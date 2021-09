“Ojalá todos los niños aprendieran a programar desde que inician el colegio”

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos esta vez hablamos con Guillermo Hernández, creador de Espacios Digitales IoT, quien nos cuenta cómo se comporta un emprendedor serial y por qué siempre la tentación de crear una nueva empresa está presente en el día a día de los negocios.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

37 años. MBA, administración de empresas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En 2017 viendo el auge del ecommerce, se me ocurrió ahorrarle costos a las empresas automatizando las entregas. Por esto creamos máquinas costo eficientes e inteligentes que automatizan las entregas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos juntamos con Nicolas, nuestro CTO, y Felipe, nuestro COO, para fabricar máquinas hechas en Colombia con un objetivo claro: deberían ser mucho más simples y baratas que las existentes. Nicolás es un experto en desarrollo de productos tecnológicos gracias a su conocimiento en IoT y experiencia en Alemania trabajando en Bosch y Electrolux, como líder del R&D. Ahora tenemos la patente de invención de estas máquinas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empezamos con recursos propios y rápidamente la empresa empezó a generar ingresos que pagaban los gastos, hasta que pudimos lograr inversión y ahora nuestra empresa está en punto de equilibrio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos reduciendo el costo por entrega. Los consumidores tienen un método de entrega adicional, que además es más barato y conveniente, puesto que no hay contacto humano en la entrega de los productos lo cual ha tomado bastante fuerza y sentido desde el inicio de la pandemia por el COVID-19.

6. ¿Soy feliz?

Si, me apasiona lo que hago y me motiva a despertarme todos los días, a trabajar por este sueño. Mi equipo de trabajo es el mejor, mis socios son ideales y hasta trabajo con mi esposa.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, en los planes de todo emprendedor serial como yo está siempre volver a emprender, eso es lo que quiero hacer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siempre ha sido duro, esta es mi quinta empresa y me encanta salir de la zona de confort. Lo que más trabajo cuesta, es hacer que otros entiendan tu sueño.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, estoy en pleno “living the dream”, me encanta lo que hago y no me cambio por nadie. Ahora quiero escalar mi empresa a otros países.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos a punto de escalar nuestra tecnología exponencialmente. Vamos a disponer una red de Smart Lockers en comercios para que cualquier ecommerce o aliado logístico pueda hacer uso de estos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente. En este momento estamos escalando exponencialmente, instalando la red de lockers para que ahora cualquier comercio la tenga disponible, así mismo como que nos estamos acercando a sus clientes. Esto lo haremos instalando lockers propios en lugares públicos que permiten entregar, devolver o vender productos, todo más cerca de los usuarios.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es importante conocer a los inversionistas, nosotros hemos rechazado inversiones de personas que no conocemos o que consideramos que no le van a generar valor agregado a la empresa. Pensar en un M&A es algo que esta sobre la mesa, de hecho siempre estamos en contacto con CVCs buscando ser atractivos para ellos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nada, creo que todo ha sido para bien. En este punto del camino tanto lo malo como lo bueno me han dejado enseñanzas que nunca evitaría repetir. De todo se aprende.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuelo fue mi inspiración, él fue médico, pero además se dedicaba a hacer negocios y los hacía muy bien. Trabajé en una startup del Silicon Valley que es mi modelo a seguir, han crecido exponencialmente y todo basándose en su tecnología propietaria.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He fallado muchas veces, pero nunca he fracasado, de los errores se aprende y eso es ganancia. Emprender es difícil y ha sido fundamental el apoyo de mi esposa, sobre todo porque ambos compartimos el mismo sueño, eso me impide pensar en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Wayra Telefónica fue el primer inversionista en creer en nosotros y gracias a su inversión la empresa superó el temido valle de la muerte y además somos parte de Start-Up Chile, un programa del gobierno chileno que apoya el emprendimiento basado en tecnología, esto ha sido fundamental, nos ha apoyado a tal punto que Chile a hoy representa un tercio de los ingresos de la empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero que todo esto que estamos haciendo perdure y los consumidores empiecen a adoptar nuevas formas de entregas, tal como pasa en Norteamérica y Europa.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nuestra empresa estará presente en muchos países, acercando a las marcas con sus consumidores. Queremos ser parte de una corporación que vea en nosotros una sinergia que le multiplique el valor de su compañía, debido a los contratos y negocios que hacemos con las distintas marcas, empresas y usuarios con los que trabajamos

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia es fundamental en todo esto, ha sido clave tener el apoyo de mis papás quienes me inculcaron el liderazgo y a todas estas gracias a mi papá, que me inscribió en un curso de programación de LOGO en el año 90, así empezó mi pasión por los computadores. Ojalá todos los niños aprendieran a programar desde que inician el colegio. Mis hermanos, los dos menores siempre han admirado y apoyado todos mis emprendimientos. Mi esposa también es parte de todo esto y es quien me motiva a crecer.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta el emprendimiento y estoy encantado de apoyar a los demás, si yo lo logré estoy seguro de que cualquiera puede. De hecho creo que la única salida que tienen Colombia es el emprendimiento, no hay empleo para tanta gente calificada que busca emplearse, considero que si el país apoyara de verdad a los emprendedores, estaríamos en cifras de desempleo por debajo del promedio de la OCDE.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo ha sido lo más importante, somos 3 cofundadores, Nicolas el CTO, es mi mejor amigo del colegio, con él fundé la primera startup a los 17 años, cuando fuimos a registrarla a la notaría, creyeron que estábamos haciendo una tarea para el colegio y casi no nos la registran. Él es experto en todo, si algún día no saben algo pueden preguntarle a él. Felpe es nuestro COO, nos conocimos trabajando hace 10 años y decidimos juntarnos para emprender, él también ha sido emprendedor y ha fundado otras compañías.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me apasiona la tecnología a tal punto que muchos creen que soy ingeniero de sistemas, pero no solo por el hecho de usarla, sino de la forma de como agrega valor a las empresas con modelos de negocio rentables y escalables. Considero que muchos se quedan en el discurso de tener tecnología sin realmente tener algo que no sea fácilmente copiable. Además, me gusta salir de mi zona de confort tomando riesgos, ya que el miedo no me detiene a probar cosas nuevas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender es un camino que nunca se termina. El mundo cada vez es más dinámico y cada vez los retos son distintos, lo importante es siempre es estar alerta a los cambios y desafíos para poder actuar y tomar decisiones, antes que los demás. Otro aprendizaje es que no es suficiente con tener una idea, hay que arriesgarse a hacerla realidad en el menor tiempo posible, ya que muchos se quedan años preparando un producto o servicio y no lo sacan al mercado por miedo o porque quieren que sea perfecto. Hay que probar, fallar y repetir.