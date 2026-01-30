Tasas del Banrep: Petro habla de “estocada suicida”; empresarios respaldan al Emisor

Mientras Petro y Hacienda cuestionan el impacto sobre crédito y consumo, gremios y analistas respaldan al Emisor y advierten que el aumento del salario mínimo es el principal riesgo inflacionario. Foto: Getty Images - Getty Images

El Banco de la República volvió a pisar el freno. Y lo hizo con más fuerza de la esperada.

Este viernes, la junta directiva del Banco de la República decidió subir sus tasas de interés en 100 puntos básicos, llevándolas a 10,25 %, un ajuste que sorprendió al mercado y marcó el primer aumento desde abril de 2023, cuando el Emisor había iniciado el ciclo de endurecimiento monetario para contener la inflación pospandemia. Las tasas regresan así a niveles de septiembre de 2024, pero en un contexto político y económico mucho más tenso.

La mayoría de analistas esperaba un incremento de solo 50 puntos básicos. El doble del ajuste previsto no solo reconfiguró las proyecciones financieras, sino que abrió un choque frontal entre el Emisor y el Gobierno, con lecturas opuestas sobre el origen de los riesgos inflacionarios.

La decisión tampoco fue unánime, pues cuatro codirectores votaron por el aumento anunciado, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla igual.

En la explicación de la decisión, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que la junta tuvo en cuenta el comportamiento reciente de la inflación y, sobre todo, el deterioro de las expectativas.

Aunque el IPC de diciembre se ubicó en 5,1 %, levemente por debajo del 5,2 % de noviembre, la inflación básica repuntó de 4,85 % a 5,02 % en el mismo periodo. En cuestión de semanas, el mercado pasó de ver una inflación de cierre cercana al 4,5 % a anticipar niveles cercanos o superiores al 6 %.

El gerente general del Banco de la República, #LeonardoVillar, hace lectura del comunicado de prensa de la reunión de enero de 2026.



La #JuntaBanRep decidió incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria a 10,25%. pic.twitter.com/LBtJa9D83c — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) January 30, 2026

Para el Banco, ese cambio de ánimo es el verdadero incendio.

Desde el Ejecutivo, la reacción fue inmediata. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó el “total desacuerdo” del Gobierno con la decisión de la mayoría de la junta y afirmó que el aumento de la tasa puede operar en sentido contrario al control inflacionario.

Para Ávila, subir la tasa de referencia encarece el crédito, eleva los costos financieros de la producción y puede terminar presionando los precios en una economía donde la demanda interna sigue activa. Para el ministro, la política monetaria del Banco no reconoce los avances recientes en crecimiento, empleo e inflación, ni el carácter redistributivo del aumento del salario mínimo.

El @MinHacienda Germán Ávila Plazas manifestó su inconformidad por la decisión tomada de subir en 100 pp la tasa de interés de referencia por parte del @BancoRepublica. Y calificó de gravísimo error la determinación de 4 miembros de la junta de dejar la tasa en 10.25%. pic.twitter.com/if36dMn4PU — MinHacienda (@MinHacienda) January 30, 2026

El presidente Gustavo Petro fue más allá. En un extenso pronunciamiento, defendió los resultados económicos de 2025 —empleo, formalización y crecimiento del salario real— y calificó la decisión del Banco como una “estocada suicida” contra la economía.

Petro aseguró que Colombia cerró el año con indicadores laborales históricamente favorables, como la menor tasa de desocupación femenina registrada, una caída significativa del desempleo juvenil y la creación de 771.000 empleos, nueve de cada diez formales. Para el mandatario, esos resultados son la prueba de lo que denomina una “economía para la vida”.

Para el mandatario, la inflación ha venido cediendo por la caída en los precios de los alimentos, no por la restricción monetaria. Y advirtió que lo primero en resentirse con tasas altas será la vivienda nueva y el consumo basado en crédito.

Solo mostrando los datos últimos de 2025, muchos los mejores del siglo y otros muchos, de la historia, demostramos lo acertado de nuestra política: la tasa de desocupación que está bajando a casi a dos millones de personas, la tasa de ocupación que es de más de 24.400.00 de… https://t.co/RRKovtNaur — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Desde fuera del Gobierno, pero con peso técnico, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, respaldó la decisión del Emisor y apuntó directamente al aumento del salario mínimo como el principal detonante inflacionario.

“Con esta decisión, el Banco de la República dio claridad de que la prioridad es tener una inflación a la baja y no al alza como se espera en los próximos meses”, dijo José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, en una transmisión de El Espectador.

El exministro advirtió que el aumento de tasas se transmitirá rápidamente al sistema financiero: subirán la DTF y las tasas de los créditos bancarios, con efectos sobre el consumo y la inversión. Sin embargo, matizó que el impacto real dependerá de la evolución de la inflación. “Hay que esperar si ese aumento está acompañado por un aumento de la inflación, para saber qué tanto aumenta la tasa de interés real, que es la tasa ajustada por inflación”, explicó.

Frente a la crítica del Gobierno —que sostiene que la subida de tasas puede terminar presionando los precios— Ocampo fue tajante. “No veo claridad sobre eso. Lo que sí aumenta la inflación es el fuerte aumento del salario mínimo. En ese sentido, la responsabilidad por el aumento de la inflación será del Gobierno, no del Banco de la República”, dijo.

El incremento de 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Ejecutivo, fue justamente el punto de quiebre. Antes de esa decisión, el equipo técnico del Banco proyectaba una inflación cercana al 4,1 % para este año. Hoy la estima en 6,3 %.

Del lado empresarial y técnico, el respaldo al Banco fue mayoritario. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que el Emisor enfrenta una “situación complejísima” al tener que cumplir su mandato constitucional de controlar la inflación en un entorno donde las decisiones del Gobierno —en particular el salario mínimo— van en sentido contrario. “Esperemos que el gobierno asuma su parte de la responsabilidad y no culpe al Banco que está haciendo lo que le ordena la constitución”, afirmó.

En una línea similar, José Ignacio López, presidente de Anif, defendió el ajuste: “Un banco central tiene la ingrata, pero importante, tarea de subir tasas cuando los choques de demanda amenazan la estabilidad de precios. Eso fue exactamente lo que acaba de hacer el Banco de la República”.

En entrevista con Red+ Noticias, economista Mauricio Reina coincidió en que la inflación sigue fuera del rango objetivo de 2 % a 4 % y que, aunque no se trata de una crisis extrema, sí hay elementos estructurales que están impidiendo la convergencia. “Más delicada se vuelve la situación con el alza del salario mínimo”, advirtió, al recordar que las expectativas de inflación saltaron casi un punto porcentual en apenas tres semanas.

Desde el sector inmobiliario, Fedelonjas alertó sobre los efectos directos del aumento de tasas. Hipotecas más costosas, cuotas más altas y una menor capacidad de compra de los hogares son las primeras consecuencias. También se encarece la financiación de proyectos, “lo que puede ralentizar decisiones de inversión, construcción y venta de vivienda”, afirmó.

Más que una tasa

El aumento de 100 puntos básicos es una señal de quiebre. El Banco de la República decidió actuar antes de que las expectativas se desanclen por completo, incluso a costa de tensar su relación con el Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que el problema no está en la demanda, sino en los costos y en la distribución del ingreso.

Entre uno y otro diagnóstico, la economía queda en el medio: crédito más caro, inflación que no cede del todo y una política económica que empieza a mostrar dos timones apuntando en direcciones distintas.

