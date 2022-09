Se encargó de crear empresa para que la gente no tenga que ir a los ‘gota gota’

João Leite es el fundador y CEO de Advance - Adelanta Tu Pago. Foto: Cortesía Advance - Adelanta Tu Pago.

Qué es lo que hace su emprendimiento, es la pregunta recurrente que hacemos cuando nos buscan en esta sección . Y la respuesta que entregó João Leite, fundador y CEO de la marca presente en esta historia, fue: “Advance - Adelanta tu Pago es una plataforma fintech que permite realizar adelantos de nómina o salario (no crediticios) a los trabajadores. Su modelo de ‘salario bajo demanda’ busca mejorar la salud financiera de los empleados permitiéndoles acceder a su sueldo cualquier día del mes para pagar sus obligaciones o imprevistos financieros, evitando así que los colombianos se endeuden al solicitar créditos con altos intereses o peor aún, caigan en manos de prestamistas ‘gota a gota’. Además, la plataforma brinda un programa de educación y planeación financiera totalmente gratis para los trabajadores y su constante evolución le ha permitido consolidar un portafolio de bienestar integral al ofrecer otros servicios para los trabajadores como recargas de celular o compra de paquetes móviles, seguros y videoconsultas médicas, todo a través de un adelanto de salario”. Así que, tras esa respuesta, le enviamos las preguntas de nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 39 años. Soy profesional en Economía y Finanzas con maestría en Economía Industrial y Política de Competencia con amplia experiencia en tecnología. Trabajé en McKinsey & Company por 10 años liderando equipos de due diligences y transformación. Después fui parte del equipo fundador de Molo Finance, una Fintech de hipotecas digitales fundada en Reino Unido y posteriormente fundé Advance - Adelanta Tu Pago en Colombia con el objetivo de mejorar el bienestar y la salud financiera de los trabajadores.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé? Durante mi experiencia de trabajo en Londres, algunos de los trabajadores de mi equipo solicitaban adelantos de salario y teníamos convenios con soluciones que reemplazaban los “pay-day loans” (créditos rotativos que generan alto interés y acumulación de deuda para los empleados). Sin embargo, en estos mercados desarrollados (Reino Unido o Estados Unidos) la necesidad de este tipo de soluciones no es tan grande ya que toda la gente tiene acceso a tarjetas de crédito o sobregiros en sus cuentas bancarias que les brinda liquidez financiera a precios razonables y con grandes ventajas. Pero en Colombia, y en gran parte de América Latina, las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos (quienes constituyen el 85% de los trabajadores colombianos) no tienen buenas alternativas. La mayoría no tiene acceso a créditos tradicionales por su mal historial y no pasan los filtros de riesgos. Por otra parte, los créditos alternativos son extremadamente costosos (y también con acceso restringido), por lo que muchas de estas personas terminan cayendo en manos de los ‘gota a gota’ ya que termina siendo la única alternativa de financiación que tienen.

Acá es donde nos preguntamos: ¿por qué los trabajadores solo tienen acceso a su salario 1 ó 2 veces al mes, si trabajan todos los días? Y es que los pagos quincenales o mensuales obedecen a prácticas que facilitan operativamente a las empresas el pago de las nóminas, por lo que cambiar este modelo ya establecido afectaría los ciclos, generaría más trabajo en la operación y tendría costos adicionales. Aquí es que con Advance - Adelanta Tu Pago le flexibilizamos a los trabajadores el acceso a su salario para contribuir con su liquidez financiera y que puedan cumplir con sus obligaciones sin generar carga operacional a las compañías.

De este modo, las empresas brindan un beneficio que soluciona los problemas reales de sus empleados, reduce su estrés y los mantiene más productivos, motivados y 100% comprometidos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo principal es la ejecución. De una idea o una oportunidad hasta que se haga realmente en un hecho, hay una gran distancia. Es decir, una excelente idea sin una ejecución rigurosa no irá a ninguna parte, esa es mi filosofía de creación y gestión: hay que hacer las cosas rápido, probar, errar, aprender y mejorar. Por el camino escuchamos a nuestros clientes y usuarios, aprendemos y mejoramos con ellos para traerles más y mejores soluciones.

