Petro tras cita con Trump: “Habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir”

Al término de la reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro este martes en Washington, por los pasillos de la residencia del embajador de Colombia en Estados Unidos se escuchaba decir que el encuentro no había sido bueno, ni muy bueno, sino “excelente”. Daniel García-Peña, el representante de Bogotá en la capital de Estados Unidos, dijo 24 horas antes que los resultados de la conversación podían ser “impredecibles”, pero este 3 de febrero –quien es visto como el gestor silencioso del encuentro– la calificó de “extraordinaria”.

La cita arrancó con pie derecho: el presidente colombiano, vistiendo un traje oscuro y una corbata dorada, llegó a tiempo a la Casa Blanca, minutos antes de las 11 de la mañana, hora en que estaba programado el diálogo bilateral. En las primeras imágenes, antes de entrar a la Oficina Oval, se vio un saludo cordial entre un mandatario que había acusado a su homólogo de “narcotraficante”; este le había respondido tildándolo de “grosero e ignorante”.

En entrevista con El Espectador, el presidente Gustavo Petro contó que pudo romper el hielo con su contraparte refiriéndose al atentado contra su vida que ha denunciado desde el 2018. Trump también fue víctima de un intento de asesinato en la campaña presidencial en 2024. Desde ahí, dijo el colombiano, la conversación fluyó. Hablaron de ir contra los capos del narco, que, según el mandatario colombiano, no viven en el país, sino “en Dubái, Madrid y Miami”.

Asimismo, Petro le presentó a Ecopetrol como pieza clave en la recuperación energética de Venezuela, en donde Washington ha puesto de nuevo a una embajadora mientras trata de retomar el negocio petrolero. Según el presidente colombiano, no hablaron del proceso electoral que se aproxima en el país ni de su permanencia o no en la lista Clinton. Esta fue la conversación con este diario.

¿Da por terminadas las tensiones con el presidente Trump después de esta reunión?

Pienso que tensiones siempre va a haber, las ha habido, las habrá. No entre Trump ni yo, sino entre formas, civilizaciones y culturas diferentes, que comparten un mismo continente y deben comprender hacia adelante cómo se comparte. En el pasado, hubo violencia, demasiada, diría yo, pero también hubo entendimientos, construcciones democráticas como la OEA (Organización de Estados Americanos) o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las posibilidades de un gran pacto por la vida, como le dije a Trump, en las Américas, plural, me tocó ponerle una “s” a la cachuchita roja que él me regaló, donde habla de una gran América, pero son las Américas, que deben ser grandes, todas… En esa medida creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un mismo continente siendo diferentes.

¿Usted se limitó a entregar resultados en la lucha contra el narcotráfico o se hicieron nuevos compromisos?

Realmente no hablamos mucho de números, él vio los cuadros, unas imágenes. Le compartí las imágenes que yo mismo viví y que grabó creo que Gustavo Bolívar en un carro cuando nos atacaron en Cúcuta, [hubo] una fiscalía que no quiso investigar un atentado contra un candidato presidencial en 2018, pero yo pude lograr a través de científicos forenses determinar, a través de la onda de sonido que efectivamente eran disparos de arma automática, y a él [Trump] le gustó ver eso…

Empatizaron con ese punto…

Porque él también vivió eso, y entonces ahí se construyó un puente, porque en el fondo somos sobrevivientes, y ya fluyó toda la conversación en diversos temas.

Después de exponer los resultados en materia de narcotráfico, ¿usted es optimista con que este año vuelven a certificar a Colombia?

No coloqué eso como un objetivo, sino básicamente el que nos podamos entender, verificar los números, y construir una política “eficaz”, fue la palabra que usé, no retórica: disminuir realmente las hectáreas de cultivo de hoja de coca, disminuir realmente la cantidad de cocaína que sale, y lograr unos acuerdos con Venezuela, con Ecuador y con los mismos Estados Unidos, que nos permitan que la erradicación que vale, que es eficaz, la que arranca de raíz el vegetal, que solo se hace con la buena voluntad del campesino, no agrediendo al campesino, sino contando con su alianza respecto a ese objetivo. Y creo que las imágenes que mostré de centenares, en este momento miles, de campesinos arrancando de raíz los vegetales de hoja de coca nos permiten decir que Colombia entra en un terreno cada vez más eficaz, que tiene consecuencias negativas en otros países, como Ecuador, y que es necesario una colaboración total, inmediata, con la República del Ecuador para evitar que la violencia que nosotros vivimos ahora la viva Ecuador.

