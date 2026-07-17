El Proyecto del Túnel del Toyo avanza en sus obras, pero demora del Invías genera atraso

El Túnel del Toyo tiene 9,7 km de longitud. Foto: Juan Camilo Ramírez - Gobernación de Antioquia

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La Contraloría General de la República le hizo seguimiento al Proyecto “Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri y sus accesos viales”, que se encuentra en el noroccidente de Antioquia y que permitirá unir las concesiones viales Mar 1 y Mar 2, entre los municipios antioqueños de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

Este proyecto consta de 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.

Como resultado de esta visita, la Contraloría reitera su preocupación y alerta a Invías por el notable atraso que se evidencia en el cronograma de la obra.

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De acuerdo con la entidad, este es el momento en el que ya debió iniciar el montaje de los equipos electromecánicos que son indispensables para la puesta en operación de este túnel y de varios de los restantes 17 túneles que hacen parte de la conectividad vial del occidente del país con los puertos ubicados en el Golfo de Urabá.

Dicha preocupación radica en que ya se materializó el riesgo advertido, pues la obra tiene un desfase estimado de al menos un año entre la fecha de terminación de las obras civiles del proyecto, hoy a cargo de la Gobernación de Antioquia y con participación de la Alcaldía de Medellín, que está prevista para abril de 2027.

Ahora, la fecha estimada de terminación y puesta en operación de los equipos electromecánicos indispensables para el funcionamiento de los túneles, hoy estimada para septiembre de 2028.

En el marco de la visita técnica, la Contraloría dice que el avance de las obras civiles actualmente está terminado en el tramo uno, a cargo de la Gobernación de Antioquia, que comprendido entre el municipio de Cañasgordas y el municipio de Giraldo.

Mientras que el tramo dos, entre los municipios antioqueños de Giraldo y Santafé de Antioquia, tiene un avance cercano al 80 % y se tiene programado terminarlas en abril de 2027.

En contraste, aunque el INVIAS anunció hace un mes que haría avanzar el proyecto, la Contraloría observó que los trabajos aún no han comenzado.

“Se evidenció que el contratista responsable de las actividades no se encuentra presente en el sitio de las obras. Para la Contraloría resulta muy preocupante que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos (COP 5,3 billones), no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido a Invías”, asegura el ente de control.

Sobre el Túnel del Toyo

El Proyecto del Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, con una longitud de 9,73 kilómetros, será el túnel carretero más largo de Suramérica.

Este proyecto constituye una infraestructura estratégica para la región, al fortalecer la competitividad y conectividad del departamento mediante su articulación con las Autopistas al Mar 1 y Mar 2, corredores concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Asimismo, esta obra complementa otros proyectos de gran relevancia para el desarrollo del país, como Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia).

Una vez entre en operación, permitirá reducir en aproximadamente un 60 % el tiempo de viaje entre Medellín y la región de Urabá, pasando de cerca de 10 a 4 horas.

De igual forma, el recorrido se reducirá de 62 kilómetros a 39,5 kilómetros, lo que representa una disminución de 22,5 kilómetros y una mejora significativa en las condiciones de movilidad y eficiencia del transporte.

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