB de 2,6 % (la misma proyección que se tenía en el Plan Financiero). Sin embargo, el crecimiento se moderaría el próximo año, bajando a 2,2 %.

Una de las proyecciones que más llama la atención es el crecimiento en inflación, que, bajo la visión de la administración Petro, llegaría a 6 % para el cierre de este año. Aquí vale la pena agregar que, bajo la visión de otros análisis, este indicador sobrepasaría este umbral.

Sin embargo, la actualización de la cifra es preocupante, pues no sólo es el doble de la meta que tiene el Banco de la República (3 %), sino porque está por encima de lo que ya contemplaba el Plan Financiero (5,8 %).

De acuerdo con Germán Ávila, ministro de Hacienda, este incremento está sustentado por las presiones inflacionarias que ha introducido la guerra contra Irán (por cuenta de los combustibles y fertilizantes, entre otros asuntos).

Analistas de diversa índole han señalado que el aumento del salario mínimo también es uno de los motores de crecimiento de la inflación.

La presentación del documento llega en un momento clave para las finanzas nacionales, que actualmente cuentan con un presupuesto desfinanciado (por cuenta de la caída de la ley de financiamiento en el Congreso) y varias dudas acerca de la solidez de los ingresos tributarios, especialmente los que el gobierno Petro buscaba vía emergencia económica, medida que quedó detenida en primera por el Consejo de Estado.

Para este punto de la historia, el principal nubarrón en la economía colombiana, que tendrá que asumir la próxima administración nacional, es la solidez estructural de las cuentas nacionales: un elevado nivel de deuda (aunque ha bajado en volumen, ha crecido en intereses) y la falta de ingresos nuevos por cuenta de los descaches entre metas y recaudo efectivo en los que ha caído el Gobierno durante varios años consecutivos.

Para hacerse a una idea, se estima que los intereses de la deuda total de Colombia devoran un tercio del recaudo. Según cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), aunque la deuda bruta ha bajado en 1,1 %, los intereses pesan 36,9 % respecto al recaudo tributario del Gobierno: entre 2004 y 2026, el promedio de este indicador se ubicó en 22 %.

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A pesar de que dos gobiernos (Duque y Petro) emprendieron tres reformas tributarias entre 2019 y 2025, el recaudo tributario apenas llegó a 14,4 % del PIB, lejos de las tasas de 17 % que las iniciativas buscaban, según datos de la Red de Trabajo Fiscal.

El escenario fiscal de Colombia

El déficit fiscal del Gobierno cerraría este año en 5,3 %, lo que implica un crecimiento frente a lo que ya había proyectado en el Plan Financiero, cuando se ubicó en 5,1 %. En dinero, esta diferencia significa que el déficit crecerá para este año en más de COP 4 billones.

Buena parte de este incremento tiene que ver con el peso de los intereses de la deuda, como ya se mencionó: según el Minhacienda, estos llegarán a 3,2 % del PIB este año y subirán a 3,9 % del PIB para 2027. En otras palabras, crecen casi un punto en apenas un año.

Según las cuentas del Gobierno, el ajuste en ingresos que requiere el país es de unos COP 30 billones. Dicho de otra forma: una reforma tributaria que busque ajustar las clavijas actuales (no tanto las del futuro) deberá buscar recursos por este monto. Para poner en contexto las cifra, la iniciativa que logró aprobar el Gobierno actual, y que fue una de las más ambiciosas de su tipo, tenía un horizonte de recaudo que apenas pasaba de los COP 20 billones.

El Ministerio indicó que esos COP 30 billones que vendrían a sanear las cuentas no se contemplan en sus escenarios sólo como una llegada de ingresos, sino que también pueden ser de recorte en el gasto.

Hacia 2027, el Gobierno ve una baja en el déficit fiscal de 4,5 % del PIB.

¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?

Cada año, el Gobierno debe presentarles a las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes el Marco Fiscal de Mediano Plazo antes del 15 de junio.

Este es un documento en el que se muestran las proyecciones macroeconómicas y fiscales para los próximos 10 años. Lo que se espera de la economía (proyección de crecimiento e inflación), cuántos ingresos tendría el país, cuánto va a gastar y cómo quedará la deuda son algunos de los puntos más importantes.

También presenta un balance de los resultados del año anterior, una actualización del Plan Financiero y las estrategias macroeconómicas y fiscales de mediano plazo.

En otras palabras, es una hoja de ruta de las finanzas públicas. El documento le muestra al mercado, a los analistas y a las calificadoras de riesgo qué tan sólidas son las finanzas del país y qué esperar en la próxima década.

Como explicó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así como en un hogar o en una empresa, en el país debe existir coherencia entre los ingresos y los gastos, de lo contrario, la deuda puede ser insostenible. Al final del día, un mal manejo de las finanzas públicas puede afectar la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población.

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