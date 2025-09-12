El precio del oro sigue escalando y podría romper un nuevo récord

El oro estaría próximo a registrar un nuevo máximo histórico. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El oro se dirige a una cuarta semana de ganancias por las expectativas de que la Reserva Federal esté lista para reducir las tasas de interés en Estados Unidos, con los precios ayudados por las entradas a los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes.

El metal precioso se cotizó cerca de los 3.650 dólares la onza, un alza de aproximadamente el 1,7% esta semana, tras establecer un récord en la sesión del martes. La plata, que puede fluctuar al unísono, superó los 42 dólares la onza, alcanzando su nivel más alto desde 2011.

Los últimos datos del viernes mostraron que la confianza del consumidor cayó en septiembre a su nivel más bajo desde mayo, y las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron por segundo mes consecutivo. Estos datos aumentaron la preocupación por el mercado laboral y la presión sobre los precios, y los operadores mantuvieron sus apuestas sobre un recorte de tasas del banco central estadounidense la próxima semana. El lingote suele beneficiarse de un entorno de tasas más bajas.

Lea también: El precio del oro sube mientras se esperan pistas sobre las tasas de interés

El oro ha subido casi un 40% este año, convirtiéndolo en una de las materias primas con mejor rendimiento y superando a otros indicadores del mercado, como el índice S&P 500. Este aumento se ha visto impulsado por las compras de los bancos centrales, la incertidumbre geopolítica y la entrada de capital en ETF. Además de establecer un récord nominal esta semana, el oro también superó su máximo ajustado a la inflación, alcanzado hace más de 45 años.

Los ETF respaldados por lingotes se han expandido en casi 17 toneladas hasta el jueves, según datos compilados por Bloomberg.

UBS Group AG elevó su precio objetivo del oro a 3.800 dólares la onza para finales de año desde 3.500 dólares, debido al aumento de las compras de ETF de oro, la bajada de los tipos de interés y la debilidad del dólar. El banco prevé que el lingote alcance los 3.900 dólares a mediados de 2026.

“Dado que la correlación negativa del oro con el dólar estadounidense se mantiene elevada, la continua depreciación del dólar debería impulsar la demanda de inversión, ya que los participantes utilizan el metal como cobertura”, escribieron analistas de UBS, entre ellos Wayne Gordon, en una nota. “El deseo del presidente estadounidense Donald Trump de reducir los tipos de interés oficiales también aumenta el atractivo del oro”.

Los precios subieron un 0,4%, situándose en 3.648,51 dólares la onza a las 14:54 en Nueva York. El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios. La plata subió un 1,7%, hasta los 42,2625 dólares la onza. El paladio se encaminó a una ganancia semanal de casi el 9%, mientras que el platino superó los 1.400 dólares la onza.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.