Reducir multas, revisar el Runt y otras medidas que el presidente planteó para conductores

Imagen de referencia: Agentes de tránsito en Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

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A través de su cuenta de X, este sábado el presidente Abelardo de la Espriella anunció que implementará varios cambios para frenar los “abusos” contra los conductores colombianos. De acuerdo con el mandatario, hay varias medidas injustas que empezará a desmontar desde el gobierno y otras que pedirá que sean revisadas ante el Congreso con el objetivo de aliviar el bolsillo de quienes conducen vehículos o motocicletas.

“Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos”, aseguró en su trino. Según explicó, una de las primeras medidas tiene que ver con las multas de tránsito y será planteada ante el Congreso, pues será este órgano el que avale o no su apuesta de reducir el costo de estos cobros hasta en un 50 %.

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“Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”, señaló el jefe de Estado. A renglón seguido, anunció que su administración acabará con la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y con “las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas. Buscaré reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente”.

En el paquete de cambios que dio a conocer este fin de semana también está la revisión del costo de las licencias de conducción, pues a su juicio se deben eliminar cargos innecesarios asociados al trámite, además de aumentar la vigencia del documento a 8 o 10 años. A esto se suma el polémico tema de las fotomultas, que incluso ya está siendo estudiado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Según el presidente, detrás hay un “negocio”.

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“Endureceré los controles para su autorización porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas”, dijo De la Espriella.

Finalmente, en ese mismo trino, habló de ordenar una revisión integral del RUNT y al SIMIT para eliminar o reducir tarifas y revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica.

“Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente. No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar. Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos. Esta es la Patria Milagro”, concluyó el mandatario.

La ministra Elsa Noguera aseguró que “Colombia no puede seguir rigiéndose por un Código de Tránsito desconectado de la realidad” y que su cartera ya trabaja en los frentes que pidió el presidente.

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