Usó la digitalización, emprendió en servicios financieros y ya va 125 países

Rubén Galindo Steckel es CEO de Airtm. Foto: Cortesía

“Airtm es una emprendimiento norteamericano de servicios financieros que opera de forma simultánea en más de 125 países a nivel global y cuenta con más de un millón de usuarios. Su plataforma es una billetera digital que conecta redes bancarias y dinero electrónico alrededor de todo el mundo. Airtm se explica en la categoría de ‘billeteras digitales’, pero es mucho más que eso. Es una cuenta en dólares digitales en la nube que trabaja con una tecnología innovadora capaz de convertir casi cualquier dinero que se ingrese gracias a los más de 400 métodos de pago que ofrece. Con solo crear una cuenta en Airtm, los usuarios pueden comprar dólares digitales (con un valor equivalente al de la moneda estadounidense) para proteger su dinero de la devaluación”. Así presentan a esta startup que, como ya varias en el negocio fintech, vienen ganando terreno en el segmento, por ejemplo, de las personas que hacen giros internacionales. Rubén Galindo Steckel es CEO de Airtm, cuenta su historia en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años y estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Esta idea nació en el 2015 y hoy la conocemos a nivel regional como Airtm. Surgió después de observar una injusticia: las personas en América Latina no pueden acceder libremente al mercado global a través de la compra de dólares. Este sueño inició en 2015 y recientemente, durante el mes de mayo, llegamos al séptimo aniversario desde la creación de nuestro emprendimiento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el inicio conté con muchísima ayuda de mis socios del momento, así como con el apoyo incondicional de algunos amigos y familiares que confiaron su dinero para crear la primera plataforma de Airtm.

También logré superar la primera etapa al rodearme de expertos en los diferentes temas que requería la plataforma y además tuve la fortuna de contar con unos inversionistas (principalmente amigos y familia) que creyeron en el proyecto desde el inicio.

Logré hacerla realidad gracias a la constancia y a que pude negociar todos los días con la presión de sentir que algo podría funcionar mejor y resolviendo los problemas que nunca faltan. Por eso hoy en día pienso que el rol del emprendedor es no parar: nunca detenerse frente a las adversidades.

Esmerarse cada día en lograr este sueño fue mi clave para lograrlo y es realmente el secreto para triunfar en el emprendimiento.

Esta historia le puede interesar: Crearon un emprendimiento para poder hacer giros internacionales a bajo costo

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Un socio tenía unas acciones de otra empresa (que de hecho era otro emprendimiento) en la que él trabajaba y nos dijo: si logran vender 70mil dólares de acciones se los presto para pagar el primer desarrollo de la página. En ese momento, empecé a contactar a mis amigos y familiares para lograr venderlas y así conseguí financiar nuestra primera versión.

Después, en octubre de 2015, logramos levantar más dinero de amigos y familiares. Especialmente de conocidos entre ellos. Así logramos invertir más en la plataforma y darnos a conocer entre las personas cercanas a nosotros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En la región hemos detectado que hay muchísima gente que quiere trabajar en el extranjero e incluso generar valor en internet. De esta forma, buscan salirse de su zona de ‘confort’ para hacer algo que tenga un poco más de riesgo, pero que sea más a fin a sus sueños.

Hay millones de personas en América Latina que son emprendedores digitales pero aún no forman una comunidad sólida. Queremos apostar por ellos y apoyarlos para que puedan organizarse y crear toda una industria alrededor del emprendimiento digital, así como dotarlos de herramientas financieras para lograr que tengan éxito en cualquier lugar del mundo y que puedan ganarse la vida haciendo aquello que realmente les gusta.

Buscamos que aquellas personas que se identifican con este perfil puedan tener una verdadera libertad en diferentes ámbitos: económica, laboral, de poder decidir qué quieren hacer con su dinero. Incluso, que puedan comprar dólares digitales sin necesidad de atravesar por las distintas barreras que esto puede representar.

