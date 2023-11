Lanzan plataformas para hacer compraventa de fincas y subastas de animales

Juan Pablo Bedoya es el CEO de Agro Go. Foto: Cortesía

A Juan Pablo Bedoya, quien había desarrollado un marketplace con el que buscaba “potenciar el sector agropecuario en Colombia y Latinoamérica, permitiendo hacer negocios de forma fácil, rápida y segura 24 horas al día, los 7 días de la semana”, se le reenfocó el emprendimiento y como sucede en la mayoría de los negocios, el mercado fue hablando y el hacedor de empresa tuvo que ir ajustando. Si historia, que ya la habíamos contado en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, acaba de dar un giro cargado de inversión. Tras invertir “US$375.000, Agro Go lanza las apps Agro Go Fincas (primera PropTech Rural en Latinoamérica) y Agro Go Subastas de animales” y de esta forma “la compañía, que quedó en el top 50 de Emerging Tech 2023 de Rockstart, proyecta cerrar 2023 con negocios por más de $60.000 millones, duplicando el volumen de negocios del año pasado”. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué está creciendo tan rápido? Aquí lo cuenta Bedoya, el emprendedor detrás de la compañía.

Ustedes crearon AgroGo, que es una startup para hacer negocios en el sector agrícola, un marketplace, y ahora lanza Agro Go Fincas y Agro Go Subastas de animales. ¿Cuál es la diferencia?

Hace cinco años comenzamos con un marketplace 360 para el sector agropecuario en donde teníamos diez categorías de productos: equipos, maquinaria, insumos, servicios, fincas, animales, entre otros. Digitalmente, entendimos que nuestros clientes y el mercado veían un valor diferencial en nuestras categorías de Fincas de trabajo y Animales de campo, y fue por ello que decidimos enfocarnos únicamente en estas dos verticales de negocio.

Desde 2022 decidimos reestructurar nuestra estrategia de negocio y ahí comenzamos a cambiar del marketplace anterior a la nueva App.

La nueva app cuenta con un desarrollo tecnológico de talla mundial, tenemos integraciones con CRM, buscadores, verificadores de identidad, lo que nos da la facilidad de generar una mejor experiencia a nuestros usuarios, generando facilidad al momento de comprar y vender fincas de trabajo y animales de campo.

¿Qué gana una finca cuando digitaliza todos sus procesos en una aplicación? ¿Qué cambia para el negocio? Cuéntenos ejemplos.

Para el vendedor se genera un mayor alcance y visualización de su finca, lo que finalmente genera mayores oportunidades en la venta.

Adicionalmente, estaremos lanzando el próximo año el Agro Go Club, que generará una comunidad agro para que los finqueros puedan obtener servicios y productos de aliados comerciales certificados Agro Go, obteniendo así beneficios de proveedores altamente calificados en la gestión agropecuaria.

Al momento de publicar una finca, el vendedor debe ingresar detalle de ubicación satelital y características como tipo de finca, tipo de suelos, tipo de pastos, productividad de la finca, entre otros detalles.

Hablan de subastar animales. ¿Cómo funciona ese negocio en Colombia y qué tanto se mueve?

Es un negocio de muchísimo dinamismo: bovinos, aves, porcinos, caprinos, ovinos y peces hacen parte de la cadena alimenticia, por lo que tiene mucho movimiento; equinos, asnales y mulares son animales que ayudan en la labor agropecuaria en las fincas y por ende un alto porcentaje de las fincas necesitan de un animal de estos y por último, los perros y gatos son animales de compañía (85% de los hogares en Latinoamérica cuentan con un animal de compañía). Tan solo el año pasado Colombia realizó negocios por US$7 billones en temas pecuarios.

Ustedes hablan de Agtech, que es la combinación del negocio agrícola con el uso de la tecnología. ¿Qué tamaño tiene ese mercado en Colombia y qué potencial?

En fincas, Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas aptas para producción agropecuaria, de las cuales solo el 20% están en uso actualmente. En animales, como lo mencionábamos, Colombia generó negocios por US$ 7 billones.

En la agenda mundial la seguridad alimentaria es prioridad, pues la población crece a una tasa superior a la producción de alimentos. Al estar en el eslabón 1 (Fincas, sin las fincas no hay producción agropecuaria) y el eslabón 2 (producción de proteína animal), nosotros dinamizamos la cadena alimentaria. Por lo tanto, estamos en un sector de alto crecimiento y valor.

Para 2050 Latinoamérica será la despensa de alimentos más importante a nivel mundial. El sector agropecuario en Colombia ha venido combinando los procesos con tecnología y Agro Go tiene una base tecnológica enfocada en el sector agropecuario, lo cual facilita y transforma la manera de hacer negocios agropecuarios, dinamizando mucho más el sector.

¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes: comisión por cada subasta? ¿Un cobro mensual para cada finca? Explíquenos detalles.

Nuestros ingresos se generan a través de comisión de negocios: cobramos 4 % por la intermediación de negocios en finca y entre un 2.5 % y 8 % en intermediación de animales de campo.

Como toda empresa de base tecnológica, el potencial de crecimiento va más allá del propio país. ¿Qué proyección de expansión tienen hacia otros mercados distintos al colombiano?

En Latinoamérica únicamente se usa actualmente el 30% de las tierras aptas para producción agropecuaria, lo que indica que es una región con un potencial muy alto para generar crecimiento en el sector agro. El 2025 será el año de nuestra expansión internacional. Estamos explorando mercados en Latinoamérica: México, Centroamérica, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y el Cono Sur son mercados donde queremos estar.

