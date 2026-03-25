Embalses llenos y precios al alza: la Superintendencia intensifica la vigilancia

"Del análisis de las ofertas se observa que algunas generadoras hidroeléctricas están cobrando a los usuarios más de 328 pesos por kilovatio hora", dijo el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán. Foto: Superservicios

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Aunque los embalses están por encima de su nivel histórico, el precio de la energía en bolsa va en dirección contraria. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió intensificar la vigilancia sobre el mercado eléctrico en un momento en el que, en teoría, los costos deberían estar bajando.

El superintendente Felipe Durán Carrón afirmó que desde el 10 de marzo, con lluvias abundantes y mayor disponibilidad de agua, algunas hidroeléctricas están ofertando energía por encima de lo esperado.

“Nos llama la atención que (…) la evolución de los precios en el mercado mayorista de energía se encuentre con tendencia al alza”, señaló. Según el análisis de la entidad, hay ofertas que superan los COP 328 por kilovatio hora.

El volumen útil agregado de los embalses se ubica en 66 %, muy por encima del promedio histórico cercano al 41 %. Más agua, en principio, debería significar energía más barata.

El reporte más reciente de la entidad muestra un mapa hídrico fragmentado. En Antioquia, Hidroituango bajó a 97,6 % de su volumen útil, alejándose del lleno total por primera vez en más de un mes y marcando el cierre progresivo del ciclo de vertimientos. El río Cauca, eje del sistema, se mantiene en 744 metros cúbicos por segundo, prácticamente en su nivel histórico.

En el centro del país la historia es distinta. El sistema Chingaza, que abastece a Bogotá, sigue bajo presión: Chuza cayó a 30,8 % y Muna a 31,4 %, ambos en descenso sostenido. La abundancia de agua en otras regiones no alcanza a compensar esa tensión.

Más al occidente, el Eje Cafetero vive el extremo opuesto. Ríos como Miel I, San Eugenio y Campoalegre superan el 200 % de sus promedios históricos. Y en el Magdalena medio, embalses como El Quimbo registran picos de 132 %, mientras otros, como Betania, muestran una dinámica más moderada.

Ese mosaico hídrico explica parte del ruido, pero no el precio.

📊 #ReporteEmbalses

📅 25 de marzo de 2026



En el marco de la vigilancia a los embalses y ante la actual contingencia climática, la Superservicios publica el reporte del volumen útil de los embalses y del comportamiento de los principales ríos del país.



La jornada confirma un… pic.twitter.com/hSrmZoxxPT — Superservicios (@Superservicios) March 25, 2026

La Superintendencia viene revisando cómo están ofertando las hidroeléctricas en este periodo de lluvias. La conclusión preliminar es que no están llevando al mercado el menor precio posible, pese a las condiciones favorables.

“Contamos con herramientas (…) para identificar posibles desviaciones en el mercado y de ser necesario adoptar las medidas correspondientes”, advirtió Durán.

La entidad activó monitoreos permanentes, visitas de inspección y citaciones a empresas generadoras para revisar, en detalle, cómo están operando los embalses y cómo están construyendo sus precios. También hay requerimientos de información en curso.

En paralelo, la Superintendencia le pidió a XM, encargado del despacho de energía, garantizar que el sistema funcione bajo criterios económicos y reportar cualquier incumplimiento de los agentes.

Desde febrero, la Superintendencia había advertido que, con embalses llenos, la generación debía hacerse a “precios eficientes”. En visitas a centrales como Calima y Betania, encontró casos en los que no se estaba produciendo al máximo de capacidad, aun con altos niveles de agua.

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