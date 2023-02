El emprendedor de 46 años que creó una fintech para créditos en línea a Pymes

Mario Cruz Aguilar, CEO y Fundador de Wolet. Foto: Cortesía

Si hay algo que todo emprendedor o emprendedora necesita es dinero para su negocio. Pero en la mayoría de los casos, no lo logran porque todos los bancos les cierran las puertas. Y de ahí que tantas fintech vengan ganando terreno en el ecosistema emprendedor. “Somos una plataforma financiera que brinda préstamos justos para Pymes y startups, sin necesidad de contar con una afiliación bancaria, y así ayudarlos a cumplir sus sueños, entendiendo que el emprendimiento está en auge en los mercados emergentes y requieren del apoyo del sistema financiero y bancario, pero nunca llega realmente. Wolet inició operaciones el 12 de enero 2022, cuenta con 4 alianzas con partners estratégicos en Perú y una alianza en Colombia; somos un equipo de 25 personas, ha colocado más de 1.6 millones de dólares en créditos a más de 1.600 Pymes en Perú y próximamente en Colombia”, dice Mario Cruz Aguilar, CEO y Fundador de Wolet, a quien entrevistamos en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 46 años y soy contador público.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue ayudar a que más Pymes en Latam tengan acceso al crédito 100% digital, incluirlas financieramente y potenciarlas en su crecimiento y escalabilidad, cada vez con más herramientas que combinen la tecnología y las finanzas.

Nació en noviembre del 2021 y lo que creé fue Wolet, una fintech de créditos en línea a Pymes con la visión de ser el Neobanco Global de los emprendedores y consumidores.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Me reuní con mis antiguos socios de mi anterior emprendimiento que se llama Kontigo (infraestructura tecnológica para empresas financieras) y tomamos la decisión de crear Wolet, así que nos pusimos sobre la marcha y logramos lanzar el primer crédito el 12 de enero del 2022, con la expectativa de tener igual o mayor éxito que con Kontigo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Capital propio y de mis socios para dar el primer paso con Wolet, el cual es lanzar un MVP y luego financiar los créditos con fondos de deuda dados por partners estratégicos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Wolet existimos para potenciar a emprendedores y consumidores de Latam y hemos logrado potenciar con créditos justos y digitales a más de 1.600 pymes en Perú y ahora ingresando a Colombia, con el cual potenciaremos a 3.000 pymes en este año 2023.

Lo que estamos cambiando es que las Pymes tengan acceso a servicios financieros sin fricciones y sin sesgos por no estar incluidos financieramente.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto, soy inmensamente feliz emprendiendo y compartiendo con mi equipo cada día en ayudar a que negocios, comercios y emprendedores crezcan y tengan mejores condiciones y oportunidades.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

El ‘exit’ es una posibilidad que todo emprendedor tiene que considerar, pero en el corto o mediano plazo no está en planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es duro porque nadie te da un libro en el que tengas todas las respuestas a las mil preguntas, consultas o dudas que tienes al emprender; pero todo se aprende en el camino y con la experiencia, por ello es que aprendí una de las cosas más importantes en mi vida: “Entiende lo que el mercado te pide y si te vas a equivocar en alguna idea de negocio, que sea rápido y barato, todo con MVP y piloteando”.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no cumplo mi sueño, recién esto empieza, veo a Wolet como un Neobanco Global para el emprendedor y el consumidor con múltiples plataformas y herramientas de servicios financieros que cierren el círculo para atender las necesidades de nuestro público objetivo.

10. ¿Y ahora, qué? ¿Qué sigue?

Consolidar Perú y crecer en Colombia en el 2023, tenemos planeado seguir escalando y operando en al menos dos países más en Latam entre el 2023 y 2024, siempre orientado al crédito a Pymes y consumidores a través de alianzas con partners y luego se irán incorporando otros productos y servicios que complementen e impacten positivamente en nuestro público.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, es muy escalable a nivel global, porque en todos los países hay una gran demanda de necesidad del crédito y de los servicios financieros digitales, como fuente de impulso y crecimiento de los negocios y las personas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es una alternativa ceder participación y recibir inversión, en este momento estamos en un proceso de ‘Due Diligence’ con un potencial inversionista que nos ayudaría a escalar más rápido. Tener un socio inversionista, sea persona o corporativo, debe ser el complemento y aliado perfecto, por lo que no podría ser un desconocido, debería ser un proceso muy bien analizado.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a emprender e invertir sin primero realizar un MVP con los recursos mínimos y testear la aceptación del mercado y tener contratos completamente cerrados.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró el deseo de ayudar a que las personas y empresas tengan acceso a los servicios financieros de manera rápida, sencilla, flexible, justa y oportuna; realmente hay varios emprendedores que me inspiran con sus acciones y logros, pero no tengo alguien en especial que siga o me gustaría seguir. Estoy siguiendo una orientación influenciado por varios emprendedores a nivel global.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En mi anterior emprendimiento que se llama Kontigo y en el actual, Wolet, hasta el momento, hemos pasado por momentos difíciles y complicados, pero aún no hemos pasado un fracaso y nunca pensé en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Tengo una estrecha relación con miembros de la asociación fintech en Perú, sin pertenecer formalmente a la asociación, pero estoy muy al tanto de sus acciones; al igual dentro de poco formaremos parte de la Cámara Fintech de Colombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que lo realizado en Wolet sí trasciende y genera impacto en las nuevas generaciones porque ayudamos a crecer, ayudamos a que se cumplan sueños y metas, ayudamos a generar más empleo, entre otras cosas, que generan valor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con el equipo de Wolet satisfecho en haber potenciado a más de 50.000 pymes y consumidores con créditos digitales y justos, haber traspasado las fronteras de Latam y ser reconocido como el Neobanco Global de los emprendedores y consumidores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es fundamental en el soporte emocional, ya que el estrés es muy alto cuando uno emprende, comprendiendo si algunas veces no hay espacio para pasar más tiempo juntos; y los amigos con su apoyo incondicional, dando consejos y siempre con la disposición de escucharte.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, siempre dispuesto a escuchar y ayudar, no necesariamente lo que a mí me funcionó va a funcionar para otros emprendedores, porque cada realidad es distinta, pero sí puedo ser una base de que si yo pude, obviamente, tú también puedes.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Son todo, es un equipo maravilloso, comprometido, con las cosas claras, con la visión puesta en la piel y jugando todos los partidos con la misma intensidad. Todos tienen experiencia en el sistema financiero y bancario, en startups y en Fintech con un claro enfoque en lo digital.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La perseverancia es mi sello personal y que me hace remar siempre para adelante y lo que me diferencia como líder es que estoy dónde mis colaboradores necesitan que esté, siempre estoy involucrado en todos los procesos y conozco muy bien cada uno de ellos, siempre respetando el espacio y responsabilidad de cada uno del equipo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a creer que no hay límites para lograr lo que uno sueña, ver a mis emprendimientos como Kontigo y Wolet que han llegado al lugar en el cual están ahora, no puedo evitar recordar que hace 6 años lo soñé y lo deseé y lo estamos logrando, aunque esto aún recién empieza.

