Con embalses casi llenos, ¿debería bajar el costo de la energía?

El sistema eléctrico nacional enfrenta un aumento significativo en los niveles de sus embalses y en los caudales de los principales ríos del país.

Según el más reciente reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el embalse de Calima se encuentra en 97,2 % de su volumen útil, mientras que Playas registra 103,9 % y Topocoro intensificó sus vertimientos hasta 7,05 GWh, casi el triple del día anterior.

En ríos como el Cauca, el caudal alcanzó 1.675 metros cúbicos por segundo, equivalente al 267 % de su promedio histórico.

En otros puntos del sistema, Guatapé registró 388 % y Nare CP 454 % frente a sus promedios históricos, registros que la Superintendencia de Servicios Públicos calificó como “extraordinarios” y que evidencian la presión hídrica que se propaga aguas abajo.

Además, Porce II inició vertimientos (0,33 GWh) aun cuando se encuentra en nivel medio (64,8 %), una señal de que “la saturación hídrica empieza a propagarse hacia embalses en nivel medio”, como lo indicó el ente de control.

Frente a esto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, reiteró el llamado a las hidroeléctricas para que, con embalses llenos y mayor disponibilidad de agua, la generación se realice a “precios eficientes” y tenga un impacto favorable para los usuarios.

¿Generación de energía más barata?

Durante una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica Calima, en el Valle del Cauca, Durán afirmó: “Nos interesa hacer el llamado a que, con embalses llenos, se genere energía a precios eficientes y que tengan un impacto favorable a los usuarios en el marco del aumento del volumen útil, así como prevenir posibles inundaciones ante los caudales de los ríos aportantes”.

El funcionario explicó que el embalse de Calima se encuentra actualmente en 97,2 % de su volumen útil y que el 2,8 % restante equivale a 61 centímetros para alcanzar el nivel del vertedero. “No se encuentran riesgos de vertimientos que puedan generar afectaciones aguas abajo”, señaló.

Durante febrero, la Superservicios ha realizado visitas de inspección a los embalses de Urrá, en Córdoba; Hidroituango, en Antioquia; y Calima, en el Valle del Cauca, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Estas acciones, indicó la entidad, hacen parte de las medidas adoptadas ante la actual contingencia climática y de los requerimientos hechos esta semana a las principales empresas de generación eléctrica para supervisar aspectos financieros, técnicos y administrativos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

