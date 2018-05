El petróleo sube a U$80 en Londres por primera vez desde 2014

Bloomberg.

El petróleo alcanzó los US$80 el barril en Londres por primera vez desde 2014 ante la disminución de los inventarios de crudo de Estados Unidos y la anticipación al impacto de las nuevas sanciones contra Irán, miembro de la OPEP.

Los futuros del Brent llegaron a avanzar un 1,1 % a US$80,18 el jueves. Las reservas estadounidenses cayeron por segunda semana a medida que se acerca la temporada de verano de mayor utilización de automóviles, según mostraron datos del Gobierno el miércoles. Goldman Sachs Group Inc. dijo que la creciente producción de crudo no convencional de Estados Unidos no podrá reemplazar la posible caída de los envíos de petróleo tras la imposición de sanciones de Estados Unidos al tercer mayor productor de la OPEP.

El crudo ha repuntado este mes al nivel más alto en más de tres años después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se retirase de un pacto entre Irán y las potencias mundiales que aliviaba las sanciones a la República Islámica a cambio de restricciones a su programa nuclear. La Agencia Internacional de Energía dijo que se ha eliminado la sobreoferta mundial gracias a los recortes de producción por parte de la OPEP y advirtió que unos precios altos podrían perjudicar el consumo y reducir las previsiones de crecimiento de la demanda.

"Las preocupaciones sobre el suministro son lo más importante después de que Estados Unidos abandonase el acuerdo nuclear con Irán", dijo Norbert Ruecker, director de investigación macro y de materias primas en Julius Baer Group Ltd. en Zúrich. "El ruido geopolítico y los temores de una escalada están aquí para quedarse".

El Brent para entrega en julio subió 66 centavos a US$79,94 el barril en la bolsa londinense ICE Futures Europe a las 10:49 de la mañana hora local, después de sumar hasta 1,1 % a US$80,18 el miércoles. El crudo de referencia mundial cotiza a una prima de US$7,66 respecto al WTI para julio.

El West Texas Intermediate para entrega en junio se negociaba a US$72,13 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, con un alza de 64 centavos. El contrato subió 18 centavos, o 0,3 %, a US$71,49 el miércoles. El volumen total negociado fue un 33 % superior a la media de 100 días.

Los futuros para entrega en septiembre en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái subieron un 1,9 % a 481,9 yuanes el barril, un alza por tercer día consecutivo.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos disminuyeron 1,4 millones de barriles la semana pasada, mientras que la producción doméstica subió a 10,7 millones de barriles al día, informó el miércoles la Administración de Información de la Energía. La amenaza de un aumento de la producción estadounidense, que ha superado los 10 millones de barriles diarios todas las semanas desde principios de febrero, continúa limitando los precios y socavando los recortes en la producción de la OPEP. Las existencias de gasolina también disminuyeron la semana pasada en 3,79 millones de barriles, informó la EIA.

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, dijeron que tienen capacidad suficiente para cubrir cualquier deficiencia de suministro si las nuevas sanciones frenan las exportaciones de Irán. Aun así, Goldman Sachs dijo que el grupo no reemplazará proactivamente los barriles perdidos, dada la narrativa actual de que el mercado no está completamente equilibrado.