Considero injusto que la gente no pueda hacer con su dinero lo que realmente quiera y que algunas dinámicas del mercado impidan convertir sus sueños y proyectos en realidad. La gente en América Latina merece tener la posibilidad de ser libre, de poder participar sin restricciones en la economía mundial.

6. ¿Soy feliz?

Estoy muy emocionado de mi trabajo. Me he dado cuenta que en los escenarios donde hay más problemas es justo donde más oportunidad hay para construir.

Conforme va creciendo nuestro equipo de trabajo, con nuevos roles y talentos, comienzo a aprender cada vez más y más, incluso de cosas que jamás consideré que podría conocer. Amo mi trabajo, me emociona el riesgo, la incertidumbre; me encanta todo lo que conlleva emprender.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No es algo que tenga actualmente en mente. No he pensado sobre esta posibilidad, porque realmente me apasiona mi emprendimiento. Considero que aún tenemos un propósito por cumplir: todavía existe un número significativo de personas que necesitan libertad financiera y sueño con un Airtm que reúna a millones de clientes, ayudándolos a ser los verdaderos dueños de su dinero.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es una lucha diaria. Es durísimo, pero totalmente satisfactorio. Yo no soy una persona que tenga un talento excepcional frente a otras personas. Todo el día estoy hablando con compañeros de trabajo que tienen cualidades impresionantes y que en cada instante siento que sus conocimientos son superiores a los míos en diferentes aspectos.

La clave para triunfar en el emprendimiento es contar con una característica clave: la resiliencia. Aguantar, aguantar y aguantar, pero siempre manteniendo la calma. Ese es el secreto para afrontarse a la incertidumbre y dificultades que siempre existirán al emprender.

El trabajo del emprendedor es ese: no rendirse.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cada día cumplo mi sueño. Tengo el trabajo que me gusta y que creé de acuerdo con mis sueños y a mi medida.

Mientras tenga un propósito por el cual trabajar y ayudar a las personas, siempre sentiré que me hace falta algo más por realizar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Para Airtm sigue construir la mejor herramienta para que una persona de América Latina pueda ganar más dinero al trabajar por internet y apoyar la formalización del ecosistema emprendedor digital en la región.

Mi trabajo más grande es ayudar a cerrar los pensamientos que dicen: no es posible triunfar más. Es apoyar a las personas para cruzar esa línea y enseñarles que el camino continúa y que siempre habrá una oportunidad para lograr algo más.

Esta historia le puede interesar: Creó un juego digital de toma de decisiones financieras

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente. Otorgarles libertad financiera a las personas en América Latina es una misión que requiere un proyecto robusto. Por eso es necesario que seamos escalables.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Lo he hecho muchísimas veces. Tenemos muchísimos inversionistas que nos han comprado partes de la compañía y lo seguiré haciendo. Mi objetivo es lograr la misión de Airtm.

Muchas veces los emprendedores se confunden con el orden de las cosas: al principio, están muy arraigados a su participación en la empresa, pero lo que realmente importa es el crecimiento del emprendimiento y conseguir inversionistas para lograr el éxito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Miles de cosas. Puedo mencionar dos que son las principales que no repetiría: en primer lugar, no volvería a tercerizar ningún tipo de desarrollo de nuestra plataforma. Tampoco haría que el emprendimiento dependa del éxito externo de otras empresas o startups, porque eso disminuye las probabilidades propias de salir adelante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mamá. Ella me inspiró a creer que puedo lograr todo lo que me proponga. Ella es capaz de solucionarlo todo y yo siento exactamente lo mismo; también es la persona que más enseñanzas ha dejado en mí, con aprendizajes como que las cosas se logran con esfuerzo y dedicación, sin importar qué tan grandes sean.

