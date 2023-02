La psicóloga que creó una tienda de alimentos naturales y saludables

Ella es Tania Arrieta, la emprendedora detrás de Natusecos. Foto: Cortesía Natusecos

“Tenemos variadísimas opciones para que desde ya empiecen a cuidarse niños, jóvenes y adultos, a través de una sana y equilibrada alimentación. Lo mejor es que contamos con notificación sanitaria del INVIMA que nos certifica con las mejores prácticas de higiene y manufactura.

Dentro de las delicias naturales y saludables que ofrecemos están: avellanas, almendras, harina de almendras, nuez de marañón, nuez de macadamia, nuez pecan, nuez nogal, nuez Brasil, pistachos, maní tostado con sal o sin sal, maní confitado con ajonjolí, maíz tostado, miel de abejas, semillas de calabaza, ajonjolí tostado y sin tostar, ajonjolí negro, harina de ajonjolí, quinua, semillas de chía, semillas de girasol, semillas de linaza, cacao en polvo, avena integral en hojuelas, harina de avena, harina de Maca, germen de trigo, albaricoque, arándanos, ciruelas pasas, dátiles, uvas pasas comunes, uvas pasas rubias (golden), harina de coco gruesa, moringa, stevia, cúrcuma, aceite de ajonjolí, aceite de coco, pasta de ajonjolí con ajo y sal, colágeno hidrolizado, sal rosada del Himalaya grano fino y grueso, entre muchas otras”, con este recorrido de sabor Tania Arrieta nos cuenta su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Tania Arrieta Martinez, tengo 37 años. Estudié psicología, especialista en Gerencia del Talento Humano, Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Natusecos nació el 10 de febrero de 2021 en plena pandemia. Cuando en todo el mundo veíamos la necesidad de estar sanos para mitigar el riesgo de enfermarnos de gravedad con el Covid. En ese momento cuando podíamos salir a tomar aire libre con precaución, noté que las personas de diferentes edades estaban enfocadas en cuidarse y empecé a observar en los parques y calles a la gente haciendo ejercicio y montando bicicleta. Fue en ese momento cuando vi la oportunidad de presentar opciones de alimentación natural, saludable y deliciosa a los cartageneros. Así que abrimos una hermosa y acogedora tienda física en la cuarta avenida del barrio Manga de la ciudad de Cartagena, en donde nos encontramos atentos y disponibles para asesorarlos y orientarlos en su primer paso hacia una alimentación natural y saludable.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La formalizamos ante la cámara de comercio, inauguramos el local para atención personalizada y al mismo tiempo empezamos a enviar domicilios a través de Rappi en la ciudad de Cartagena y municipios cercanos. Luego implementamos envíos a todo el país, a través de pedidos que nos hacen por nuestra tienda Online y Mercado Libre.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De ahorros propios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que mis hijas, jóvenes y muchas mujeres se den cuenta de que los sueños se pueden alcanzar y que las ideas se pueden materializar con disciplina y perseverancia. Natusecos es una empresa inclusiva, que brinda oportunidades a colaboradores y grupos de interés; contamos con un equipo conformado principalmente por mujeres y jóvenes profesionales. Además, nos encontramos constantemente en búsqueda de proveedores locales y regionales; por ejemplo, la miel de abejas la compramos a la Asociación de Apicultores de Sucre y los productos de ajonjolí los compramos a familias campesinas de la región, con pocas oportunidades, y con su trabajo contribuyen a nuestra sana alimentación.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz al darle ejemplo de empoderamiento e independencia a mis hijas y a muchas mujeres para que se puedan inspirar y atreverse a hacer empresa. Feliz de vivir la cultura organizacional que se ha construido, reflejada en el relacionamiento cercano, respeto y calidez humana con los colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vendería la franquicia para tener socios con los mismos sueños, proyecciones y cultura del buen trato.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ya tenía experiencia de un emprendimiento anterior, eso me ayudó mucho en los trámites iniciales, sin embargo, el nicho de mercado es totalmente diferente y no fue fácil emprender en medio de una pandemia y con tanta incertidumbre en todo el mundo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí el sueño de tener productos de excelente calidad, con los mejores empaques de bolsas resellables ziploc biodegradables, amigables con el medio ambiente, una hermosa tienda acogedora con excelente atención personalizada. Nos hace falta expandirnos a otras ciudades del país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Próximamente tendremos presencia en centros comerciales de varias ciudades. Estamos en un proceso de selección para consolidar una red de distribuidores por todo el país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si. Tenemos un excelente producto para comercializar fuera del país.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si. La idea es que continuemos creciendo y muchas más personas, comunidades, campesinos y pequeños productores se beneficien con Natusecos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de nada de lo que se ha hecho. Todas las experiencias han sido ganadoras para fortalecer a la empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el doctor Carlos Jaramillo, su filosofía se basa en que la salud es un estado de vitalidad positiva y se logra alimentándose sana y adecuadamente. Ese justamente es el propósito con los productos que se encuentran en Natusecos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí. Cuando las ventas no son las que esperas puedes llegar a tener estos pensamientos, sin embargo, siempre hay salidas y debes sentarte a restructurar algunas estrategias para salir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente estamos participando en el programa CREEce liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena, a través del cual hemos recibido asesorías.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí. Tener una empresa con buenas prácticas en atención al cliente, relacionamiento, calidad en los productos, sus empaques y excelente clima organizacional, inspira a las nuevas generaciones a crear empresa de cualquier sector con la mejor calidad en todo lo que hagan y ofrezcan.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Natusecos en todas las ciudades del país y fuera de él ofreciéndole a otras personas la oportunidad de tener una mejor calidad de vida al consumir nuestras deliciosas nueces y frutos secos, eso significa bienestar para todos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido un gran apoyo desde el primer momento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Incluso lo hacemos cuando hemos estado presentes en ruedas de relacionamiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Yo me encuentro en la dirección, orientando los procesos de producción, atención al cliente y mercadeo. Judith es la jefe de tienda, encargada de atender de manera personalizada a los clientes que nos visitan y a los que nos llaman o escriben solicitando su pedido.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Como psicóloga en gestión humana he tratado que en Natusecos el relacionamiento tanto con colaboradores, clientes y proveedores sea cercano, cálido, amable y respetuoso; esto ha llevado que al comercializar las mejores nueces y frutos secos se hagan con amor, disposición y actitud de servicio.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que debemos ser perseverantes, pues no todo sale como queremos, sin embargo, hay que buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Muchas veces hay que cambiar de estrategia para no perder el rumbo y lo más importante: que nunca se olvide el entusiasmo que tenía cuando Natusecos apenas era una extraordinaria idea.

