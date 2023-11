Una marca de ropa inspirada en la comodidad y la originalidad para crear estilos

Ella es Luisa Zapata, la emprendedora detrás de Bereket, un negocio inspirado en moda. Foto: Cortesía Bereket

“Llevar a cabo mi emprendimiento fue un camino duro y difícil, pero también bonito, porque me enseñó que para ser emprendedor en Colombia, uno tiene que ser soñador, luchador y tener algo de loco. Inicialmente, mi madre tuvo que trabajar como empleada de servicio doméstico para ayudarme a pagar mis estudios, después empezamos a vender empanadas en la puerta de la casa donde vivíamos; así conseguimos un pequeño capital, para arrancar este emprendimiento; luego yo comencé a tocar puertas a proveedores de materia prima, les hablaba de lo que estaba haciendo y a dónde quería llegar, milagrosamente, ellos confiaron en mí y me “soltaron” insumos a crédito“, así llegó esta historia a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Luisa Zapata y así fue como narró el nacimiento de su idea de negocio en el sector textil.

1. ¿Cuántos años tengo?, ¿Qué estudié?

40 años, Diseño de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? , ¿Qué fue lo que creé?

Desde niña tenía pasión por la moda, soñaba con ser una innovadora que marcara la diferencia con una propuesta original para hombres y mujeres que buscaran prendas cómodas y versátiles a precios razonables. Quería crear una marca novedosa que fuera bendición y abundancia para los que la usaran, y para los que estábamos detrás de ella.

Creé Bereket (palabra turca que significa bendición y abundancia) una línea de moda para mujeres y hombres que les gusta verse bien, sentirse libres y expresar su estilo personal a través de la ropa que visten; es una marca que brinda comodidad con bases textiles frescas, vaporosas, amigables al tacto y con buenas caídas como lino, chalís o popelinas y colores básicos como negro, blanco y beige, combinados con tonalidades diferentes como taupe, azul eléctrico y verde seco.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue un proceso difícil, y a veces doloroso, de caerme y volverme a levantar cada vez más fuerte. Yo soy una mujer de fe, cuando algo llega a mi corazón no descanso hasta lograrlo; mi lema personal es: insistir, persistir y nunca desistir. Uno de mis primeros pasos fue crear un laboratorio de moda donde investigamos y analizamos las tendencias de moda vs las necesidades reales del consumidor colombiano.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue un camino duro y difícil, pero también bonito, porque me enseñó que para ser emprendedor en Colombia, uno tiene que ser soñador, luchador y tener algo de loco. Inicialmente, mi madre tuvo que trabajar como empleada de servicio doméstico para ayudarme a pagar mis estudios, después empezamos a vender empanadas en la puerta de la casa donde vivíamos; así conseguimos un pequeño capital, para arrancar este emprendimiento; luego yo comencé a tocar puertas a proveedores de materia prima, les hablaba de lo que estaba haciendo y a dónde quería llegar, milagrosamente, ellos confiaron en mí y me “soltaron” insumos a crédito.

La mayoría de las veces emprender es un acto de fe, y toda la vida voy a agradecer a esas personas que creyeron en mí desde el principio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?, ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Para mí lo más satisfactorio es que cuando empezamos, solo estábamos mi mamá y yo, ahora tengo la posibilidad de darle trabajo y estabilidad laboral a más de 200 familias. Creo que la verdadera función del empresario es ser generador de empleo, esta es una aventura compartida en la que todos crecemos, trabajamos y aportamos.

Ser emprendedor no es fácil, es una montaña rusa de emociones que también enseña a disfrutar el trabajo. Hay que gozarse, incluso, las crisis cuando las tenemos. Lo esencial es tener fe y persistencia, eso es algo que quiero cambiar o inculcar en mis colaboradores, lo importante no son los problemas, sino la manera como los afrontamos.

6. ¿Soy feliz?

