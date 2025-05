Así es como se comportan los inversionistas que ponen su dinero en emprendimientos

Hacer una valoración equivocada, más alta o más baja, le restará credibilidad frente a los inversionistas. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Siempre que se habla con un emprendedor o emprendedora, sale a flote el tema de la financiación para crear el negocio, para sostenerlo o incluso para salvarlo. Es la variable que, en el fondo, mueve la aguja de muchas operaciones que han basado su crecimiento en la necesidad de capital. Por eso, siempre será una pregunta constante en el ecosistema, pues a veces no solo se está buscando plata, sino también la posibilidad de aprender del proceso que han vivido otros para no cometer, por ejemplo, los mismos errores.

Así que, con el Colombia Tech Report recién salido del horno, dejamos a continuación los hallazgos del más completo informe que detalla cómo está en el emprendimiento de base tecnológica en el país.

Por ejemplo, allí se concluye que Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades en donde se concentran los inversionistas; que el 60% de los fondos encuestados tienen un tamaño de entre 100.000 y 200.000 dólares, que complementan su portafolio con empresas que operan en México y Estados Unidos, y que el 94% de ellos realizó menos de 10 acuerdos en los últimos doce meses.

“Miramos cualidades clave en el equipo fundador como: resiliencia, adaptación al cambio, proactividad, liderazgo y pasión por la idea. Valoramos la honestidad; si algo no va bien, queremos saberlo para poder ayudar. No pedimos años de experiencia, pero sí que conozcan bien al sector y al cliente. Buscamos compromiso real, no solo interés por la oportunidad”, dijo Sofía Upegui, de JEC Capital, consultada en dicho informe.

Se sabe que cerca del 70% tiene un ticket promedio de menos de US$ 1 millón, que el 70% prefiere invertir en startups en etapas pre semilla o semilla, y el 40% también está interesado en startups más consolidadas en etapa Serie A.

Encontraron que más del 70% está interesado en hacer inversiones de impacto en economía circular, energías renovables y agricultura sostenible o regenerativa.

¿Y cómo abordan los riesgos asociados con la inversión en estos negocios de crecimiento rápido? 78% diversifican el portafolio, también el 78% hacen la llamada co-inversión con otros inversionistas, el 72% hace la debida diligencia exhaustiva y el 50% entra en colaboración con incubadoras/aceleradoras.

“En una startup en etapa temprana, al final inviertes en los emprendedores. El modelo de negocio puede cambiar, el equipo puede pilotear, el mercado también. Así que, en el equipo, buscamos experiencia liderando, saber atraer talento, claridad mental. Hay gente con la que hablas media hora y no entiendes qué hacen. Necesitamos que expliquen con claridad por qué su problema es grande, por qué su producto es diferente”, advierte Patricia Saenz, de Ewa Capital.

Y Gregorio Márquez, de Inqlab, también opina al respecto: “Nos fijamos en la complementariedad del equipo, que haya quien conozca el producto, el mercado, la tecnología, las finanzas, todo con disciplina. A veces se cree que una startup en etapa temprana es desordenada, pero nos gusta ver organización y experiencia en la gestión del negocio. También valoramos muchísimo la capacidad de ejecución, la resiliencia, la proactividad y, por supuesto, la química entre los miembros del equipo y con nosotros”.

De acuerdo con el estudio y los hallazgos tras hablar con los fondos de inversión, “el equipo fundador continúa siendo lo más importante para los inversionistas a la hora de tomar la decisión de invertir en una startup, y criterios de Escalabilidad y Salud financiera comienzan a tomar mayor relevancia”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