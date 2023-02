La emprendedora que creó una línea de jabonería con aceites de cocina usados

Jorge Luis Trujillo Artúnduaga y Nany Marcela Lizcano Gutiérrez están detrás de Amanita. Foto: Cortesía

En la era de la información un mensaje por chat es la entrada y un par de respuestas sirven para entender de qué se trata. Qué hacen ustedes, preguntamos. Y con uno de esos libretos muy bien preparados, nos contestaron: “En Amanita tenemos el súper poder de transformar aceite usado de cocina en jabonería natural y ecológica para el hogar, además de formular y fabricar también toda una línea de cuidado personal sólida para la limpieza del cabello y piel, hecha con ingredientes naturales, sin agua en su fabricación ni envases plásticos en su empacado, que cuiden de la salud de quienes lo usan y el planeta”. La respuesta fue de Nany Marcela Lizcano, creadora de este negocio a quien invitamos a responder nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Aquí van sus respuestas:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años soy ingeniera ambiental.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Amanita nace de la necesidad de qué hacer con los aceites usados de cocina. Cuando entro a validar el mercado el resultado fue positivo, pero en ese proceso descubrimos que la necesidad de la comunidad que estábamos haciendo iba más allá y lanzamos también una línea de cuidado personal sólida que no usa agua en la fabricación ni envases plásticos en su empacado.Creamos dos líneas de producto de limpieza: Línea hogar (jabonería a base de aceites usados de cocina) y Línea cuidado personal (productos sólidos ecológicos para el cabello y piel).

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho estudio, paciencia y constancia. Soy ingeniera ambiental y tenía solo algunas bases de química, pero la curiosidad y amor por crear cosas diferentes me llevó a adquirir el conocimiento para formular y fabricar todos estos productos. Después de muchas pruebas y errores por fin en el 2016 hice mi primer jabón hecho a base de aceites usados de cocina y luego en el 2017 logré formular y fabricar mi primer shampoo sólido a base de plantas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nacemos únicamente con un millón de pesos que me quedaban después de liquidar una sociedad que no funcionó y me tocó acabar ahí también. Se me fue lo poco que me quedaba de la anterior sociedad. Después de eso, vendiendo y volviendo a invertir, fui creciendo de a poquitos la empresa. Eso sí, desde el principio se creó en cámara de comercio y todo formalizado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nuestra filosofía es cambiarle el chip a las personas que se pasen a productos que impacten positivamente su salud y la del planeta. Usamos ingredientes naturales que incluso todos usamos en la cocina con el fin de cuidar de la salud de las personas. Nosotros tenemos un dicho: “Lo que te puedes comer, te lo puedes poner”, así nuestros clientes saben que usamos ingredientes seguros.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad no es constante, sería increíble decir que todo es felicidad. En este proceso hay muchos altibajos, la ansiedad y el estrés llega porque llega cuando te comprometes a crear una empresa estable que pueda llegar a ser sostenible. Pero cuando llegan esos momentos de felicidad, son increíbles y digo: qué bendición tener esta maravillosa empresa que vale cada lágrima que me ha tocado derramar.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, tengo metas empresariales, económicas y de crecimiento para ella y aún no es el momento de venderla.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Soy sincera y es muy duro, como lo mencioné Amanita nació después de una experiencia fallida de sociedad en dónde perdí plata y estaba cayendo en depresión porque lastimosamente era con perosnas muy cercanas. Aún así decidí no renunciar a las ganas que tenía de crear mi propia empresa para poder generar empleo. De allí inicia un nuevo proceso: en dónde vender un producto era uno de los objetivos principales para no fracasar otra vez, y eso sí que es duro, es una de las actividades más difíciles del negocio y más cuando se tiene un producto muy innovador hay que darle mucha educación ambiental a las personas y abrir caminos nuevos y disruptivos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Ya he cumplido varios, me siento muy feliz por eso, he tenido la oportunidad de mostrar a Amanita en la revista Dinero, eso fue un logro muy importante para mí, ya que es una revista referente para empresarios. Nos hace falta exportar, es un propósito que tenemos y estamos trabajando para poder cumplir. Ya tenemos clientes extranjeros y les encantan nuestros productos. Son muy apetecidos.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En estos momentos estamos ejecutando un nuevo proyecto, ya nos estamos certificando como un laboratorio de cosmética natural solida y así recibir la autorización del Invima. Por el momento estamos trabajando duro para esa certificación, es muy difícil y requiere de mucha inversión para cumplir con todos los requerimientos sanitarios.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, precisamente en esa etapa estamos. Recibimos una inyección de capital para poder certificarnos como un laboratorio de cosmética solida, exportar y poder ofrecer franquicias.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay muchos inversionistas desconocidos que pueden aportar al crecimiento de una empresa. En mi caso creo que es muy importante evaluar qué le puede ofrecer ese inversionista para su crecimiento, no solo dinero, sino muchas otras variables claves para el crecimiento de un modelo de negocio o una empresa como tal, pero fundamental que no solo aporte dinero, para eso hay bancos y fondos de emprendedores.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Quemar tanto tiempo en productos o ideas de los cuales estaba solo enamorada y no soltaba por esa misma razón, y le hacen perder a uno tiempo y dinero. Otra cosa es no haber invertido en marca desde el principio para que todo de viera muy profesional. Me demoré mucho en eso y por tal razón muchas personas no le daban el valor a la marca, así fueran productos súper buenos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Para crear empresa siempre me inspiraron mis papás, nos sacaron adelante a 3 hijos hasta hacerlos profesionales con su propio negocio, pasando todas las necesidades que tiene que pasar un emprendedor. Me gusta seguir a varias mujeres con importantes cargos en la política y en empresas reconocidas cómo Microsoft o empresas del sector automotriz con personalidades fuertes, inteligentes y trabajadoras que además de ser influyentes son mamás y hacen una gran labor.

