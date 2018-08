Electricaribe, 'chicharrón' de $7 billones para Minhacienda

Redacción Economía.

La solución al problema de Electricaribe es que se debe considerar el punto de partida, pues actualmente no se tienen contempladas obligaciones financieras por $1,7 billones o una demanda en tribunales internacionales, por lo que el trabajo se debe enfocar en mejorar el análisis, dijo el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en un debate en el Congreso de la República.

Electricaribe fue intervenida por el gobierno del presidente Santos ante los pésimos servicio prestados por la empresa española que la administraba, y que se negaba a efectuar las inversiones comprometidas. Al momento de su intervención, el gobierno de entonces se comprometió a que ese proceso apenas duraría un año, plazo que se cumplió sin solución a la vista. Ahora el país afronta una demanda de Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, por presunta expropiación de la empresa electrica en la Costa Caribe, pretensiones que superan los US$1.626 millones.

“Si no somos serios en estimar exactamente cuáles son las obligaciones que tiene la empresa no vamos a encontrar una solución que sea sostenible y consistente con la meta última, que es la satisfacción de los usuarios y la realización de las inversiones necesarias para que esa empresa prospere, y no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de $7 billones”, señaló el funcionario.

Para que se produzcan esas inversiones, hay que trabajar en la solución de los faltantes de caja, específicamente en materia de subsidios, diijo Carrasquilla. “Tenemos que proveer y empezar un proceso de inversión, porque ningún inversionista va a poner de la nada $7 billones y nadie va a poner $7 billones cuando tiene una compañía con unos endeudamientos fuertes en materia financiera y una demanda en tribunales internacionales”, remarcó. (De contexto: A finales de julio arrancará búsqueda de inversionista para Electricaribe).

El Ministro consideró prioritario el buen servicio para el usuario. Admitió que la solución tiene que partir de reconocer exactamente cuál es la dimensión del problema, cuáles son sus orígenes y qué es lo que se necesita,

El gobierno está comprometido para que se den los procesos de inversión necesarios para mejorar la calidad del servicio, consistente con todas las obligaciones de la empresa. “El compromiso es de trabajar todo lo que sea necesario y buscar los recursos que sean necesarios, pero sacar adelante este proceso”, señaló Carrasquilla.

Electricaribe en plenaria del Senado

Más tarde la plenaria del Senado realizó el debate de control político a Electricaribe, tras citación del congresista David Barguil y sus colegas de la bancada caribe. Durante el debate fueron planteadas varias alternativas buscando la culminación del proceso de liquidación de la empresa.

Entre los temas propuestos de solución al problema Electricaribe está que a través de un Conpes, se asignen recursos del presupuesto nacional para el financiamiento de la infraestructura eléctrica requerida. Destinar un porcentaje de los recursos de los fondos del Ministerio de Minas para la inversión en redes. Que parte de las regalías de la región Caribe por cerca de $2 billones se destine para realizar las inversiones que la red eléctrica necesita, según iniciativa de Jorge Robledo.

El senador Barguil recordó que Electricaribe nunca hizo las inversiones que se requerían. El Gobierno intervino la empresa en 2016 porque la costa estuvo a punto de un apagón y le toca al Estado financiar 1,5 billones para asegurar el suministro eléctrico.