El Sisbén se actualiza en 2026: ¿cambian los grupos y la clasificación?

Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció el comienzo del proceso de actualización del Sisbén a través de registros administrativos.

Esto quiere decir que la información que alimenta dicho registro no solo se actualizará con las encuestas a los hogares sino también con el sistema de información social del país.

La primera fase se implementará en los municipios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó (Boyacá).

¿Cómo funciona la actualización?

El DNP asegura que los registros administrativos son datos confiables, como información de salud, empleo y educación, generados por entidades públicas y privadas. Algunos ejemplos son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el Ministerio de Educación, entre otros.

Al cruzarse de manera automática con la información de la encuesta del Sisbén, van a permitir validar, actualizar y complementar las fichas de los ciudadanos.

“Con esta modernización del proceso se logra que el Sisbén refleje de manera más precisa y oportuna la realidad socioeconómica de los hogares, sin depender exclusivamente de encuestas periódicas que pierden vigencia”, asegura la entidad.

El objetivo es identificar de manera oportuna a las personas y hogares que requieren el apoyo de los programas sociales, para entregarlos cuando realmente lo necesitan, de acuerdo con la directora del DNP, Natalia Irene Molina.

El cambio no solo optimiza la gestión social, sino que también fortalece la transparencia, la equidad y busca generar confianza ciudadana en el Estado.

El DNP sostiene que actualizar el Sisbén mediante registros administrativos también aumenta la capacidad del país para responder, de manera oportuna, ante emergencias y transformaciones estructurales.

¿Habrá cambios en los grupos y clasificación?

Si bien la actualización está prevista para 2026, el Gobierno sostiene que Sisbén IV sigue siendo plenamente válido y obligatorio para acceder a los programas actuales.

Las personas que ya están clasificadas en algún grupo del Sisbén no requieren actualizar su información, solo es necesario para quienes no tienen clasificación según el Sisbén o cuyas condiciones del hogar hayan cambiado significativamente.

Estos siguen siendo los grupos en los que se divide el Sisbén, aunque cada uno cuenta con sus respectivos subgrupos:

Grupo A: comprende a las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema.

Grupo B: incluye a aquellos que están en situación de pobreza moderada.

Grupo C: agrupa a la población vulnerable, que está en riesgo de caer en condiciones de pobreza.

Grupo D: se refiere a la población que no es considerada pobre ni vulnerable.

El grupo al que pertenece un hogar se define una vez hecho el registro en la base de datos del DNP y obedece a las condiciones de vida e ingresos del hogar.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.