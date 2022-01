Con mensajería instantánea y desarrollo de software lograron que usted venda más

Los 4 fundadores que crearon B2Chat: Pedro Jaramillo, Víctor Saldarriaga, Pamela Richter y Jaime Andrés Gutiérrez. Foto: Cortesía Endeavor

Usar WhatsApp y otras marcas de mensajería instantánea para lograr que un emprendedor o una gran compañía vendan por ese canal, esa fue la idea en el 2017 de Pamela Richter, creadora junto a sus tres socios de B2Chat. Invitada a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos cuenta un poco de su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34. Economista de Concordia University Montreal.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Lograr masificar un producto de software por suscripción para manejar una línea de WhatsApp con múltiples personas y poder vender más por ese canal y otras mensajerías instantáneas.

Nació en 2017.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Los 4 fundadores creamos una empresa llamada B2Chat, levantamos una primera ronda de 350K, ese dinero nos permitió tener un equipo full time de 10 personas. Empezamos vendiendo a empresas conocidas, luego empezamos a hacer pauta y así conseguimos nuestras primeros 100 suscripciones. Con clientes de toda la región (Centro y Sur América).

El producto se logró gracias a que contamos con equipo técnico senior y unos cofundadores muy técnicos que lograban ir creciendo el software de forma ingeniosa y sumarme a ellos con una visión netamente comercial.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Primera ronda de inversión fue de 350K, se pagó con una conversión a acciones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando impulsar las ventas y fortalecer la atención al cliente de las empresas a través de la mensajería instantánea, principalmente WhatsApp.

6. ¿Soy feliz?

Soy absolutamente feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el monto correcto, si.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Para mí emprender es duro, el camino se me ha hecho difícil, me estreso mucho, me angustio y me agoto, pero al mismo tiempo llena mi alma de felicidad de orgullo y cada logro alcanzado causa una explosión de fuerza para seguir. Generar empleo, trabajar, crecer y celebrar con el equipo es la gasolina de mi día a día.

Nos ponemos metas, las alcanzamos y nos ponemos más ... ese es el encanto de emprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si cumplí mi sueño de tener una empresa que vendiera un producto de software, que se lograra escalar y que se vendiera netamente por internet. Cumplí mi sueño de tener un equipo.

Me hace falta aprender a equilibrar el trabajo y mi vida personal.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue llegar a lograr tener 1.000 clientes a diciembre 2021 y lograr facturar 3 millones de dólares para abrir una serie A de 3 a 5 millones de dólares.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, ya lo hemos hecho.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que volvería hacer las mismas cosas pues de todo he aprendido algo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Es poco original pero Mark Zuckerberg me inspiró y sigo a JBalvin, pues me impresiona.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En el pasado había tratado de crear una empresa de software que hacía desarrollos web y móviles a la medida: Aplett.com, nunca escaló.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si tengo unas amigas que tienen empresas y nos reunimos a contar historias y a quejarnos muchas veces. Son las primeras que se enteran cuando algo importante se cumple. También me desahogo mucho con mis socios, creo que tener socios es un apoyo increíble.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Estoy segura que si logro convertir la empresa en una multinacional con cinco mil empleados remotos podré impactar a otras generaciones para que hagan lo mismo y creen más soluciones digitales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años seré Cofundadora de B2Chat, una empresa multinacional con más de cinco mil empleados remotos que fue pionera en hacer uno de los primeros CRMs para mensajería instantánea.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son fundamentales, son mi apoyo y las mejores críticas las recibo de ellos. También gozamos todos en comunidad cuando las cosas pasan.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

100%.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

La gente dice el equipo es lo más importante, y sí lo es, es realmente lo más importante y nunca jamás hubiera podido avanzar sin equipo. En Aplett no lo tuve, por eso no despegó. Mi socios = Equipo. Empleados = Equipo. Mentores y miembros de junta = Equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy como un terremoto de energía y eso me caracteriza.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El equipo es lo más importante. Si hay equipo, todo lo demás llega.