Obviamente estamos siempre de la mano de nuestros aliados, clientes e inversionistas, quienes nos han dado la mano en la construcción de lo que es actualmente Advance - Adelanta Tu Pago.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente vino de una inversión personal, a ésta se juntaron inversionistas ángeles, entre ellos, dueños de grandes grupos empresariales de Colombia y fondos VC como Trinity Capital, un destacado fondo de inversión colombiano.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos cambiando la vida de miles de trabajadores al solucionar problemas financieros reales de su día a día sin generar costos para las empresas. Nuestro concepto de salario bajo demanda reduce el sobreendeudamiento de los empleados, dándoles flexibilidad y liquidez para cubrir imprevistos o emergencias financieras cualquier día del mes sin generar ningún tipo de interés. Lo que reduce notablemente el estrés financiero ocasionado por las deudas y repercute directamente en beneficios para las empresas en aspectos como el aumento de la productividad de los trabajadores, la disminución de sus altos índices de rotación y el ausentismo laboral.

De este modo, las personas que tienen acceso a Advance - Adelanta Tu Pago no tienen la necesidad de acudir a los ‘gota a gota’, evitamos que caigan en este tipo de préstamos y es lo que constituye nuestra forma de generar impacto en la salud financiera de los colombianos.

Además, no generamos trabajo operativo adicional a los equipos de nómina de las empresas ya que estamos integrados con los softwares de nómina más importantes del país, lo que nos permite ajustarnos a los procesos ya establecidos por cada compañía para que puedan dar este beneficio a sus empleados sin ninguna carga operacional.

6. ¿Soy feliz?

Crear una empresa desde cero es un reto demasiado grande. Muchas veces es un esfuerzo solitario, con grandes incertidumbres y desafíos aún mayores, pero el esfuerzo y la dedicación siempre traen buenos resultados. Hoy tengo el privilegio de tener un equipo con una excelente cultura, dedicación y ganas de generar impacto. Ver a nuestro equipo crecer, a nuestros clientes contentos y tener el apoyo de aliados e inversionistas, es lo que trae la motivación constante para hacer mejor nuestro trabajo. Y sí, me deja muy feliz que, además de todo esto, somos la mayor plataforma de adelantos de nómina/salario en Colombia que trajo el concepto de salario bajo demanda al país. Además, muy pronto estaremos alcanzando la posición número 1 en toda América Latina.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Mi objetivo es poder generar gran impacto en nuestros usuarios y clientes, empleados e inversionistas. Y para hacerlo tenemos que estar abiertos a los escenarios que pueden ampliar nuestro objetivo e impactar aún más a las personas. Por esto, siempre mantengo la mente abierta en relación a una integración con otros jugadores, pero bajo una condición: si con esto logramos más impacto, así sí estaría abierto a integrarnos a otra compañía que comparta nuestro propósito de bienestar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es duro, eso no tiene discusión. Sobre todo al principio es un trabajo un poco solitario: se deben tomar todas las decisiones solo, con mucha incertidumbre para encontrar el espacio adecuado en el mercado mientras, a la par, se está buscando inversión. No obstante, llegar a donde estamos ahora nos deja demasiado orgullosos: ser la principal plataforma de salario bajo demanda en el país, con un equipo súper dedicado y un portafolio de clientes que incluye a los mayores empleadores del país, es la recompensa al esfuerzo realizado.

Sin embargo, debo aclarar que esto no es trabajo de una sola persona, tengo que dar las gracias por el apoyo a nuestro equipo, a los inversionistas que apostaron por nosotros y a los clientes que creyeron en nuestra solución.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me siento inmensamente realizado con todo lo que hemos logrado, pero obviamente, no vamos a quedarnos quietos en este punto, seguiremos evolucionando y muy pronto estaremos lanzando nuevos productos para nuestros usuarios y clientes (empresas).

