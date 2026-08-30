El revolcón que prepara el Gobierno en licencias de conducción y multas a conductores

Cámara de fotomulta. Imagen de referencia. Foto: Jose Vargas Esguerra

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El Gobierno avanza en un paquete de cambios para conductores en Colombia que incluirá ajustes en licencias de conducción, multas y hasta las cámaras de fotodetección, en el marco de un nuevo Código Nacional de Tránsito que el Ministerio de Transporte redactaría.

Por ahora, lo que se sabe es que el Gobierno buscaría revisar los costos y trámites que hoy asumen los conductores, después de más de dos décadas de vigencia del Código de Tránsito actual.

Licencia de conducción

El anuncio más reciente llegó el pasado viernes, 28 de agosto, cuando el Ministerio de Transporte anunció que suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), organismos que iban a verificar de forma independiente si un aspirante a la licencia de conducción realmente sabe manejar, un paso distinto al que hoy cumplen las escuelas de conducción, que se limitan a enseñar.

La figura de los CALE existe desde 2022, cuando el Congreso aprobó la Ley 2251 de ese año, durante el gobierno de Iván Duque. Pero el esquema que los iba a poner a funcionar se definió mucho después: el 31 de diciembre de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para operar los CALE en todo el país durante los próximos 20 años, con un valor estimado de COP 20 billones.

Según el Gobierno De la Espriella, la entrada en operación de ese esquema habría encarecido el trámite de la licencia de conducción de COP 1,4 millones (el valor actual) a unos COP 2,2 millones, es decir, hasta COP 800.000 adicionales.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en un comunicado.

El Ministerio aclaró que revisará la capacidad de los CALE que administraría la UNAD, la legalidad de dicho contrato y si sus costos realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial, y que, concluida esa revisión, la cartera informará las decisiones correspondientes.

Sobre las licencias de conducción, el presidente planteó eliminar cargos que considera innecesarios y aumentar la vigencia del documento a 8 o 10 años.

Hoy, la licencia para conductores particulares menores de 60 años ya tiene una vigencia de 10 años, que baja a 5 entre los 60 y los 80 años, y exige renovación anual después de esa edad; para el servicio público, los plazos actuales son de 3 años antes de los 60 y de 1 año después.

Multas, RUNT y revisión técnico-mecánica

El paquete de cambios lo adelantó el propio presidente Abelardo de la Espriella este sábado, a través de su cuenta de X. Una de las medidas, que deberá pasar por el Congreso, es reducir hasta en 50 % el costo de las multas de tránsito.

“Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”, escribió el mandatario.

Hoy, las infracciones de tránsito en Colombia se clasifican en categorías, de la “A” a la “E”, según su gravedad, cada una con un valor distinto calculado a partir del salario mínimo.

Las categorías más leves corresponden a faltas menores, mientras que las más altas, como conducir en estado de embriaguez o sin SOAT, pueden superar varios millones de pesos. Los conductores pueden acceder a un descuento de hasta el 50 % sobre el valor de la multa, siempre que paguen dentro de los plazos establecidos y tomen un curso pedagógico de seguridad vial, precisamente, el tipo de curso que hoy ofrecen los Centros Integrales de Atención (CIA) y que el presidente busca abaratar.

Sobre los CIA, los establecimientos donde los infractores toman el curso para acceder a descuentos en sus multas, el presidente calificó de “absurdo” el requisito de infraestructura conocido como “casa cárcel” para habilitar estos centros, y dijo que buscará eliminarlo por considerar que ha favorecido monopolios en la oferta de estos cursos. Además, planteó reducir en 25 % el costo de esos cursos y permitir que las autoridades de tránsito los dicten directamente.

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En el mismo mensaje en redes sociales, el presidente se refirió a las fotomultas, un tema que, según dijo, ya estudia la ministra Noguera, y detrás del cual hay, en sus palabras, “un negocio”.

“Endureceré los controles para su autorización porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo”, señaló, y agregó que establecerá parámetros para la calibración de los equipos, con el fin de evitar multas por mediciones defectuosas.

El mandatario ordenó además una revisión integral del RUNT y el SIMIT, el sistema que centraliza los comparendos y multas de tránsito en el país, para eliminar o reducir tarifas. También pidió revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, que hoy exige la primera inspección a los 5 años de matriculado un vehículo particular (2 años para motos y servicio público), y luego de forma anual para todos.

Hacia un nuevo Código de Transito

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, respondió a los anuncios del presidente asegurando que “Colombia no puede seguir rigiéndose por un Código de Tránsito desconectado de la realidad” y que su cartera ya trabaja en los frentes que pidió el mandatario.

Todos estos anuncios apuntan a que el Gobierno De la Espriella se encamina a una reforma profunda del Código Nacional de Tránsito, la norma que rige la movilidad en el país desde hace más de dos décadas. De hecho, se ha conocido que el Ministerio de Transporte ya se encuentra redactando un borrador de esa reforma.

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