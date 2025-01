El SENA tiene más de $10 mil millones para financiar proyectos de emprendimiento

De acuerdo con el SENA, se "han apoyado más de 3 mil proyectos de negocio con una inversión de recursos de capital semilla por cerca $300 mil millones". Foto: Cortesía SENA

Si usted quiere emprender o ya está en ese camino de hacerlo, esta información sí que le interesa. Y, sobre todo, si está en el sector agrícola colombiano. Resulta que el SENA, a través de su Fondo Emprender, acaba de anunciar que “están abiertas 15 convocatorias en varias regiones con recursos de capital semilla para invertir, principalmente, en negocios de campesinas y campesinos”.

De acuerdo con la entidad, es importante resaltar que las 15 convocatorias se encuentran publicadas en www.fondoemprender.com y que beneficiarán a los habitantes de los municipios de Ramiriquí, Chita, Villa de Leyva, Togüí, Paipa, Tibasosa, Samacá y Sáchica, Boyacá; Sandoná, Nariño; Cajíbio, Cauca; Isnos, Huila; Río Quito, Unión Panamericana y Condoto, Chocó, y Nariño, Antioquia”.

Con el anuncio también pidieron a los interesados tocar las puertas del SENA: “Hacemos una invitación especial para que nuestros campesinos colombianos crean y se acerquen. Actualmente, tenemos convocatorias en diferentes municipios de departamentos como Boyacá, Nariño, Antioquia, Huila y Cauca. Esta es la oportunidad de iniciar la ruta emprendedora para aplicar al Fondo Emprender y obtener el apalancamiento que tanto necesitan”, dijo Luz Dana Leal, directora de Empleo y Trabajo del SENA.

Precisamente ella, en una entrevista con El Espectador el pasado 1 de noviembre, quien recordó que “les podemos ayudar hasta con $ 103 millones por cada emprendimiento”. Se refería a que en el Fondo Emprender no solo hay capital semilla, sino 60 entrenamientos gratuitos para que usted cree su negocio.

“Las personas que quieran participar en esta convocatoria deben cumplir con la ruta de emprendimiento de la Entidad y las condiciones publicadas en el Fondo Emprender. Igualmente, pueden acercarse a uno de los 118 Centros de Desarrollo Empresarial del SENA, donde un orientador podrá ayudarlos a iniciar su proceso gratis”.

La funcionaria lo había explicado en detalle: “El proceso de emprendimiento no es fácil para nadie. Y no es solamente tener recursos, de lo contrario todo el que tenga algunos recursos sería empresario. Entonces las personas van hacia nuestra entidad y reciben una orientación. Dicen: “Yo quiero tener una empresa, ayúdenme a fortalecer, a crear mi emprendimiento y crear una empresa”. Es necesario decirle, de nuevo, que en los 118 Centros de Desarrollo Empresarial en todo el país tenemos funcionarios que les van a orientar y le van a dar una serie de instrucciones para pasar al siguiente punto. Uno puede tener idea de cómo crear, por ejemplo, una marca de café, puede saber cómo sembrar o en qué condiciones, pero no se sabe todo el proceso que sigue y para eso necesita de unas competencias blandas y competencias duras para emprender. Le reitero: no es para cualquiera”. Agrega, también, que “esas personas de esos 118 centros guían al emprendedor en el paso a paso y sin intermediarios”.

