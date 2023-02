Accesorios y complementos diseñados e inspirados en la autenticidad femenina

Ella es María Fernanda Gaviria, la emprendedora detrás de los accesorios by Unika. Foto: Cortesía by Unika

“Lo que sigue para mi marca es mucho trabajo, más colecciones, más accesorios, más cursos de bisuterapia: cursos grupales y presenciales para personas que quieren aprender este hermoso arte de la elaboración de piezas de bisutería con cualquier fin, y digo cualquier fin porque hay chicas que aprenden para crear sus propios emprendimientos, para fortalecer sus marcas ya creadas, para aprender nuevas técnicas o para convertirlo en terapia. Es una forma de salir del estrés, la depresión, alejar su mente de los problemas, esto es una forma de relajarse y de explorar la creatividad. La bisuterapia es liberación, distracción, disfrute del arte manual”, esta es una de las respuestas que María Fernanda Gaviria compartió con nosotros en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella para conocer su historia y la de su idea de negocio y aquí va:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Comunicación Social - Periodismo. Magister en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En plena pandemia, en un escritorio en la esquina de mi habitación de casada, en la madrugada recordé la importancia de cumplir mis propios sueños. Estaba trabajando por el sueño de otra persona que no valoraba mi esfuerzo, y que me estaba consumiendo toda la energía y el tiempo. Esa día entendí que los sueños se cumplen cuando estamos dispuestos a arriesgar, a tomar decisiones trascendentales y fue en aquel momento donde decidí que no quería morirme sin haber hecho lo que me apasionaba.

Inicié buscando proveedores, imaginándome mi marca y lo que quería con ella. Así empezó el proceso de planificar y orientarme en eso que siempre había querido hacer, pero que le había hecho el quite justificándome en mil pretextos.

Así que creé mi forma de disfrutar la vida, de demostrar mi talento y mis habilidades, de contagiar a la gente de cumplir sueños, de hacer del trabajo una pasión o mejor de la pasión un trabajo a través de la bisutería.

3. ¿Cómo logré hacer realidad mi idea y llevarla a los hechos?

Planificando, conociendo el mundo en el que me iba a meter, fortaleciendo mi fortaleza y creyendo en mi. Arriesgándolo todo y omitiendo pareceres de quienes me rodeaban “¿estudiaste en una universidad e hiciste una maestría para hacer pulseritas?”. Sigo estudiando, preparándome, actualizándome, todos los días son oportunidades de mejora y enriquecimiento para mi y mi marca.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue la liquidación de aquel trabajo, o era para el mercado o era para by Unika. Con el apoyo de mi esposo logré que fuera para comprar mis primeros accesorios y la materia prima para crear accesorios propios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que las mujeres lleven consigo accesorios espectaculares y hermosos, de excelente calidad a unos precios asequibles. Estoy logrando contagiar a la gente de cumplir sueños y soñar por lo alto. Además, estoy enseñando a más personas este hermoso oficio a través de cursos presenciales de bisutería que se convierten en “bisuterapia”.

6. ¿Soy feliz?

Completamente, eso se nota en cada cosa que hago.

7. ¿Vendería mi emprendimiento?

No creo, es mi bebé, mi consentido, y digo que no creo porque lleva mi esencia. Si fuera de otra persona cambiaría la magia que hay detrás.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender requiere esfuerzo, constancia, persistencia, trasnochos, sacrificios, pero es gratificante. Lo duro que pasa va enseñando y formando. No puedo decir que emprender sea un camino fácil pero si enriquecedor.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sueño cumplido, sin embargo, me hace falta muchísimo, quiero seguir recorriendo este camino y disfrutarlo paso a paso, cada cosa por más mínima que parezca para mi es un logro, quiero tener muchos locales en todo Colombia. Pero lo más importante es que quiero que la gente perciba la identidad de mi marca con cada accesorio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue mucho trabajo, siguen más colecciones, más accesorios, más cursos de bisuterapia: cursos grupales y presenciales para personas que quieren aprender este hermosa arte de la elaboración de piezas de bisutería con cualquier fin, y digo cualquier fin porque hay chicas que aprenden para crear sus propios emprendimientos, para fortalecer sus marcas ya creadas, para aprender nuevas técnicas o para convertirlo en terapia. Es una forma de salir del estrés, la depresión, alejar su mente de los problemas, esto es una forma de relajarse y de explorar la creatividad.