Puede interesarle: El emprendedor de 46 años que creó una fintech para créditos en línea a Pymes

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Uff, pensé en tirar la toalla varias veces. Fracasé, sí, también empezando por mi primera empresa que no pudimos mantener. La última fue este año ejecutando unos recursos económicos que recibimos y ha sido un gran reto. Me he sentido muy ansiosa con todo este proceso a tal fin de querer renunciar a esos recursos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

El participar en diferentes programas de emprendimiento en mi ciudad ha hecho que conozca muchas personas que pasan por lo mismo que nosotros, eso hace que nos fortalezcamos y continuemos en la lucha. Además llegamos hasta hacernos consultas para ideación o solución de problemas porque creamos lazos de amistad y apoyo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí, no solo por ser una empresa con una filosofía ‘ecofriendly’ o también llamada negocio verde que aporta a disminuir impactos negativos al medio ambiente, como la mala disposición del aceite de cocina usado, el uso de envases plásticos de la industria cosmética y el uso de agua en la fabricación de estos productos, sino porque curiosamente en mi ciudad, Neiva, no hay industria, es muy escasa porque todo se ha limitado a lo comercial, eso hace que escasee el dinero y el empleo, una de las razones por la que quería crear industria. Será la forma como va a trascender e impactar a personas positivamente en sus ingresos y a la ciudad, porque estamos seguros de que será una empresa de mostrar, no solo de nuestra ciudad sino del departamento del Huila.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Tenemos que estar exportando, sacando todas las bondades de los productos del agro que se cultivan en Colombia porque estos son nuestras materias primas y generando, al menos, 50 empleos directos e indirectos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi núcleo familiar como mi esposo y mi hijo son súper importantes. Mi esposo es mi socio, está es una empresa familiar por la que hemos tenido que sufrir y aguantar muchas cosas, y solo él sabe todo lo que nos ha tocado pasar. Y pues hasta mi hijo, de 9 años, pues desde que tiene 3 se ha untado del negocio y de la experiencia de emprender, tanto que la tiene clara. Mis papás y mi suegra, apoyo total, siempre ellos sufren calladitos porque nos ven subir y bajar en esas montañas de experiencias y en lo que puedan, siempre nos ayudan. Los amigos, hay unos que sí están ahí en el proceso, otros que definitivamente por sus motivos deciden no brindarnos ningún tipo de apoyo y por el contrario, a veces prefieren generar mala energía. Así es este mundo y no podemos hacer nada con eso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, a mí, como representante de Amanita, me invitan mucho a charlas, yo voy feliz a contarles toda mi experiencia para que en lo posible no tengan que pasar por los mismo tropiezos bobos que a veces uno cae por desconocimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Cuando inicié mi equipo era solo mi esposo, al principio él trabajaba en un empleo de tiempo completo para poder asumir todos los gastos que tenía nuestro hogar, luego nos arrojamos al abismo juntos para dedicarnos de lleno ambos a la empresa. Fue lo más loco que hicimos, pero siento que nos ha ido bien y con mucho o poco, hemos podido salir adelante. Ahora hay más personas que nos ayudan, sobre todo un programa que tenemos llamado “Aliadas Amanita”, que son las mujeres que nos ayudan a distribuir nuestros productos a nivel nacional. Eso es súper importante porque con su ayuda logramos visibilizar y llevar este mensaje ecológico y natural a ciudades que ni yo conozco pero Amanita sí.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Amanita tiene una personalidad irreverente. Al que usa nuestros productos siempre le decimos hace parte de los anormales, los que queremos un cambio, los que nos gusta vernos y sentirnos auténticos. El que no quiere cargar con una botella plástica con shampoo, sino su cajita para todos lados. Los que no tragan entero y leen la lista de ingredientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas:

1. Que la paciencia, la educación y la constancia es poder.

2. Nunca hay que dejar de aprender y capacitarse.

3. No importa si eres mujer, siempre vas a poder sobresalir y liderar procesos importantes.

4. Uno no puede lograr grandes cosas trabajando solito, hay que hacer equipo y asesorarse siempre.

5. Pensar en grande, no quedarse en lo pequeñito.

6. Saber administrar muy bien el dinero es clave, de lo contrario uno quiebra.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