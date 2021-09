“Estamos permitiendo que cualquier empresa pueda contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo”, dice Alex Bouaziz, cofundador y CEO de Deel, un emprendimiento que en abril ya logró entrar al llamado grupo de “unicornios”, las compañías que tienen una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. “Deel es una plataforma Saas que les permite a las empresas colombianas y del mundo contratar y pagar a sus equipos internacionales en segundos, tanto full time employees como contratistas independientes (lo que en Colombia llamamos prestación de servicios). Estamos en más de 200 países. Funciona a través de la tecnología, te generamos los contratos automáticos, firmas en línea, después pagas con un clic a todo tu equipo internacional en la divisa y desde la cuenta que quieras, para que posteriormente Deel te genere las facturas y recibos de manera automática”, había contado Natalia Jimenez, quien lidera la compañía en Colombia.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Alex Bouaziz nos cuenta cómo comenzó todo y hasta dónde quiere llegar:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 28 años. Estudié Ingeniería ambiental en Technion, y mi master lo hice en MIT.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Queríamos hacer fácil para las personas pagar a sus equipos alrededor del mundo, a partir de acá creamos Deel en Noviembre de 2018.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Construyendo, haciendo pruebas, volviendo a construir y mostrándola siempre a la gente. En este caso yo soy ingeniero entonces tuve la facilidad de construirla por mi mismo, después se la empecé a mostrar a todos los que pude, y de ahí fue que fue creciendo la idea y evolucionó a lo que es hoy. Ahora, pensándolo bien, si tuviera que hacer este proceso de nuevo, lo hubiera hecho construyendo con las múltiples herramientas NO-CODE que hay en el mercado, Zappier, Airtable, Webflow entre otras.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Al comienzo amigos y familia principalmente, no teníamos casi nada. Pero rápidamente gracias a YCombinator, quienes comenzaron con nosotros desde el comienzo, tuvimos capital para operar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos permitiendo que cualquier empresa pueda contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estamos logrando que personas en donde sea que vivan tengan las mejores oportunidades y puedan trabajar con las mejores empresas sin importar dónde nacieron o qué visa tienen.

6. ¿Soy feliz?

Siempre!!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No por ahora, no hay ninguna razón para vender. Pero claro, si llega algo muy muy interesante y pareciera ser algo correcto, podríamos discutirlo, pero no veo ninguna razón por ahora.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No lo fue. Está en mis venas, siempre he construido compañías, desde siempre, es una característica de familia. Mi papá es un emprendedor innato, ha creado múltiples compañías desde cero así que desde que salí del colegio siempre he construido cosas como lo hizo él.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No tengo sueños específicos, siempre he querido generar impacto en el mundo a través de empresas, eso estamos haciendo ahora entonces me siento siempre feliz, siento que estoy cumpliendo lo que quiero. Pero, esto es algo continuo, no es de llegar a un punto y listo, así que seguiré feliz siempre que pueda seguir logrando esto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Mucha ejecución, muchas ventas nuevas, muchos nuevos países, crear una compañía más grande, que pueda ayudar a millones de personas a escalar empresas increíbles y volverlas globales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Haha, nacimos no solo para ser escalables sino para ayudar a escalar a otros, que es lo más importante.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De Jef Bezos no recibiría inversión porque lo quiero en la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que he hecho lo haría de nuevo. Lo único de pronto que cambiaría es contratar algunas personas más rápido. Por ejemplo nuestro COO, no me había dado cuenta lo importante que era esa posición hasta que lo tuve con nosotros.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasé muchas veces, claro que sí, pero nunca pensé en tirar la toalla, nunca me rindo:”I never Quit“.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

YCombinator community, soy muy activo en la comunidad.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estamos apoyando el futuro y la forma de vivir. Permitimos que la vida sea diferente. Lograr romper fronteras trasciende a cambiar la forma en la que se vive, se trabaja, se conoce el mundo. Es algo que trasciende y tendrá un impacto enorme en las generaciones de hoy y las que vienen, sin importar la industria.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo primero evolucionando Deel para que sea una compañía de 100 billones de dólares; y por mi lado, me veo haciendo exactamente lo mismo que hago hoy, de pronto un poco menos en el día a día.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Todo. Me han apoyado siempre.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, lo hago ahora y espero poder seguir haciéndolo siempre.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia. Significan demasiado para mí, son todo y sin ellos nada de esto sería posible. Para mí lo más importante es tener el mejor equipo, las mejores personas en este camino.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siempre voy a trabajar muy duro, voy a ser muy competitivo y voy a esforzarme más que todos los demás.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el trabajo duro paga y se recompensa, siempre. También he aprendido algo que suena fácil pero es muy difícil, y es que siempre hay que escuchar a nuestros clientes, en cualquier etapa en la que esté tu negocio, y aunque vaya en contra de lo que tú quieres.