El PIB creció 3,6 % en el tercer trimestre de 2025: así va la economía colombiana

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 3,6 %, cifra que está por encima de las proyecciones del mercado. El Banco de la República estimó que el dato se ubicaría en 3 %, Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá estimaba un 3,4 % y Grupo Cibest (Bancolombia) proyectó un crecimiento de 3,2 %.

En el acumulado del año, el PIB ha crecido 2,8 %. El DANE revisó a la baja el resultado del primer trimestre, el dato pasó de 2,7 % a 2,6 %, y mantuvo el del segundo trimestre (2,1 %).

Los datos muestran que la economía colombiana se sigue recuperando, luego de dos años de tener un desempeño muy por debajo de su potencial: en 2023 el resultado anual fue de 0,7 % y en 2024 la expansión anual fue de 1,6 %.

Así va la economía por sectores

En el tercer trimestre, la actividad con mejor desempeño fue administración pública y defensa, educación y actividades de la salud humana, con una tasa de crecimiento de 8 % y una contribución de 1,3 puntos porcentuales. Este sector aportó la mitad del crecimiento del trimestre.

Dentro de la actividad el mayor aporte viene de administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Según Piedad Urdinola, directora del DANE, el crecimiento tiene que ver con el aumento del pie de fuerza en las Fuerzas Militares y la Policía y la reactivación de la Registraduría por las votaciones que se han hecho este año y la elecciones de 2026. También pesó, según la funcionaria, que los ajustes salariales que este año no se hicieron todos en el primer semestre, sino que hubo rezago, en particular en la Rama Judicial.

En esta actividad también fue clave el comportamiento de educación de no mercado (pública), por las inversiones en programas para escuela básica primaria y secundaria. También creció salud y educación de mercado (las que provee el sector privado). En este caso educación pública y privada se miden en distintas subcategorías, pero como explicó Urdinola, si se suman ambas, este sería el mayor aporte dentro de la actividad de administración pública.

La segunda actividad económica que más creció en el trimestre fue comercio y reparación, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con 5,6 % y un aporte de 1,2 puntos porcentuales.

En esta actividad el mayor impulso viene de comercio al por mayor y al por menor (que creció 8,6 %). “En el comercio minorista hubo crecimiento en prácticamente todas las líneas, por ejemplo, en aparatos electrónicos, comidas e importación de vehículos”. El transporte también tuvo un buen comportamiento, tanto de carga como de pasajeros.

Las industrias manufactureras se siguen recuperando, con un crecimiento de 4,1 % para el trimestre y un aporte de 0,5 puntos porcentuales. Dentro de esta actividad los mayores aportes se registran en coquización, refinación de petróleo y actividades de mezcla de combustibles. Urdinola explicó que el comportamiento se debe a la reactivación de la subrama.

Dentro de industrias manufactureras la segunda actividad con más aporte fue hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles. Todavía hay algunas actividades en negativo, como fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de papel y cartón y fabricación de productos metalúrgicos básicos.

La agricultura sigue creciendo, aunque no al mismo ritmo de periodos anteriores: aumentó 2,4 % y aportó 0,3 puntos porcentuales. La ganadería fue la que más impulsó al sector, seguida por cultivos de café. Están en negativo los cultivos agrícolas transitorios y permanentes.

En actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (creció 5,7 % y aportó 0,2 puntos) el mayor impulso viene de actividades como conciertos y eventos masivos, mientras se registra una normalización en el comportamiento de las apuestas en línea.

Al final de la tabla están explotación de minas y canteras (cayó 5,7 % y aportó -0,3 puntos) y construcción (cayó 1,5 % y aportó -0,1 puntos).

En contracción, la caída se explica por construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (cayó 8,3 %) y por actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-3,4 %). “Cae la construcción de viviendas, casas, apartamentos, pero también de obras no residenciales, pues se están cerrando proyectos y no se han abierto nuevos que compensen los crecimientos de las obras que estaban andando”.

Aunque construcción de carreteras y vías de ferrocarril está en terreno positivo (13,1 %), no alcanza a compensar las otras caídas.

En el análisis de explotación de minas y canteras, las subramas que con peores resultados en el trimestre fueron extracción de minerales metalíferos (-18,2 %) y extracción de petróleo y gas (-3,7 %). Todas las subramas están en negativo y algunas llevan varios periodos en números rojos, por ejemplo, extracción de carbón de piedra y lignito cayó 5,6 % y en el tercer trimestre de 2024 había caído 20,3 %.

En esta tabla puede ver los resultados de las 12 actividades económicas.

PIB desde el enfoque del gasto

La demanda final interna creció 5 %. El gasto es el gran motor.

- Gasto de consumo final creció 5,7 %.

Gasto de consumo de los hogares creció 4,2 %, el principal impulso estuvo en servicios, pero todas las categorías crecieron (bienes no durables, bienes durables y bienes semidurables). En lo que más están gastando los hogares es en alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, transporte, bienes y servicios diversos, salud, alojamiento y servicios.

El gasto de consumo final del Gobierno creció 14,2 %. Todas las categorías están en positivo.

- Formación bruta de capital creció 2,2 %. La formación bruta de capital fijo (inversión) creció 4,8 %, impulsada por maquinaria y equipo.

- Las exportaciones crecieron 2,2 % y las importaciones 10 %.

El Indicador de Seguimiento a la Economía

El dato del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) también sorprendió al alza, con un crecimiento de 4 % para septiembre, un aumento notable (el tercero más alto en el año).

Todos los sectores, excepto por uno (las industrias extractivas), registraron cifras positivas para septiembre. El mayor motor en el mes fue el renglón el gasto público, que creció 6,8 % y contribuyó a poco más de un cuarto del total de la cifra para ese mes.

“¿Qué tenemos acá? Tenemos un efecto de lo que está sucediendo este año: un aumento en el pie de fuerza tanto de la Policía, como de las Fuerzas Militares. Y también una diferencia en el pago de los retroactivos. El año pasado, la mayoría de los retroactivos ya habían sido pagados para septiembre. En este año no ha sido así, muchas de las ramas aún siguen pagándolos. Y en los últimos meses, recordemos que también se han reactivado las actividades de la Registraduría. Todo esto está impulsando tanto administración pública, como defensa”, dijo Urdinola.

Por el lado de las industrias extractivas, se registró una contracción de 4 %, que aportó -0,2 % a las cifras de septiembre en el ISE.

Además, el DANE también revisó al alza las cifras del ISE para junio, julio y agosto, con incrementos para estos tres periodos.