Mucho con demasiado.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, este es un viaje donde he tenido que superar retos muy grandes, tener lo que tengo ahora, es algo muy gratificante y mi sueño es crecer cada vez más en calidad, exigencia y creatividad, porque quiero brindarle estabilidad a mi equipo de trabajo y poder generar más empleo. Amo lo que hago y es lo que sé hacer, no me veo haciendo otra cosa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido durísimo. Soy una mujer sola, cabeza de hogar y cabeza principal de una compañía. A veces me dan ganas de llorar al recordar todo lo que he pasado, sin embargo, vivir esto ha sido también la mejor experiencia de mi vida, lo volvería a repetir las veces que fuera necesario.

9. ¿Cumplí mi sueño?, ¿Qué me hace falta?

Solo he cumplido una parte de mi sueño, este libro tiene muchos capítulos y creo que apenas voy en un camino del 40 % de este emprendimiento. Quisiera tener una empresa con un liderazgo cada vez mayor en moda y tendencias, expandir mis marcas a nivel nacional e internacional; también quisiera, por medio de mi historia, inspirar a muchas personas para que sepan que los sueños si se cumplen, solo necesitamos tener los ingredientes perfectos para lograrlos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Como lo dije anteriormente, quiero expandir mis marcas y dar a conocer mi historia porque creo que podría motivar a muchas personas para que se arriesguen a emprender y para que vean las dificultades como oportunidades para salir de la zona de confort, sin perder la fe ni la confianza.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi próxima meta es crear más líneas de negocio, donde los consumidores puedan encontrar todo lo que necesitan en nuestras marcas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hay alianzas estratégicas que si se saben implementar pueden ser buenas para lograr que el crecimiento de una empresa sea más rápido y efectivo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A veces por miedo dejamos de tomar decisiones importantes por no arriesgar demasiado, siento que en ciertos momentos esos miedos me estancaron.

14. ¿Quién me inspiró?, ¿A quién me gustaría seguir?

Mi madre siempre me motivó a ser visionaria, a no conformarme con poco. Ella me contagió su fuerza, y me enseñó la importancia de ser una guerrera de la vida.

Sigo mucho a muchos empresarios que empezaron de la nada y ahora son gran ejemplo de superación y perseverancia. Me gusta leer biografías e historias de éxito como las de Walt Disney, Steve Jobs, Elon Musk y acá en Colombia, admiro a Luisa Chima; me parece una mujer imparable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que no fracasé, adquirí experiencia que es diferente. He tenido momentos muy duros, ser empresaria en Colombia no es fácil, pero para mí tirar la toalla no es una opción.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, creo que mi historia de resistencia y perseverancia ante las adversidades puede ayudar de alguna manera a esas nuevas generaciones de emprendedores para que vean las dificultades como oportunidades y para que no se den nunca por vencidos cuando ya tienen claro su objetivo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Aspiro a ser una empresaria sólida que inspire con el ejemplo y con las acciones, y que además pueda beneficiar a muchas personas por medio de diferentes líneas de productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi motor: mi hija, mi madre y mi tía. Ellas han sido mi gran apoyo, han estado siempre de una manera incondicional, me han dado consejos sabios, han orado por mí en las dificultades, hemos reído y también llorado, pero todo ha valido la pena, porque las tengo a mi lado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro! Me encantaría desde mi experiencia poder aportar y ayudarles a tantas personas que lo necesitan, los empresarios con trayectoria tenemos una labor de servirle a la sociedad y una forma efectiva de hacerlo es compartir los procesos, los aprendizajes, las crisis y las satisfacciones que vivimos a diario.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mis colaboradores son mi mano derecha e izquierda, sin ellos no soy nada y no podría lograr nada, ellos son el tesoro más precioso que tengo en la compañía.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es vivir en fe, confiar que detrás de toda adversidad siempre hay una oportunidad para mejorar y que cada sueño, por más alto que sea, también se puede alcanzar. Soy una guerrera de la vida, no dejo de luchar por conquistar mis sueños.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La vida está llena de muchos colores, y aunque algunos a veces son muy oscuros, ningún color es feo; todos son hermosos; solo es cuestión de saberlos combinar para armonizar… esa es la vida de un emprendedor.

