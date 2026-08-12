El mapa de la pobreza monetaria en Colombia: así les fue a los departamentos en 2025

Chocó es el departamento con mayor pobreza monetaria. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Chocó fue el departamento con la mayor proporción de población en situación de pobreza monetaria en 2025, con 65,3 %, según los datos que publicó el DANE este miércoles. Le siguen La Guajira, con 60,2 %, Sucre, con 51,8 %, y Magdalena, con 46,5 %.

Los tres territorios con menor incidencia fueron Cundinamarca, con 15,1 %, Caldas, con 17,5 %, y Bogotá, con 17,8 %.

El DANE presenta este análisis para 23 departamentos y Bogotá. Vea los datos en esta gráfica:

¿Qué es la pobreza monetaria?

En junio, el DANE reportó que, a nivel nacional, la pobreza monetaria cayó de 31,8 % en 2024 a 28 % en 2025, una reducción de 3,8 puntos porcentuales. El dato significa que alrededor de 1,79 millones de personas salieron de la pobreza monetaria el año pasado.

El DANE establece cada año una línea de pobreza monetaria para cada departamento, de acuerdo con las características de los territorios: este es el ingreso mínimo per cápita que necesita un hogar para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. A nivel nacional, esta línea se ubicó en COP 482.041 mensuales por persona en 2025.

Quienes tienen menos de ese ingreso mínimo (cambia según el departamento), se consideran en situación de pobreza monetaria.

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Cambios en la pobreza monetaria entre 2024 y 2025

Frente a 2024, el único departamento en el que aumentó la pobreza monetaria fue Boyacá, donde la incidencia pasó de 30,9 % a 31,6 %.

En contraste, Tolima, Nariño y Sucre registraron las mayores reducciones de pobreza monetaria.

Las personas en condición de pobreza monetaria extrema no tienen el dinero suficiente para comprar los alimentos necesarios que les provean el mínimo requerimiento calórico para subsistir. A nivel nacional, la línea que define la pobreza monetaria extrema en 2025 fue de COP 236.580 por persona al mes (menos de COP 8.000 diarios para comer).

Pobreza monetaria extrema por departamentos

En Colombia, la incidencia de pobreza monetaria extrema pasó de 11,7 % en 2024 a 9,6 % el año pasado. Aunque cerca de un millón de colombianos salieron de esa condición en el último año, todavía casi cinco millones permanecen en ella.

El año pasado, Chocó registró la mayor incidencia de pobreza monetaria extrema del país, con 44,3 %, mientras que Bogotá presentó la menor, con 3,6 %.

Vea los datos en esta tabla:

Los mayores descensos de la pobreza monetaria extrema entre 2024 y 2025 se registraron en La Guajira, Nariño y Tolima.

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