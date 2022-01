El impacto de la inflación en los relojes de lujo: Hublot anuncia subida de precio

Los relojes de lujo se suman a la extensa lista de productos afectados por la subida de precios en los insumos. Foto: Stefan Wermuth

El reloj Big Bang de Hublot, usado por Usain Bolt y Jay-Z, pronto tendrá un precio aún mayor.

El fabricante de relojes suizo está aumentando los precios de todos sus relojes, dijo el director ejecutivo de Hublot, Ricardo Guadalupe, en una entrevista. El aumento de los costos de las materias primas para el oro y los diamantes dará lugar a aumentos de precios del 3% al 4% en abril o mayo, dijo. Los productos de Hublot se venden en promedio por unos 20.000 francos (21.500 dólares).

“Casi todos nuestros proveedores están aumentando los precios”, dijo Guadalupe, y señaló que los costos del acero y el titanio también están aumentando. Los proveedores de diamantes han aumentado los precios entre un 10% y un 15%, dijo.

El movimiento de Hublot muestra cómo incluso la industria del lujo se enfrenta a la inflación en medio del aumento de los precios de las materias primas y los problemas de la cadena de suministro causados por la pandemia. Al mismo tiempo, los consumidores adinerados que limitaron sus gastos durante los confinamientos ahora están comprando productos de alta gama, incluidos relojes suizos, lo que genera un aumento en la demanda.

“El principal problema es la producción y la cadena de suministro”, dijo Guadalupe, y agregó que se espera que casi todos los relojes suizos rivales de alta gama de Hublot aumenten los precios. “Tenemos que hacerlo de todos modos, y dado que todos lo están haciendo, es aceptable”.

Hablando en una entrevista de Bloomberg Television el mes pasado, el CEO de Dior, Pietro Beccari, dijo que la marca de alta costura tendrá que aumentar los precios para igualar los crecientes costos de insumos, siguiendo los pasos de sus rivales.

“Es cierto que los productos deseables tienen un precio determinado”, dijo Bernard Arnault, que dirige LVMH, propietaria de Hublot, durante la presentación del jueves de los resultados anuales de la compañía .

Respetando a los Consumidores

El multimillonario francés dijo que el grupo será “razonable” y “respetará” a sus clientes en los aumentos de precios. Pero reconoció que algunos de los productos del grupo tienen un atractivo especial, y citó un modelo de reloj Nautilus lanzado por Tiffany con Patek Philippe con 170 piezas. Su precio minorista de $ 52,635 fue ampliamente superado cuando se vendió uno en una subasta de caridad por más de $ 6,5 millones el mes pasado.

Chanel ha estado en los titulares recientemente por los aumentos de precios de algunos de sus bolsos más vendidos, aumentos que han superado con creces las tasas de inflación en los últimos dos años.

El CEO de Hublot dijo que un repunte en la demanda hizo de 2021 un año récord de ventas. Él espera que la producción aumente en un solo dígito alto en 2022.

“Hoy tenemos más un problema de producción que un problema de ventas”, dijo.

Las existencias de relojes Hublot se redujeron entre un 30% y un 40% en 2021 en sus boutiques y minoristas, según el CEO.

“Los últimos tres meses han sido increíbles desde el punto de vista de la venta total”, dijo.

Las exportaciones de relojes suizos se recuperaron a niveles récord por valor en 2021, en medio de fuertes ventas a los EE. UU. y un aumento en la demanda de relojes con un precio superior a los 5.000 francos. Los relojes básicos de Hublot cuestan unos 6.000 francos.

Hublot, que tiene una relación comercial con la estrella del tenis Novak Djokovic, dijo que eso no ha cambiado después de que se vio obligado a abandonar Australia y no pudo competir en el Abierto de Australia porque no estaba vacunado.

“Por el momento, apoyamos a nuestro embajador”, dijo.

La compañía ha estado en contacto con el atleta serbio luego de su partida de Australia y está esperando que haga una declaración sobre su futuro como jugador.

“Si ya no puede jugar, eso podría ser un problema, pero veamos”, dijo Guadalupe.