También estaremos llevando nuestra visión y soluciones a otros países de América Latina. Sin embargo, debo aclarar que Advance - Adelanta Tu Pago no es sólo un proyecto personal, es la misión de un equipo y de un grupo de empresarios colombianos que quieren transformar la vida y salud financiera de los trabajadores en Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestra idea es seguir evolucionando e implementar más productos que le permitan a las empresas solucionar los problemas que presentan sus trabajadores en el día a día y con ello, mejorar su calidad de vida. Buscamos cambiar la vida de los trabajadores para que las empresas sean más productivas, crezcan y mantengan a sus equipos siempre motivados. Y esto lo pensamos no solo para Colombia, queremos llevar el concepto de salario bajo demanda a otros países de América Latina.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, generar impacto en los trabajadores a través de su bienestar y salud financiera es un reto que requiere de mucho trabajo y que cada vez se amplía más teniendo en cuenta la falta de acceso a productos financieros de calidad que presentan los colombianos. Así que el universo es enorme, cerca del 85% de los ciudadanos no tiene acceso a servicios financieros por sus bajas condiciones económicas, por lo que soluciones como la nuestra ayudan a las personas a cubrir sus necesidades financieras (pago de servicios públicos, colegios, medicamentos, imprevistos, etc.) con su propio sueldo. Evitando así, los ciclos de endeudamiento y mejorando la calidad de vida de las personas.

Del mismo modo, hemos escalado y ampliado nuestra plataforma para que los trabajadores a través de su adelanto de salario también puedan acceder a otros servicios básicos que se requieren en su día a día: recargas de celular o compra de paquetes de datos móviles, videoconsultas médicas y seguros.

Y el reto sigue, nuestro objetivo es seguir escalando y brindando soluciones para mejorar el bienestar de los trabajadores. Estamos obsesionados con ayudar a las empresas a cambiar positivamente la vida de sus colaboradores.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, jamás recibiría inversión de un desconocido. Es necesario conocer a fondo a los inversionistas y ver si nuestras visiones se alinean en pro de un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Además, considero muy importante adoptar procesos rigurosos para la revisión de “source of funds”, que es lo que hemos hecho con todas las inversiones recibidas para nuestro proyecto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No creo que haya nada que “no volvería a hacer”. Considero que los errores son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay jefes de talento humano en Colombia con una calidad humana increíble, personas que quieren pensar junto con nosotros en las mejores opciones para sus trabajadores. Ese interés genuino de ellos es lo que más me inspira, más que cumplir una meta o realizar un proyecto, considero que hay personas que de verdad están buscando una mejora en la calidad de vida de las personas con quienes trabajan y, dicho en sus propias palabras, a quienes sirven. Ellos son los que más me inspiran y con quienes quiero seguir construyendo y creciendo la misión de Advance - Adelanta Tu Pago.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tener errores hace parte del proceso de aprendizaje y construcción de cualquier emprendimiento. Nosotros hemos cometido varios errores, pero nunca los hemos asumido como fracasos, más bien los vemos como oportunidades que nos permiten aprender a ver lo que funciona y lo que no, enfocarnos por el camino correcto y construir de forma distinta. Este es un mensaje importante que quiero dejar a los emprendedores más jóvenes: aprendan de los errores y háganlo mejor en la siguiente oportunidad, un error no es un fracaso. Así es que realmente se construyen las grandes empresas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Claro, soy de los que piensan que solo no llegas a ningún lado. Por lo que la colaboración y constante ayuda es vital en este proceso. Al haber trabajado en McKinsey & Company hago parte de una comunidad en la que nos apoyamos constantemente en todo tipo de áreas. También he tenido el apoyo de aceleradoras y mentores como BoostLab (el programa de aceleración de BTG Pactual), ProColombia, el Banco Interamericano de Desarrollo y Born2Global (la agencia incubadora y aceleradora de startups del gobierno coreano). Todos me han traído grandes aprendizajes que ayudan a crecer y fortalecer nuestro negocio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Precisamente nuestra visión está enfocada en generar impacto tanto en las viejas como en las nuevas generaciones. Eso es lo que estamos haciendo, trabajamos con todo tipo de industrias desde empresas tradicionales en sectores como aseo, vigilancia privada, minería, entre otras, que por lo general cuentan con empleados mayores en su personal, pero también trabajamos con sectores como call centers, tecnología, startups y gastronomía, que tienen empleados muchas más jóvenes, pero que de igual manera, se benefician de nuestras soluciones en materia de educación y salud financiera.