Ya que menciona a Venezuela, ¿se ofreció a desempeñar algún papel en la transición democrática o se le hizo a usted algún pedido?

Hablamos de proyectos concretos, la política venezolana es de los venezolanos. Podemos tener opiniones, pero es así. Y hablamos de cuántas posibilidades de integración energética tenemos en el occidente de Venezuela y nororiente de Colombia. Si me permite brevemente describirlas es básicamente poder otorgar energía limpia del norte de Colombia, vía los cables eléctricos que ya tenemos tendidos y articulados, para reactivar la economía fósil, gas y petróleo, del occidente de Venezuela, de tal manera que pueda establecer un puente de reactivación económica hacia una nueva economía, que entre Colombia y Venezuela sería muy fructífera, muy rica, en toda nuestra frontera, a lo largo y ancho, y bastantes kilómetros adentro de la frontera.

Entiendo que el grupo Ecopetrol jugaría un papel muy importante en eso…

Sí, llevé al presidente de Ecopetrol y habló, le gustó mucho a Trump lo que ahí oyó, que no es más sino describir lo que ya tenemos, que no es qué vamos a hacer, sino lo que ya tenemos. Siendo alcalde ayudé a hacer un tubo de gas de TGI, que en ese momento presidía con Roa, que era su presidente, y sabemos bien que las articulaciones entre Colombia y Venezuela en materia de gas, de energía eléctrica, petróleos, de los puertos que se pueden usar, de la riqueza que puede quedar y de cómo esa riqueza puede transitar hacia una de las grandes generadores de energías limpias, que debería ser Ecopetrol, pero que el Congreso colombiano no lo ha dejado, pero que tiene una potencialidad inmensa. Solo La Guajira le puede dar energía limpia a toda Colombia y a toda Venezuela, y aún exportar hidrógeno verde, del cual hablamos con Trump, porque una empresa estadounidense hizo una planta de hidrógeno verde que acabó de inaugurar en Cartagena, de propiedad de Ecopetrol, que es la más grande o la segunda más grande de América.

También mencionaba el tema de Ecuador: el presidente Trump se ofreció a solucionar la crisis con una llamada. ¿Cuándo esperaría usted que se dé esa llamada y que superemos el asunto de los aranceles con Ecuador?

Se lo dije a Noboa en la reunión en Panamá hace poco: que hablemos. ¿Cuál es el problema? Evitar a toda costa que la desinformación termine llenando de sangre la frontera, y la está llenando de sangre. Y nosotros no queremos eso, queremos paz. Ahí preguntó si teníamos las capacidades militares, etc., pero yo no quiero una guerra con Ecuador. Yo lo que quiero es que dialoguemos, que evitemos cualquier tipo de tensión; que nos permita que los muchachos de Ecuador, en su ejército, los muchachos nuestros, y muchachas, en nuestro ejército, puedan estar tranquilos; que se garantice la vida en la frontera; que el campesinado que se dedica hoy a cultivar hoja de coca extensamente en esa frontera, como ya comenzamos, como lo hice en Roberto Payán yo mismo, pueda comenzar por miles de trabajadores campesinos a erradicar realmente la vegetación de hoja de coca que hay en la frontera.

Sabemos que el presidente Donald Trump ha estado muy interesado en los procesos electorales en América Latina, y Colombia tiene elecciones este año. ¿Le hizo él algún llamado o sintió de su parte alguna preocupación respecto a su rol durante esta campaña electoral?

No, para nada, no hablamos de elecciones.

¿Y hablaron de temas más personales, como su inclusión en la lista Clinton o la revocatoria de su visa?

Para nada, simplemente dijimos, y él lo dijo en sus palabras: las sanciones no deben existir. Pero no lo dijo refiriéndose a mí, sino en general.

¿A Venezuela?

Sí, fundamentalmente.

¿Cómo se sintió tratado en la reunión? Lo pregunto porque con el presidente Trump estuvieron el vicepresidente, J. D. Vance, que en otras ocasiones ha participado en reuniones muy tensas de Trump con homólogos; Bernie Moreno, muy crítico de usted, y el secretario Marco Rubio, que también lo ha sido desde que estaba en el Congreso.

Estuvieron más bien silenciosos, muy de vez en vez participaron de la reunión y ninguna de sus intervenciones fue en contravía de lo que ya estábamos hablando entre el presidente Trump y yo.

* María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador y enviada especial a Estados Unidos.