Soy fan de Elon Musk, de Steve Jobs; pero particularmente no siento una fijación de heroísmo con alguno de ellos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchísimas veces, pero jamás he pensado en rendirme. En algunas ocasiones he tenido que reconfirmar mis votos de amor con la plataforma, pero he seguido firme en el camino.

Antes, sentía que el éxito de Airtm dependía del destino, más allá de nuestro trabajo en equipo. Estaba muy equivocado. Hace poco, me di cuenta de que la única razón por la que podría parar este emprendimiento es rindiéndonos. Yo personalmente no lo tengo en mis planes.

Cuando Airtm tenga un espacio en el mundo, quizás podría pensar en dar un salto, para renovar a la compañía. Por ahora, aún tengo un camino que deseo construir en nuestro emprendimiento. No me he rendido y sigo convencido que aún tengo espacio de crecimiento acá.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Durante este camino hemos recibido un invaluable apoyo de nuestros amigos, familiares, mi papá, mi coach y de nuestro equipo de trabajo. Hay muchísimas personas que realmente nos han ayudado a crecer.

A nivel personal, acabo de entrar a un comunidad que se llama YPO (comunidad de liderazgo global de directores ejecutivos). También soy fanático de las conferencias y actualmente soy miembro de TED.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy totalmente seguro. Ayudar a que las personas en América Latina puedan buscar su libertad, quedándose en casa, es un cambio de un paradigma de muchísimos años en la región: antes se pensaba que emigrar a otro país era un requisito fundamental para triunfar. Yo creo que el sueño está en internet: si las personas quieren, pueden encontrar lo que buscan en la red.

Las siguientes serán las primeras generaciones que no tienen que migrar para poder conseguir lo que quieren y pueden permanecer en casa, cerca de las personas que realmente aman. Este es el resultado de nuestra revolución financiera.

Imaginamos un futuro donde vivir en América Latina y en Europa sea una experiencia similar. En el viejo continente se pueden enviar pagos por todos los países de la Unión Europea. Esto amplifica las posibilidades del comercio. Hoy en día nuestra región está fragmentada y queremos consolidarla en un solo mercado que multiplique las oportunidades financieras de las personas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

A mí me gusta pensar qué me quiero heredar en 10 años. En ese tiempo, me gustaría haberme regalado una gran pareja: una esposa impresionante que sea un individuo que me dé curiosidad, emoción y ganas de seguir mi sueño; mi cómplice.

También me gustaría heredarme una vida de trabajo placentero.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son mi comunidad de crecimiento. Mis amigos y mi familia fueron las personas que impulsaron la creación de mi emprendimiento cuando apenas era una idea. El apoyo incondicional de ellos fue el motor para que empezara este sueño y que continuamente se mantenga en crecimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Absolutamente. Actualmente ayudo a mis hermanos, a mis amigos. Sin embargo, ser emprendedor es un trabajo de 24/7 y por eso debo ser responsable con los compromisos que puedo adquirir. Estoy dispuesto a darle consejos a todo el mundo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo son los talentos más increíbles que he conocido. Gracias a sus conocimientos especializados podemos pensar continuamente en cómo nos acercaremos a cumplir la misión del emprendimiento. Su talento es increíble y es el responsable de nuestros logros.

Una historia para leer: María Fernanda Ritcher y Laura Ángel construyeron una marca de ropa dedicada a potenciar cada atributo y curva del cuerpo femenino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que siempre intento hacer las cosas perfectas. Soy perseverante y no me rindo. En adición, creo que yo no tengo un talento extraordinario o una cualidad que otras personas no tengan. Eso me permite rodearme de muchas personas que son expertas en sus campos y aprender continuamente de ellas: crear equipos es mi pasión.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Lo que más he aprendido es la importancia de tener una misión para las personas. Es entender que el trabajo es importante para ellas y que están dispuestas a dar la milla extra cuando saben que aportan al mundo desde su labor.

También he aprendido la importancia de nunca parar. Continuar frente a las adversidades y a la incertidumbre. Rendirse no está en el plan.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