Considero que las viejas y nuevas generaciones tienen la misma necesidad: acceso a productos financieros de calidad que les permitan solucionar sus inconvenientes o imprevistos financieros, evitar el sobreendeudamiento y mejorar la calidad de vida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Como emprendedor, obviamente tengo la ambición de llevar a Advance - Adelanta Tu Pago a varios países de la región y con esto, aumentar fuertemente nuestro potencial de impacto llegando a millones de trabajadores en América Latina. También hay muchos productos que tenemos “cocinando” y que nos gustaría llevar al mercado. Sin embargo, en 10 años, lo que más me gustaría es mantenernos fieles a nuestro propósito de “dar libertad financiera para el bienestar de todos los trabajadores”.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Emprender no es “un trabajo más”, emprender se vuelve parte de tu identidad y de tu propósito personal. Y eso rápidamente se contagia a los que son más cercanos a ti. El apoyo ha sido constante de familiares y amigos, que son quienes siempre están a tu lado y desean que te vaya bien, que tengas éxito sin ningún interés adjunto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, esa es una de mis más grandes motivaciones: ayudar a otros a cumplir sus sueños y que puedan generar impacto en la sociedad. Como decía anteriormente, pienso que uno solo no llega a ningún lado, emprender es un proceso duro y siempre se necesita del apoyo de los demás para entender procesos, tomar decisiones o iterar productos. Mi experiencia al principio fue un poco solitaria, debía tomar decisiones importantes sin la posibilidad de consultarle a alguien y por ello, sé de la importancia y lo necesario que es la colaboración, ayuda o consejos en ese proceso. Allí es donde me gustaría ayudar a otros emprendedores para que puedan crecer, escalar y generar impacto con sus negocios.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Elegir un equipo con quien puedes compartir éxitos y errores es absolutamente fundamental. Más que encontrar profesionales que ya tengan toda la experiencia del mundo, yo busco quienes tengan la ambición de crecer junto conmigo, de aprender y poder progresar a nivel profesional y personal. Creo que tengo una suerte gigante en poder decir que mi equipo se ha transformado en más que un grupo de colegas, verdaderamente somos un grupo de amigos con quien me gusta compartir mucho más allá que nuestros temas profesionales.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Todos los fondos de venture capital nos indican que la dimensión más importante para el éxito de una start-up es el funding. Y aunque no esté en desacuerdo sobre su importancia, mi sello personal me lleva a otra dimensión: la capacidad de ejecución y de entregar a tiempo nuestros compromisos con los clientes y usuarios, esa es una característica fundamental para el éxito de los emprendimientos. Creo que ese es mi sello personal: la capacidad de ejecutar y entregar los compromisos pactados para sorprender a nuestros clientes, esto es lo que nos ha permitido crecer de forma bastante exitosa desde que lanzamos nuestra plataforma.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Para mí, el aprendizaje más importante es que el esfuerzo SI compensa. La dedicación genuina a nuestra misión, la entrega rigurosa de nuestros compromisos, la intención y la preocupación por cuidar de nuestro equipo, deja como resultado una empresa increíble que es fiel a su propósito y que alcanzó una dimensión que nos deja muy orgullosos.

