El panorama de los venezolanos que han migrado a Colombia

Jornada de entrega de cédulas a ciudadanos venezolanos residentes en Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de su encuesta de Pulso de la Migración, la cual refleja parte de las realidades que acompañan a los migrantes venezolanos, así como los colombianos que han retornado del vecino país.

Hay que recordar que entre los principales propósitos que tiene esta encuesta está el aportar, con datos, al diseño y desarrollo de políticas públicas que beneficien a esta población.

Familia y condiciones habitacionales

Una de las primeras conclusiones es que el grueso de la población que ha llegado a Colombia es joven o adulta, ya que más del 80 % se encuentra entre los 15 y 44 años de edad. También que la mayoría dejó a sus padres en Venezuela (solo el 25,5 % vive con sus padres en Colombia), el 59,5 % actualmente está con sus hijos, el 57 % con su pareja, el 25,2 % con sus hermanos y el 31,2 % con otros familiares.

Al preguntar a los encuestados sobre con quién comparte habitación para dormir, el 49,8 % dijo que con una persona, el 31,9 % que con dos o tres, el 10,2 % que con cuatro o más personas, y el 7,9 % aseguró que duerme solo.

Precisamente ayer publicamos en El Espectador los resultados que arrojó la medición de inseguridad alimentaria en el país, entendiéndose esta como el difícil acceso para acceder a alimentos de calidad, bien sea porque estos escasean o porque el hogar no cuenta con los recursos económicos para acceder a los mismos. Pues bien, la encuesta que publicó hoy el DANE también muestra que esta es una realidad para un grupo importante de la población migrante, ya que solo el 61,9 % dijo que tenía acceso a por lo menos tres comidas diarias, mientras que el 36,5 % solo a dos comidas y el 1,6 % a una comida.

Los niños, niñas y adolescentes también están en el grueso de las familias que han migrado a Colombia, más específicamente en el 71,9 % de los hogares encuestados. No obstante, preocupa que el 14,5 % de estos no se encuentra estudiando. El principal motivo de lo anterior (con el 34,2 % de las respuestas) es que la familia no cuenta con los documentos para legalizar la inscripción en una institución educativa. El 12,3 % asegura que no ha conseguido cupo en una institución educativa, el 6 % dice que no cuenta con los recursos económicos para esto, el 4,1 % no quiere seguir estudiando, el 1,3 % asegura que el niño o niña trabaja y el 1 % considera que el lugar de estudio se encuentra muy lejos.

Situación migratoria

La mayoría de la población (el 64,4 %) que ha emigrado de Venezuela a Colombia se identifica en el país usando su cédula de identidad venezolana, mientras que el 13,6 % lo hace usando una cédula de ciudadanía nacional. El 2,7 % tiene pasaporte y el 1,1 % cédula de extranjería.

Sobre los permisos o documentos de regularización para permanecer en el país, el 62,3 % ha ejercido su derecho al Permiso de Protección Permanente (PPT), el 31,9 % dice no tener ninguno de estos, mientras que el 3,9 % posee un Permiso Especial de Permanencia (PEP), el 0,3 % tiene un salvoconducto y el 0,1 % tiene un Permiso Especial de Permanencia Para el Fomento de la Formalización (PEPFF).

Para el caso de los que aseguran no tener ninguno de estos documentos, el 28 % asegura que no lo necesita, pues es colombiano retornado. El 27,7 % asegura que tiene uno de estos papeles en trámite, el 14,1 % no lo necesita, el 10,1 % asegura que por falta de información, el 8,2 % no cumple los requisitos, el 0,7 % desconfía de los procesos y otro 0,7 % no cree que le signifique algún beneficio.

