Bohíoplaya, la marca que elabora prendas de vestir con botellas recicladas

“BohíoPlaya nace en el 2015 como una marca de identidad de vestuario de una banda musical. Con el paso del tiempo se convirtió en el sentir del Caribe llevado a la alta costura, donde creamos prendas y accesorios elaborados por abuelitas, artesanos y madres cabeza de hogar. Cada uno de nuestros artículos está enmarcado en cuatro características importantes: frescura, diseño único, alta costura y sostenibilidad.

Las botellas plásticas y el algodón reciclado hacen parte de nuestras prácticas amigables con el medio ambiente, haciendo de la industria de la moda una oportunidad transformadora en procesos textiles. En nuestro portafolio se encuentran camisas, camisetas, toallas, sombreros, gorras, pareos, vestidos de baño y gafas, entre otros”. Su historia, completa, contada por uno de sus protagonistas, aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Comunicación y Periodismo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2015 nació BohíoPlaya cuando hacía prendas para un proyecto musical en el que tocaba, ahí empecé a ver el impacto que tenían las camisas. Todo el mundo me las quería “robar” (risas), comprar u obtener a como diera lugar, entonces ahí nació la idea, primero fue una marca de camisas frescas y luego una marca con una solución completa de playa amigable con el medio ambiente.

En la actualidad trabajamos con personas con movilidad reducida que entregan todos los productos en Medellín en sillas de ruedas eléctricas, también apoyamos a madres cabeza de hogar y por cada camisa confeccionada, reciclamos cinco botellas de plástico.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al principio yo no sabía absolutamente nada de moda, pero empecé a buscar a alguna costurera que me mostrara el camino correcto. Conocía a muchas amigas de Diseño de Vestuario de la UPB, una de ellas me dijo que conocía a una abuelita que les hacía los trabajos, fui a donde ella -Doña Beatriz- y hasta el día de hoy es la persona con la que hemos trabajado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata con la que empecé BohíoPlaya fue un millón de pesos de las cesantías del trabajo al que renuncié para crear la marca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Siento que estamos logrando principalmente convertir la moda en una industria más verde, ya que por años ha sido una de las más contaminantes del mundo. También ha sido increíble poder educar a las personas para que sean más conscientes a la hora de comprar.

6. ¿Soy feliz?

Nadie es feliz al 100 % pero sí vivo tranquilo, en paz y amo emprender desde la esencia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, es mi proyecto y si dejo de trabajar en él con seguridad me aburro.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido duro, pero también demasiado gratificante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como emprendedor tengo que ser agradecido con todo lo que hemos logrado. Mi sueño, más que acumular mucha riqueza, es poder vivir tranquilo y poder disfrutar de mi trabajo creativo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este año vamos a abrir nuestra cuarta tienda a nivel nacional, paradójicamente, la primera que abrimos en el Caribe, eso nos tiene muy emocionados porque será un lugar espectacular.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, cada día lo hemos ido escalando.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, pero más que por solo capital, lo haría con un inversor estratégico que nos pueda ayudar con conocimiento e infraestructura.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo haría tal cual, el proceso sería el mismo porque eso es lo que me hace ser hoy quien soy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Joe Arroyo, Jairo Varela, la estética de Discos Fuentes, toda la idiosincrasia colombiana, desde el Caribe hasta los andes. También muchas marcas increíbles como Nike.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasar no sé, cada caída ha significado un aprendizaje y con los años hemos ido en ascenso, entonces soy muy agradecido con cada cosa que nos pasa, lo bueno y lo malo. Claro que he pensado en tirar la toalla, alguna vez cuando era yo solo en Bohío y me dio una depresión, pensé que todo se iba a acabar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, en Medellín hay una comunidad de emprendimiento con Comfama y su proyecto El Pauer que por años nos han guiado, educado y apoyado en todo. También hemos recibido el apoyo de la cámara de comercio de Envigado y Medellín, al igual que Inexmoda.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Para mí sí ha trascendido, siempre nos están invitando a charlas a colegios, a limpiar playas y cientos de actividades que impactan a diferentes comunidades.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años sueño que nuestra empresa tenga muchas cabañitas playeras donde vendamos productos y además, eduquemos y seamos un lugar de alto impacto ecológico para cada ciudad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido todo en este proceso de emprender. Mi hermano es mi gran socio y con él he construido todo, mi papá es un ser humano incondicional para nosotros, desde que Bohío empezó nos ayudaba a vender en ferias y demás, mi novia es la directora comercial de la empresa, así que todos hemos estado en este lindo proceso de emprender.

En el caso de los amigos, ha sido lindo ver el proceso, son ellos quienes han sido clientes, apoyo moral y vitales en todo este camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, trato de aconsejar mucho a las personas a través de mis redes sociales, desde mi experiencia y desde lo que he logrado con la marca.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo, nadie construye nada solo, así que sin un equipo idóneo jamás se llega lejos.

En Bohioplaya somos 16 personas que funcionamos como un todo y armar equipo, siento que ha sido la clave para ir creciendo poco a poco. Hay muchísimas marcas o empresas donde sus directores no saben delegar o “entregar el bebé” por decirlo más coloquial, se exceden en querer controlarlo todo y por eso casi no crecen, con nuestra marca hemos tratado de liderar un equipo donde sabemos que hay personas que saben mucho más que nosotros en diferentes áreas como contabilidad, producción, diseño gráfico, entre otras, y sin ese apoyo sería imposible crecer.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siento que mi sello personal es la vida tranquila y mi esencia, la misma que ha permeado todo lo que tiene que ver con mi marca.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Ya sé cómo crear un negocio desde cero, liderar equipos, pensar de forma estratégica y además vivir con nada y vivir con mucho.

