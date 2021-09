“El mercado nos ha recibido con las manos abiertas y hemos podido crecer año a año, inclusive en la pandemia, en todo el 2020 fue nuestro mejor amor desde el 2017″, dice Juan Esteban Garzón, fundador de alimentos Casai. Por eso en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos este emprendedor desmenuza, paso a paso, el duro pero feliz proceso de crear empresa en Colombia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años, nací el 22 de abril de 1990 y estudié derecho, me gradué en el 2011, soy especialista en Derecho empresarial y tengo una maestría en Economía aplicada.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Toda la vida, desde que estaba en la universidad, mi sueño era tener empresa y emprender, el hecho de crear empleos y llevar productos al mercado siempre me sedujo, pero solo en el 2017, a finales, se dio la oportunidad de llegar al mercado con un producto innovador y real, que logró satisfacer una necesidad a personas que buscaban un cereal nutritivo pero saludable.

Teniendo el producto que cumplía con las necesidades del mercado en nutrición y siendo además un producto extremadamente saludable, decidimos darnos la oportunidad de hacer esos productos de insumos 100% colombianos. Hoy contamos con el primer cereal de café del mundo, igualmente cereal de ñame, plátano, garbanzo, arvejas y lenteja.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Ha sido un proceso de constante reinvención y adaptación, emprender y ser sostenible en el tiempo amerita una constante evolución, avanzar amerita hacer renuncias, no solo en tu vida personal, también ser capaz de moldear el modelo de negocio cuantas veces sea necesario, es el mercado, la tendencia y el consumidor los que al final del día marcaran el destino de nuestra empresa; por mucho que se trabaje, innove y trasnoche para sacar un nuevo desarrollo al mercado, no es prenda de garantía para que sea un éxito.

Casai ha sido una marca en constante evolución, con mucha humildad al detectar las tendencias del mercado y adelantarse para ofrecer productos funcionales y realmente saludables. El mercado nos ha recibido con las manos abiertas y hemos podido crecer año a año, inclusive en la pandemia, en todo el 2020 fue nuestro mejor amor desde el 2017.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nunca he tenido claro ese asunto de donde he sacado el dinero para mantenerme y crecer, pero siempre pasa algo al final del día, aparece ese amigo que ayuda, ese aliado financiero que te presta y ese proveedor que te da más crédito de la cuenta para apalancar la producción y seguir en la actividad. Siempre he pensado que la mejor fuente de financiación es vender, pero vender con un buen margen de ganancia, al final ese margen es el que ayudará para financiar tu crecimiento y el sostenimiento a largo plazo en el mercado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Casai ha logrado cambiar la mentalidad de Colombia frente a muchos mitos y prejuicios, en primer lugar hemos demostrado que en colombia se pueden elaborar productos a la altura del comercio internacional, con insumos que nuestros abuelos tenían en su base de la alimentación, tubérculos como el ñame y leguminosas como la arveja son nuestra inspiración para lograr un cereal completamente saludable, altamente nutritivo pensado no solo para el mercado local sino para el internacional.

Nuestro insumos son obtenidos en su gran mayoría directamente de cultivadores colombianos, evitando al máximo la cadena de intermediación, cumpliendo con estándares de comercio justo. Y para terminar, una labor que nos enorgullece es que somos una de las pocas empresas que demostró que víctimas y victimarios podían convivir en paz, hoy todos nuestros empleados son víctimas o excombatientes del conflicto armado, pues estamos convencidos que las empresas son más que instrumentos de acumulación de capital, creemos que debemos ser agentes del dinamismo social y qué más que con el ejemplo.

6. ¿Soy feliz?

Si, con Casai encontré mi propósito de vida y eso me hace una persona feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Siempre he sido una persona convencida de que las cosas pueden siempre tener un mejor dueño.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Me ha costado relaciones personales, salud, meses de iniquidad absoluta, noches de insomnio, ya se me cayó el pelo a los 30 años (risas), eso y más, ha sido duro pero ha valido la pena cada sacrificio y lágrima derramada.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño cada día crece y evoluciona, ojalá nunca sienta que he cumplido el sueño, sería el final; pero sí, cumpli una de mis grandes metas, sostenerme y crear una empresa sostenible en todos los aspectos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Construcción de futuro, es lo más dificil, requiere mucha constancia y suele volverse monótono, pero seguir creciendo en Colombia, llegar a cuanto país coman cereal y quieran darle una oportunidad al campo colombiano, seguir innovando y construyendo país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Era mi gran preocupación, como emprender sin que crecer sea el mayor problema.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

¿Por qué no? Todo el que llegue a aportar es bienvenido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Poner el trabajo por delante de mi propia salud.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Cualquier persona que haya vencido sus propios miedos es digno de seguir, aprendo de todos: deportistas, políticos, religiosos, pero hay uno en particular que me inspira y sigo permanentemente, Mary Barra, presidente ejecutivo de General Motors.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Constantemente cuando practiqué deportes de alto rendimiento el fracaso y la pérdida fue una constante, hoy siento que eso me ayudó muchísimo.

Aún hay días que siento que renunciar y cerrar es mi única opción, ya cada día menos, pero los primeros años 6 de 7 días quería renunciar, pero al séptimo día siempre llegaba la llamada, el negocio o el abrazo que hacía valer los 6 días negativos anteriores. “No hay luz sin oscuridad”.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Creé mi propia comunidad, amigos y mentores a los que confío y consulto la mayoría de mis decisiones a mediano y largo plazo, la clave es rodearse de personas que te quieran excesivamente pero que sean brutalmente sinceros y crudos con las cosas que no funcionan.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy seguro de eso, a eso me levanto todos los días, a generar impacto que trascienda.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me sueño más tranquilo, no necesariamente el que tiene un avión lo debe manejar, es lo mismo con los emprendimientos, como fundador también se debe entender hasta dónde se llega como gerente. Veo a Casai como una marca líder en alimentos funcionales, con impacto positivo que demostró un nuevo paradigma de cómo se hace empresa sin ser una carga para el planeta y para la sociedad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Es la primer tribuna que hay que convencer, algunos apoyan y otros tantos a tirar piedras, ambos son necesarios, la justa medida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Alguna vez escuché que el objetivo de un líder es crear nuevos líderes. Soy un convencido de que el conocimiento y la experiencia debe ser trasmitida, dejar fluir es la premisa fundamental.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo el protagonismo para lo que han ayudado a conservarnos, pensar o ejecutar, no se puede hacer ambos a la vez, pero el pensar sin ejecutar es el mundo de las ideas, y ejecutar sin pensar es trabajar sin avanzar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Que no busco hacer algo diferente a los demás, sino hacer lo que hacen los demás exageradamente bien.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que el camino sí es mejor que la meta, pero esto solo cobra sentido si se llega.

Si conoces historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbenos al correo ebohorquez@elespectador.com o tgomez@elespectador.com