La bisuterapia es liberación, distracción, disfrute del arte manual.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro, en este arte no hay límites porque se basa en la creatividad. Así que, la escala es infinita.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Vuelvo con la esencia, By Unika es mi representación de mujer, de persona. Creo que por ahora no quiero socios más que Dios que siempre está presente en todo. Pero ojalá crezca tanto que necesite muchos socios para expandir la marca a todos los continentes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No tengo algo especifico, como lo dije anteriormente lo que “no debí haber hecho” en determinado momento me enseñó algo y por eso hoy sigo creciendo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró la Mafe de 80 años ( yo a esa edad) diciéndole a sus nietos que hubiera querido hacer…..y no lo había hecho, me inspiró porque ahora esa versión mía a esa edad va a poder decir lo hice, lo convertí en mi trabajo y ahora se los dejo a ustedes.

Hay muchos emprendedores y empresarios colombianos muy tesos, quiero seguirlos a todos y aprender de sus procesos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Por el momento el fracaso no ha hecho parte del proceso y decreto que nunca lo va a ser.

El tirar la toalla si, claro, a veces quiero desaparecerme y cerrar todo, pero cuando realmente es tu pasión el corazón no te deja. Hay meses difíciles de pocas ventas, hay días difíciles con clientes complicados y groseros, pero todo es cuestión de enamorarse del proceso y de las experiencias vividas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Mi comunidad está en Instagram, tiene más de 14.000 personas, es la comunidad más linda de todas, entre hombres y mujeres leales que exaltan las cualidades, que opinan con respeto y a quienes nos une el amor por los accesorios.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Con el tiempo que llevo con mi marca he logrado entender que transcender en una sola persona ya es un logro inmenso, impactar la vida de alguien debe ser lo más valioso para quienes estamos detrás de una marca sincera y honesta. No necesitamos trascender a millones, lo importante es hacerlo bien, bonito, con amor.

En cuanto a las nuevas generaciones, creo que ya empecé bien… impacté a mis hijos enseñándoles el valor del trabajo, la valentía para cumplir sueños y la persistencia para lograr lo que uno desea.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento ?

Me veo generando empleo para muchas personas, con muchos locales en Colombia y dictando cursos por todo el país. El futuro de by Unika lo veo grande y maravilloso. Desearía tener una planta de producción de accesorios sin perder la magia de lo elaborado a mano.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es el eje principal de mi emprendimiento, mi esposo ha estado acompañándome en cada momento, apoyándome, mis hijos son mi motor y quienes ayudan a que todo funcione perfectamente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, todos los sueños valen… y la gente que me sigue sabe que siempre les manifiesto mi intención dentro de mis posibilidades de apoyarlos y ayudarlos a lograr lo que tienen en mente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por ahora mi equipo soy yo misma pero estoy segura que pronto se unirán más personas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal se basa en ser yo misma, sin pretensiones, honesta, con una comunicación clara. Amo los colores y me obsesionan los accesorios. Soy extrovertida y cada vez me da menos pena todo. La Mafe que conocen por la virtualidad es la misma que se van a encontrar en vivo y en directo. Creo que esa mezcla me diferencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

- Que hay que planificar los sueños para que salgan bien.

- Que la compañía de personas incondicionales es fundamental para cualquier emprendedor.

- Que no hay nada más satisfactorio que cumplir los sueños propios.

- Que el éxito se consigue con persistencia, disciplina y organización

- Que no hay que comparar procesos, ni personas, ni metas; cada ser va a su ritmo a su alcance y a sus deseos.

