Atención emprendedoras: abren convocatoria para mejorar sus habilidades de negocio

¿Quién no necesita ayuda cuando está emprendiendo? ¿A quién no le agrega valor escuchar a los que ya pasaron por lo que uno está pasando? Una de las realidades que se experimenta cuando se crea un negocio es tener que hacer de todo: tener ideas, crear el producto o servicio, venderlo, cobrar, entregar, hacer de servicio al cliente, hablar con proveedores, buscar una reventa, entender el mercado, usar las redes sociales para posicionar marca, etc. Y todo lo hace la misma persona. Por eso resulta tan necesario buscar las convocatorias en donde expertos que ya han hecho todo eso, incluso para grandes compañías, pueden aportar su conocimiento para que los emprendimientos no se queden en el llamado valle de la muerte.

Y en ese sentido, hasta el próximo 8 de diciembre estará abierta la convocatoria para mujeres colombianas y venezolanas llamada Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE), que lanzó la embajada de Estados Unidos en Colombia. “Esta es una iniciativa liderada por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual tiene como objetivo empoderar a las mujeres, fortaleciendo sus conocimientos empresariales, construyendo redes de trabajo colectivo y facilitando el acceso que necesitan para consolidar sus emprendimientos”, informaron en un comunicado de prensa.

¿Qué ganarán las mujeres que se inscriban? Conocimientos empresariales para fortalecer sus negocios, además de entrar a redes de trabajo colectivo para “consolidar sus emprendimientos”. Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, aseguró que “el núcleo de la estrategia de los Estados Unidos para la Seguridad Económica Mundial de la Mujer comprende una visión simple: crear un mundo en el que todas las mujeres y niñas en cualquier lugar sean partícipes y se beneficien del crecimiento económico y la prosperidad mundial. Ese es el mundo en el que todos estaremos mejor”.

El aliado, en este caso colombiano, es Innpatia. Juan Carlos Lozano, su director y fundador, manifestó que “en Innpactia le apostamos a impulsar proyectos que empoderen y brinden oportunidades a las mujeres. Las estadísticas demuestran que las empresas lideradas por mujeres han alcanzado grados más altos de rentabilidad en los negocios. Por eso, para nosotros es una fuente de inspiración poder implementar convocatorias que le abren oportunidades a las mujeres del país, para que puedan seguir liderando y siendo exitosas en sus emprendimientos”.

De acuerdo con la iniciativa, “el 74 % de 1.000 emprendedoras que han hecho parte del programa AWE han logrado un aumento significativo de los ingresos de sus empresas, generar una ampliación en las ofertas de productos o servicios, y mejorar algunas habilidades específicas como la planificación estratégica y la oratoria pública”. Informaron también que “mujeres de más de 26 países alrededor del mundo han hecho parte de esta iniciativa desarrollada por la Escuela de Administración Global Thunderbird, Universidad del Estado de Arizona (ASU) y la Fundación Freeport-McMoRan”.

Y recordaron que “quienes ingresen al programa tendrán la oportunidad acceder a la plataforma DreamBuilder, un espacio de fácil acceso donde encontrarán actividades complementarias como conferencias y seminarios web. Asimismo, podrán establecer contactos con expertos empresariales de los Estados Unidos y exalumnas, permitiéndoles el intercambio de ideas que contribuyan a su crecimiento en el ecosistema empresarial”.

¿En qué enlace está toda la información? De acuerdo con Innpactia, aquí: https://whitebrand.innpactia.com/oportunidades/detalle/213

De acuerdo con la información detallada en el comunicado de prensa, “el 74 % de las emprendedoras de la AWE han logrado un aumento significativo de los ingresos en sus empresas, el 44 % afirman tener una ampliación de las ofertas de productos o servicios y el 29 % de ellas indica que su contratación de personal ha mejorado luego de finalizar el programa. Finalmente, más del 90 % de las exalumnas de la AWE aseguran tener un aumento de confianza y la autoestima, además de un apalancamiento de habilidades específicas como la planificación estratégica y la oratoria pública”.

A continuación los requisitos de inscripción:

● Ser mujeres colombianas o venezolanas, residentes en el país (con permiso de permanencia y trabajo).

● Cumplir la mayoría de edad (18 años).

● Tener un emprendimiento que se encuentre en operación.

● Contar con interés en contribuir a un entorno de aprendizaje positivo.

● Responsabilizarse en asistir a las sesiones de AWE.

● Comprometerse a compartir su conocimiento con otras mujeres emprendedoras al terminar el programa.

Todas las mujeres interesadas en hacer parte de esta convocatoria podrán acceder a ella desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, diligenciando la inscripción en la plataforma de Innpactia.